Человек без селезенки - инфографика ко Дню рождения Чехова

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Один из крупнейших классиков мировой литературы, писатель и драматург, легко перешагнувший в ХХI век... Не только литератор, а еще публицист и врач, Антон Павлович Чехов, родился 29 января 1860 года в Таганроге. В семье купца третьей гильдии Павла Егоровича Чехова (1825-1898) и Евгении Яковлевны Морозовой (1835-1919). Он был третьим из шести детей. Отец хотел, чтобы сын Антоша пошел по его стопам и тоже стал купцом. Но в 1879 году Антон Чехов окончил таганрогскую гимназию, а в 1884-м - медицинский факультет Московского университета, получил специальность "уездный врач". Сочинять рассказы начал еще в гимназии, первую драму - "Безотцовщина" - написал в 1878 году. В молодые годы ему публикации были подписаны псевдонимами - Антоша Чехонте, Человек без селезенки, Брат моего брата. Закончив медуниверситет, Чехов некоторое время занимался медицинской практикой в Воскресенске (ныне - г. Истра Московской обл.). Затем заведовал больницей в Звенигороде. А его первый сборник рассказов "Сказки Мельпомены" вышел в 1884 году.Еще молодым Антон Чехов заболел туберкулезом. В 1898 году, когда здоровье ухудшилось, он переехал в Ялту, где был весьма активным общественным деятелем. В Крыму его дом посещали писатели Лев Толстой, Максим Горький, Иван Бунин, Александр Куприн. Антон Павлович Чехов признан выдающимся мастером короткого рассказа, в основе которого лежит философская проблема маленького человека.Вехи пути писателя и судьба его наследия - в инфографике РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

