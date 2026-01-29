Рейтинг@Mail.ru
"Меня водят за нос": как Чехов строил свой ялтинский дом
"Меня водят за нос": как Чехов строил свой ялтинский дом
"Меня водят за нос": как Чехов строил свой ялтинский дом - РИА Новости Крым, 29.01.2026
"Меня водят за нос": как Чехов строил свой ялтинский дом
РИА Новости Крым, 29.01.2026
2026-01-29T08:06
2026-01-29T08:06
Наталья Дремова"Местные доктора настойчиво советуют завести себе маленький домик в Ялте". Совету врачей решили последовать и начали строить ялтинскую дачу. О как это было непросто! Домик строил Антон Павлович Чехов более ста лет назад.29 января писателю исполняется 166 лет. Так как же Чехов строил дом и с чем столкнулся? Об этом – в материале РИА Новости Крым.Осенью 1898 года Чехов написал сестре: "Местные доктора настойчиво советуют завести себе маленький домик и в Ялте. Такой домик, чтобы, уезжая, можно было запирать его и брать с собой ключ". Тогда он не подозревал, в какие деньги обойдется ему ялтинская дача.Покупка в ипотекуХозяин участка, заброшенного виноградника в ялтинском пригороде Аутка, уверял: из уважения к известному писателю землю он продаст дешево. Но и этой суммы у Антона Павловича не было.Выходом стала покупка с одновременным залогом земли в банке. Ипотека, в общем. Купчую на землю оформили в октябре 1898 года, а в новом доме семья Чехова поселилась 16 декабря 1899 года.Историю ялтинской стройки и жизни на даче можно проследить по письмам писателя. И оказывается, что многие из тех, кто решил построить дом, сталкивались с теми же сложностями, что и Чехов сто лет назад!О чем писали из Крыма в начале прошлого века &gt;&gt;Сроки растягиваютсяВ октябре куплена земля, движение началось только через месяц."14 ноября 1898 г. Сегодня были на месте, говорили, обсуждали, мерили; решено немедленно приступить к очистке колодезя, к земляным работам и подвозке материала. Архитектор наш немножко вял и меланхоличен; поэтому приглашаю в надзиратели за постройкой одного человечка, очень опытного и бойкого"."22 ноября. Был на постройке. Кучи черного песку, яма для известки, ломают плетень... Архитектор не попадается мне на глаза, у него не все еще готово. Недоразумение с водопроводом. Делают каменный забор".Землю изымут под дорогуМечты о частном доме могут подчас порушить планы местной власти. В наши дни, например, для общественных нужд у собственников может быть изъята земля. Чехов опасался того же: рядом с будущей дачей наметили прокладку дороги. Но обошлось, от чеховского участка землю не "откусили":"8 декабря 1898 г. На Аутке идут работы. Сегодня я был у начальника шоссейных дорог, и он сказал мне, что при расширении шоссе у нас не отчудят земли ни одного вершка и что казна на свой счет сделает нам подпорную стену и забор на стороне шоссе".Привез "гастарбайтера"Сегодня крымчане возмущаются позицией материковых предпринимателей, которые привозят рабочих с собой. У тех своя правда: в Крыму специалистов не найти. Плюс местные работники ненадежны, а зарплаты хотят.Антон Павлович тоже вынужден был нанять "гастарбайтера" и искать дефицитных специалистов вдали от Крыма:"4 февраля 1889 г. Я нанял турку, его зовут Мустафа. Очень старается. Спит в сараишке. Физиономия добрая, силища громадная, нищета, трезвость и благородные принципы. Купил ему лопату, кирку и топор"."10 февраля. Кстати насчет постройки: 1) спроси у Вани, нет ли у него на примете каменщика для фундамента… покажи ему план и договорись; работать в апреле, кладка, как в Новоселках, цена красная 50 р. за весь фундамент, проезд наш…Красить, крыть железом и вставлять стекла будет Петр Иванов с широкой бородой. Договариваться с ним не нужно, цена известная. Печника нет, надо отыскать...""15 февраля. Турок копает ямки. Этот лучше Потапа, а главное — чистоплотнее".Деньги просто улетаютНи одна стройка не укладывается в смету, а сроки завершения растягиваются… Неожиданный сюрприз может преподнести местная власть. Во времена Чехова застройщиков не тревожили частыми проверками, но вот обложить новым налогом могли быстро."2 марта. Ялтинская дача обойдется не дороже 10 тысяч, но увы, увы! Вчера архитектор объявил, что готова она будет только в августе. К лету будет готова только кухня с тремя комнатками, в которых можно будет жить"."27 марта. Здесь я получил повестку: требуют с меня квартирный налог за 2 комнаты, которые я здесь занимаю. В ответ я подал заявление, что постоянную квартиру я имею в Москве, за которую и плачу налог, а в Ялте проживаю временно"."20 июня. Мой дом в Ялте, по-видимому, будет готов еще очень не скоро...""Кровати еще не пришли. Спать не на чем"Редко кто дожидается стройки "под ключ". Чаще люди заселяются, когда жилье готово в черновом виде. Чехов тоже не стал дожидаться полного окончания строительства и проводил время под стук молотков, общение с рабочими, нервничал из-за необязательности поставщиков."20 июля. Ялтинский дом очень хорош. Лучше не надо. Комнаты малы, но это не бросается резко в глаза"."29 августа. Кухня уже готова... Комнаты моя и мамаши будут готовы к первому сентября совершенно, т.е. будет и пол, и обои, и оконные приборы. Я живу во флигеле, устроился уютно. Ватерпруф спешат кончить"."31 августа. Меня водят за нос. Полы и ватерпруф все еще не готовы, и не знаю, когда будут готовы"."1 сентября. Полы настилают и торопятся с ватерпруфом, но вот беда: кровати еще не пришли. Спать не на чем"."22 сентября. Киров до сих пор не прислал дверных приборов, нет даже накладной — и мы сидим в доме без дверей… Он обманывает меня с 9-го августа, когда я уплатил ему по счету более 500 р., и, очевидно, будет обманывать без конца"."17 ноября. На крыльце уже есть рамы, но стекол еще нет"."Сломались трубы в водопроводе. Воды нет"Недоделки и недочеты обнаруживаются после вселения. Что-то можно исправить, что-то – уже нет. Столкнулся с этим и Чехов.Дачу ему строили почему-то не по классической для Южнобережья технологии, когда крупные каменные блоки образовывали только углы, между ними укладывали некрупные камни, бут. Такая кладка, защищенная несколькими слоями штукатурки, сохраняла зимой тепло, прохладу летом. Чеховская дача построена из камней, скрепленных известковым раствором. Поэтому постоянно была сырость."2 декабря 1899 г. В пространстве, где лестница, в этом высоком ущелье, не согретом ни одной печью, холодно. Не поставить ли здесь 2 керосиновые печи — около ванной и против аптечного шкафа?""22 декабря 1900 г. Распорядись, чтобы тот печник, который делал печи, осмотрел бы… печь в гостиной (бывшей столовой) и, если можно, сделал бы так, чтобы часть тепла шла в кабинет…""30 ноября 1902 г. От печей идет жар, и все-таки не тепло"."17 декабря. Сломались трубы в водопроводе, воды нет. Починяют. Идет дождь. Холодно".Кстати– Дом в Ялте Антон Павлович Чехов построил за десять месяцев. Его постройка обошлась писателю в 25 тысяч рублей. Напомним, изначально писатель думал, что потратит меньше 10 тысяч. В общем, смета выросла в два с половиной раза, сроки строительства и ремонта растянулись на несколько лет. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
общество, культура, праздники и памятные даты, россия, ялта, авторы, антон чехов, история, крым
Наталья Дремова
"Местные доктора настойчиво советуют завести себе маленький домик в Ялте". Совету врачей решили последовать и начали строить ялтинскую дачу. О как это было непросто! Домик строил Антон Павлович Чехов более ста лет назад.
29 января писателю исполняется 166 лет. Так как же Чехов строил дом и с чем столкнулся? Об этом – в материале РИА Новости Крым.
Осенью 1898 года Чехов написал сестре: "Местные доктора настойчиво советуют завести себе маленький домик и в Ялте. Такой домик, чтобы, уезжая, можно было запирать его и брать с собой ключ". Тогда он не подозревал, в какие деньги обойдется ему ялтинская дача.

