Какой сегодня праздник: 29 января

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. 29 января во всем мире отмечают День мобилизации против угрозы ядерной войны. Молдаване поздравляют работников прокуратуры. А еще в этот день исполняется 166 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова.Что празднуют в миреДень мобилизации против угрозы ядерной войны отмечается в честь годовщины принятия 29 января 1985 года в Нью-Дели международной Декларации о принципах нераспространения ядерного оружия. Целью Декларации является прекращение гонки ядерных вооружений, а также ликвидация их арсеналов во всех странах мира.В Молдове – День работников прокуратуры. В этот день в 1992 году в республике был принят Закон "О прокуратуре", который закрепил за ведомством осуществление надзора за точным и единообразным исполнением законов органами госвласти, юридическими, физическими лицами и их объединениями.Знаменательные событияВ 1616 году голландские мореплаватели Якоб Лемер и Виллем Схаутен во время кругосветного путешествия обогнули материк Южная Америка и открыли мыс Горн - крайнюю южную точку архипелага Огненная земля.В 1833 году в Санкт-Петербурге появилась первая в России городская почтовая сеть: город разделили на 17 почтовых округов, в которых организовали 45 пунктов приема почты.В 1856 году королева Великобритании Виктория учредила высшую военную награду страны – "Крест Виктории". Его изготавливают из бронзы исключительно на ювелирной фирме "Ханкокс".В 2010 году состоялся первый полет российского многоцелевого истребителя пятого поколения Су-57, предназначенного для замены тяжелого истребителя Су-27 в ВВС страны.Кто родился166 лет назад, в 1860 году, родился писатель-драматург, классик русской литературы Антон Чехов. Доминанта творчества писателя – столкновение идейных исканий интеллигенции со сложностями обывательского существования. Чехов написал бессмертные рассказы "Палата № 6" и "Человек в футляре", пьесы "Чайка", "Дядя Ваня", "Три сестры", "Вишневый сад", которые ценят и ставят на сценах всего мира.А 156 лет назад, в 1870 году, на свет появился советский живописец-пейзажист Аркадий Рылов. В истории русской живописи Рылов известен прежде всего двумя прославленными работами: "Зеленый шум" и "В голубом просторе". Все картины художника отличает фольклорная красочность, реалистичность и тонкость пейзажей.Также 29 января родились бразильский футболист Ромарио, американская телеведущая Опра Уинфри и актер Эдвард Фицджеральд Бернс, российский певец Дмитрий Маликов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

