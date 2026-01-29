https://crimea.ria.ru/20260129/bez-peresadok-na-yug-otkryta-prodazha-biletov-vladikavkaz--simferopol-1152771521.html

Без пересадок на юг: открыта продажа билетов Владикавказ — Симферополь

Без пересадок на юг: открыта продажа билетов Владикавказ — Симферополь - РИА Новости Крым, 29.01.2026

Без пересадок на юг: открыта продажа билетов Владикавказ — Симферополь

Стартовала продажа билетов на беспересадочные вагоны между Владикавказом и Симферополем. Об этом сообщили в "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 29.01.2026

2026-01-29T10:55

2026-01-29T10:55

2026-01-29T10:55

крым

новости крыма

железные дороги крыма

железная дорога

поезд "таврия"

гранд сервис экспресс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148146141_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_1e7303151d9706135a804551bf6876aa.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Стартовала продажа билетов на беспересадочные вагоны между Владикавказом и Симферополем. Об этом сообщили в "Гранд Сервис Экспресс".Сообщается, что отправление таких вагонов из столицы Крыма стартует 28 апреля, курсирование предусмотрено один раз в три дня. Вагоны будут включены в состав поезда №26/25, следующего по маршруту Симферополь — Минеральные Воды, с временем отправления 20:30. По пути следования предусмотрен проезд через Краснодар, Минеральные Воды и Беслан.Отмечается, что в обоих направлениях беспересадочное сообщение будет обеспечиваться пятью вагонами, включая два купейных вагона категории 2К и три плацкартных — классов 3У и 3Л.Ранее сообщалось, что открыта продажа билетов на поезд "Таврия" №17/18 сообщением Симферополь – Москва, который будет доезжать до столицы почти на восемь часов быстрее, чем раньше.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре поезда задерживаются в пути из КрымаКак приехать в Крым на поезде с велосипедом – советы перевозчикаВ Крымские железные дороги за год вложили 850 млн рублей – что сделали

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, железные дороги крыма, железная дорога, поезд "таврия", гранд сервис экспресс