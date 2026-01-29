Рейтинг@Mail.ru
Армия России освободила населенный пункт Белая Береза в Сумской области - РИА Новости Крым, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260129/armiya-rossii-osvobodila-naselennyy-punkt-belaya-bereza-v-sumskoy-oblasti-1152782125.html
Армия России освободила населенный пункт Белая Береза в Сумской области
Армия России освободила населенный пункт Белая Береза в Сумской области - РИА Новости Крым, 29.01.2026
Армия России освободила населенный пункт Белая Береза в Сумской области
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Белая Береза в Сумской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.01.2026
2026-01-29T13:39
2026-01-29T13:39
новости сво
министерство обороны рф
сумская область
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0c/1137209573_0:4:3112:1755_1920x0_80_0_0_e373ba9af1810425c7b04325e0982094.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Белая Береза в Сумской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.Накануне Вооруженные силы России выбили украинские войска еще из двух населенных пунктов - Купянска-Узлового и Новояковлевки. 27 января начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск "Запад" в зоне проведения спецоперации. Он сообщил, что Вооруженные силы России с начала года взяли под свой контроль 17 населенных пунктов в зоне спецоперации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сумская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0c/1137209573_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_c4a1348f5cb75fe5c690f5e71b679be9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, сумская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
Армия России освободила населенный пункт Белая Береза в Сумской области

Российские войска освободили населенный пункт Белая Береза в Сумской области

13:39 29.01.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкЭкипаж танка Т-90М
Экипаж танка Т-90М - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Белая Береза в Сумской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" активными действиями установили контроль над населенным пунктом Белая Береза Сумской области", - говорится в сообщении.
Накануне Вооруженные силы России выбили украинские войска еще из двух населенных пунктов - Купянска-Узлового и Новояковлевки.
27 января начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск "Запад" в зоне проведения спецоперации. Он сообщил, что Вооруженные силы России с начала года взяли под свой контроль 17 населенных пунктов в зоне спецоперации.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости СВОМинистерство обороны РФСумская областьВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:56Прямо на отдых: сезонный поезд из Москвы в Крым отправится уже в апреле
15:44Танцы и общение: в Крыму 170 тысяч пенсионеров выбрали активную жизнь
15:23Здоровья на 300 лет: ученые следят за качеством грязи Сакского озера
15:22В Крыму в "лобовом" столкнулись две легковушки: четверо пострадали
15:16Маткапитал на первого ребенка вырастет в России с 1 февраля
15:10В Ялте закрыли перегрузочный полигон из-за оползня
15:05Россия ценит усилия ОАЭ в контексте украинского урегулирования – Путин
14:49Лавров прокомментировал заявление Рубио о гарантиях безопасности Украине
14:41Новости СВО: Киев потерял больше тысячи боевиков и сотни единиц техники
14:31Крымчанина отправят на принудительное лечение за убийство матери и брата
14:15В Симферополе и пригороде отремонтируют дороги
13:50Песков сделал заявление о предстоящих переговорах в Абу-Даби
13:39Армия России освободила населенный пункт Белая Береза в Сумской области
13:30Экс-депутат Рады: блэкаут в Киеве – расплата за блокады Крыма и Донбасса
13:25Россия и Украина провели обмен телами погибших военных
13:10Смерть постояльцев в интернате Кузбасса – что известно
12:56Сборная Крыма по пулевой стрельбе завоевала золото на чемпионате России
12:50Минобороны и Минпромторг запустили сервис поддержки инноваций в ОПК
12:42В Крыму дети занимаются в доме культуры без отопления – начата проверка
12:34Поезда из Крыма вернулись в график или прибыли в пункты назначения
Лента новостейМолния