Покупка в ипотеку

Хозяин участка, заброшенного виноградника в ялтинском пригороде Аутка, уверял: из уважения к известному писателю землю он продаст дешево. Но и этой суммы у Антона Павловича не было.
Выходом стала покупка с одновременным залогом земли в банке. Ипотека, в общем. Купчую на землю оформили в октябре 1898 года, а в новом доме семья Чехова поселилась 16 декабря 1899 года.
Историю ялтинской стройки и жизни на даче можно проследить по письмам писателя. И оказывается, что многие из тех, кто решил построить дом, сталкивались с теми же сложностями, что и Чехов сто лет назад!
О чем писали из Крыма в начале прошлого века >>

Сроки растягиваются

В октябре куплена земля, движение началось только через месяц.
"14 ноября 1898 г. Сегодня были на месте, говорили, обсуждали, мерили; решено немедленно приступить к очистке колодезя, к земляным работам и подвозке материала. Архитектор наш немножко вял и меланхоличен; поэтому приглашаю в надзиратели за постройкой одного человечка, очень опытного и бойкого".
"22 ноября. Был на постройке. Кучи черного песку, яма для известки, ломают плетень... Архитектор не попадается мне на глаза, у него не все еще готово. Недоразумение с водопроводом. Делают каменный забор".

Землю изымут под дорогу

Мечты о частном доме могут подчас порушить планы местной власти. В наши дни, например, для общественных нужд у собственников может быть изъята земля. Чехов опасался того же: рядом с будущей дачей наметили прокладку дороги. Но обошлось, от чеховского участка землю не "откусили":
"8 декабря 1898 г. На Аутке идут работы. Сегодня я был у начальника шоссейных дорог, и он сказал мне, что при расширении шоссе у нас не отчудят земли ни одного вершка и что казна на свой счет сделает нам подпорную стену и забор на стороне шоссе".

