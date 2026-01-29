Рейтинг@Mail.ru
Без пересадок на юг: открыта продажа билетов Владикавказ — Симферополь - РИА Новости Крым, 29.01.2026
Без пересадок на юг: открыта продажа билетов Владикавказ — Симферополь
Без пересадок на юг: открыта продажа билетов Владикавказ — Симферополь - РИА Новости Крым, 29.01.2026
Без пересадок на юг: открыта продажа билетов Владикавказ — Симферополь
Стартовала продажа билетов на беспересадочные вагоны между Владикавказом и Симферополем. Об этом сообщили в "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 29.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Стартовала продажа билетов на беспересадочные вагоны между Владикавказом и Симферополем. Об этом сообщили в "Гранд Сервис Экспресс".Сообщается, что отправление таких вагонов из столицы Крыма стартует 28 апреля, курсирование предусмотрено один раз в три дня. Вагоны будут включены в состав поезда №26/25, следующего по маршруту Симферополь — Минеральные Воды, с временем отправления 20:30. По пути следования предусмотрен проезд через Краснодар, Минеральные Воды и Беслан.Отмечается, что в обоих направлениях беспересадочное сообщение будет обеспечиваться пятью вагонами, включая два купейных вагона категории 2К и три плацкартных — классов 3У и 3Л.Ранее сообщалось, что открыта продажа билетов на поезд "Таврия" №17/18 сообщением Симферополь – Москва, который будет доезжать до столицы почти на восемь часов быстрее, чем раньше.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре поезда задерживаются в пути из КрымаКак приехать в Крым на поезде с велосипедом – советы перевозчикаВ Крымские железные дороги за год вложили 850 млн рублей – что сделали
крым, новости крыма, железные дороги крыма, железная дорога, поезд "таврия", гранд сервис экспресс
Без пересадок на юг: открыта продажа билетов Владикавказ — Симферополь

"Гранд Сервис Экспресс" открыл продажу билетов Владикавказ — Симферополь

10:55 29.01.2026
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Стартовала продажа билетов на беспересадочные вагоны между Владикавказом и Симферополем. Об этом сообщили в "Гранд Сервис Экспресс".
Сообщается, что отправление таких вагонов из столицы Крыма стартует 28 апреля, курсирование предусмотрено один раз в три дня. Вагоны будут включены в состав поезда №26/25, следующего по маршруту Симферополь — Минеральные Воды, с временем отправления 20:30. По пути следования предусмотрен проезд через Краснодар, Минеральные Воды и Беслан.
"От Минвод до Владикавказа вагоны будут следовать самостоятельным поездом №418.В пункт назначения вагоны прибудут менее, чем через сутки после отправления – в 19:13. Из Владикавказа беспересадочная группа вагонов будет отправляться с 30 апреля в 7:30 и прибывать в Симферополь на следующий день в составе поезда из Минвод в 8:50", — говорится в публикации.
Отмечается, что в обоих направлениях беспересадочное сообщение будет обеспечиваться пятью вагонами, включая два купейных вагона категории 2К и три плацкартных — классов 3У и 3Л.
Ранее сообщалось, что открыта продажа билетов на поезд "Таврия" №17/18 сообщением Симферополь – Москва, который будет доезжать до столицы почти на восемь часов быстрее, чем раньше.
