https://crimea.ria.ru/20260129/bez-peresadok-na-yug-otkryta-prodazha-biletov-vladikavkaz--simferopol-1152771521.html
Без пересадок на юг: открыта продажа билетов Владикавказ — Симферополь
Без пересадок на юг: открыта продажа билетов Владикавказ — Симферополь - РИА Новости Крым, 29.01.2026
Без пересадок на юг: открыта продажа билетов Владикавказ — Симферополь
Стартовала продажа билетов на беспересадочные вагоны между Владикавказом и Симферополем. Об этом сообщили в "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 29.01.2026
2026-01-29T10:55
2026-01-29T10:55
2026-01-29T10:55
крым
новости крыма
железные дороги крыма
железная дорога
поезд "таврия"
гранд сервис экспресс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148146141_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_1e7303151d9706135a804551bf6876aa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Стартовала продажа билетов на беспересадочные вагоны между Владикавказом и Симферополем. Об этом сообщили в "Гранд Сервис Экспресс".Сообщается, что отправление таких вагонов из столицы Крыма стартует 28 апреля, курсирование предусмотрено один раз в три дня. Вагоны будут включены в состав поезда №26/25, следующего по маршруту Симферополь — Минеральные Воды, с временем отправления 20:30. По пути следования предусмотрен проезд через Краснодар, Минеральные Воды и Беслан.Отмечается, что в обоих направлениях беспересадочное сообщение будет обеспечиваться пятью вагонами, включая два купейных вагона категории 2К и три плацкартных — классов 3У и 3Л.Ранее сообщалось, что открыта продажа билетов на поезд "Таврия" №17/18 сообщением Симферополь – Москва, который будет доезжать до столицы почти на восемь часов быстрее, чем раньше.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре поезда задерживаются в пути из КрымаКак приехать в Крым на поезде с велосипедом – советы перевозчикаВ Крымские железные дороги за год вложили 850 млн рублей – что сделали
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148146141_45:0:756:533_1920x0_80_0_0_5dcec2811d6699149e59678671790b4e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, железные дороги крыма, железная дорога, поезд "таврия", гранд сервис экспресс
Без пересадок на юг: открыта продажа билетов Владикавказ — Симферополь
"Гранд Сервис Экспресс" открыл продажу билетов Владикавказ — Симферополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Стартовала продажа билетов на беспересадочные вагоны между Владикавказом и Симферополем. Об этом сообщили в "Гранд Сервис Экспресс".
Сообщается, что отправление таких вагонов из столицы Крыма стартует 28 апреля, курсирование предусмотрено один раз в три дня. Вагоны будут включены в состав поезда №26/25, следующего по маршруту Симферополь — Минеральные Воды, с временем отправления 20:30. По пути следования предусмотрен проезд через Краснодар, Минеральные Воды и Беслан.
"От Минвод до Владикавказа вагоны будут следовать самостоятельным поездом №418.В пункт назначения вагоны прибудут менее, чем через сутки после отправления – в 19:13. Из Владикавказа беспересадочная группа вагонов будет отправляться с 30 апреля в 7:30 и прибывать в Симферополь на следующий день в составе поезда из Минвод в 8:50", — говорится в публикации.
Отмечается, что в обоих направлениях беспересадочное сообщение будет обеспечиваться пятью вагонами, включая два купейных вагона категории 2К и три плацкартных — классов 3У и 3Л.
Ранее сообщалось
, что открыта продажа билетов на поезд "Таврия" №17/18 сообщением Симферополь – Москва, который будет доезжать до столицы почти на восемь часов быстрее, чем раньше.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: