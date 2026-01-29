https://crimea.ria.ru/20260129/armiya-rossii-osvobodila-naselennyy-punkt-belaya-bereza-v-sumskoy-oblasti-1152782125.html
Армия России освободила населенный пункт Белая Береза в Сумской области
Армия России освободила населенный пункт Белая Береза в Сумской области - РИА Новости Крым, 29.01.2026
Армия России освободила населенный пункт Белая Береза в Сумской области
29.01.2026
2026-01-29T13:39
2026-01-29T13:39
2026-01-29T13:39
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Белая Береза в Сумской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.Накануне Вооруженные силы России выбили украинские войска еще из двух населенных пунктов - Купянска-Узлового и Новояковлевки. 27 января начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск "Запад" в зоне проведения спецоперации. Он сообщил, что Вооруженные силы России с начала года взяли под свой контроль 17 населенных пунктов в зоне спецоперации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
