Армия России освободила населенный пункт Белая Береза в Сумской области

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Белая Береза в Сумской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.01.2026

2026-01-29T13:39

новости сво

министерство обороны рф

сумская область

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Белая Береза в Сумской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.Накануне Вооруженные силы России выбили украинские войска еще из двух населенных пунктов - Купянска-Узлового и Новояковлевки. 27 января начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск "Запад" в зоне проведения спецоперации. Он сообщил, что Вооруженные силы России с начала года взяли под свой контроль 17 населенных пунктов в зоне спецоперации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

