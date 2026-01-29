https://crimea.ria.ru/20260129/chelovek-bez-selezenki---infografika-ko-dnyu-rozhdeniya-chekhova-1152756260.html
Человек без селезенки - инфографика ко Дню рождения Чехова
2026-01-29T06:45
2026-01-29T06:45
2026-01-29T06:45
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Один из крупнейших классиков мировой литературы, писатель и драматург, легко перешагнувший в ХХI век... Не только литератор, а еще публицист и врач, Антон Павлович Чехов, родился 29 января 1860 года в Таганроге. В семье купца третьей гильдии Павла Егоровича Чехова (1825-1898) и Евгении Яковлевны Морозовой (1835-1919). Он был третьим из шести детей.
Отец хотел, чтобы сын Антоша пошел по его стопам и тоже стал купцом. Но в 1879 году Антон Чехов окончил таганрогскую гимназию, а в 1884-м - медицинский факультет Московского университета, получил специальность "уездный врач".
Сочинять рассказы начал еще в гимназии, первую драму - "Безотцовщина" - написал в 1878 году. В молодые годы ему публикации были подписаны псевдонимами - Антоша Чехонте, Человек без селезенки, Брат моего брата.
Закончив медуниверситет, Чехов некоторое время занимался медицинской практикой в Воскресенске (ныне - г. Истра Московской обл.). Затем заведовал больницей в Звенигороде. А его первый сборник рассказов "Сказки Мельпомены" вышел в 1884 году.
Еще молодым Антон Чехов заболел туберкулезом. В 1898 году, когда здоровье ухудшилось, он переехал в Ялту, где был весьма активным общественным деятелем. В Крыму его дом посещали писатели Лев Толстой, Максим Горький, Иван Бунин, Александр Куприн.
Антон Павлович Чехов признан выдающимся мастером короткого рассказа, в основе которого лежит философская проблема маленького человека.
Вехи пути писателя и судьба его наследия - в инфографике РИА Новости Крым