Привез "гастарбайтера"

Сегодня крымчане возмущаются позицией материковых предпринимателей, которые привозят рабочих с собой. У тех своя правда: в Крыму специалистов не найти. Плюс местные работники ненадежны, а зарплаты хотят.
Антон Павлович тоже вынужден был нанять "гастарбайтера" и искать дефицитных специалистов вдали от Крыма:
"4 февраля 1889 г. Я нанял турку, его зовут Мустафа. Очень старается. Спит в сараишке. Физиономия добрая, силища громадная, нищета, трезвость и благородные принципы. Купил ему лопату, кирку и топор".
"10 февраля. Кстати насчет постройки: 1) спроси у Вани, нет ли у него на примете каменщика для фундамента… покажи ему план и договорись; работать в апреле, кладка, как в Новоселках, цена красная 50 р. за весь фундамент, проезд наш…
Красить, крыть железом и вставлять стекла будет Петр Иванов с широкой бородой. Договариваться с ним не нужно, цена известная. Печника нет, надо отыскать..."
"15 февраля. Турок копает ямки. Этот лучше Потапа, а главное — чистоплотнее".

Деньги просто улетают

Ни одна стройка не укладывается в смету, а сроки завершения растягиваются… Неожиданный сюрприз может преподнести местная власть. Во времена Чехова застройщиков не тревожили частыми проверками, но вот обложить новым налогом могли быстро.
"2 марта. Ялтинская дача обойдется не дороже 10 тысяч, но увы, увы! Вчера архитектор объявил, что готова она будет только в августе. К лету будет готова только кухня с тремя комнатками, в которых можно будет жить".
"27 марта. Здесь я получил повестку: требуют с меня квартирный налог за 2 комнаты, которые я здесь занимаю. В ответ я подал заявление, что постоянную квартиру я имею в Москве, за которую и плачу налог, а в Ялте проживаю временно".
"20 июня. Мой дом в Ялте, по-видимому, будет готов еще очень не скоро..."

"Кровати еще не пришли. Спать не на чем"

Редко кто дожидается стройки "под ключ". Чаще люди заселяются, когда жилье готово в черновом виде. Чехов тоже не стал дожидаться полного окончания строительства и проводил время под стук молотков, общение с рабочими, нервничал из-за необязательности поставщиков.
"20 июля. Ялтинский дом очень хорош. Лучше не надо. Комнаты малы, но это не бросается резко в глаза".
"29 августа. Кухня уже готова... Комнаты моя и мамаши будут готовы к первому сентября совершенно, т.е. будет и пол, и обои, и оконные приборы. Я живу во флигеле, устроился уютно. Ватерпруф спешат кончить".
"31 августа. Меня водят за нос. Полы и ватерпруф все еще не готовы, и не знаю, когда будут готовы".
"1 сентября. Полы настилают и торопятся с ватерпруфом, но вот беда: кровати еще не пришли. Спать не на чем".
"22 сентября. Киров до сих пор не прислал дверных приборов, нет даже накладной — и мы сидим в доме без дверей… Он обманывает меня с 9-го августа, когда я уплатил ему по счету более 500 р., и, очевидно, будет обманывать без конца".
"17 ноября. На крыльце уже есть рамы, но стекол еще нет".
"Сломались трубы в водопроводе. Воды нет"

Недоделки и недочеты обнаруживаются после вселения. Что-то можно исправить, что-то – уже нет. Столкнулся с этим и Чехов.
Дачу ему строили почему-то не по классической для Южнобережья технологии, когда крупные каменные блоки образовывали только углы, между ними укладывали некрупные камни, бут. Такая кладка, защищенная несколькими слоями штукатурки, сохраняла зимой тепло, прохладу летом. Чеховская дача построена из камней, скрепленных известковым раствором. Поэтому постоянно была сырость.
"2 декабря 1899 г. В пространстве, где лестница, в этом высоком ущелье, не согретом ни одной печью, холодно. Не поставить ли здесь 2 керосиновые печи — около ванной и против аптечного шкафа?"
"22 декабря 1900 г. Распорядись, чтобы тот печник, который делал печи, осмотрел бы… печь в гостиной (бывшей столовой) и, если можно, сделал бы так, чтобы часть тепла шла в кабинет…"
"30 ноября 1902 г. От печей идет жар, и все-таки не тепло".
"17 декабря. Сломались трубы в водопроводе, воды нет. Починяют. Идет дождь. Холодно".

Кстати

– Дом в Ялте Антон Павлович Чехов построил за десять месяцев. Его постройка обошлась писателю в 25 тысяч рублей. Напомним, изначально писатель думал, что потратит меньше 10 тысяч. В общем, смета выросла в два с половиной раза, сроки строительства и ремонта растянулись на несколько лет. Знакомо, правда?
