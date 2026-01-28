Рейтинг@Mail.ru
Ждать ли продолжения трехсторонних переговоров по Украине – ответ Кремля - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260128/zhdat-li-prodolzheniya-trekhstoronnikh-peregovorov-po-ukraine--otvet-kremlya-1152748738.html
Ждать ли продолжения трехсторонних переговоров по Украине – ответ Кремля
Ждать ли продолжения трехсторонних переговоров по Украине – ответ Кремля - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Ждать ли продолжения трехсторонних переговоров по Украине – ответ Кремля
Сам факт начала переговоров экспертов, которые обсуждают набор сложных тем украинского урегулирования, является прогрессом. Об этом заявил в среду... РИА Новости Крым, 28.01.2026
2026-01-28T13:30
2026-01-28T13:30
дмитрий песков
россия
кремль
переговоры
политика
внешняя политика
сша
украина
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0b/1144088591_0:104:3202:1905_1920x0_80_0_0_c0e18996c0e1d434ead5fa8a03169c5a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Сам факт начала переговоров экспертов, которые обсуждают набор сложных тем украинского урегулирования, является прогрессом. Об этом заявил в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Работа трехсторонней группы по Украине будет продолжена, добавил он. По словам официального представителя Кремля, прогресс переговоров будет зависеть от конструктивности переговорщиков.Трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию с участием делегаций Москвы, Вашингтона и Киева прошли в минувшие пятницу и субботу в Абу-Даби в закрытом режиме.По итогам двухдневного разговора МИД Объединенных Арабских Эмиратов заявил, что обсуждения проходили в конструктивной и позитивной атмосфере. Переговоры включали "прямое взаимодействие российских и украинских представителей по нерешенным вопросам предложенного США мирного соглашения, а также меры по укреплению доверия, направленные на содействие прогрессу в достижении всеобъемлющего соглашения".Владимир Зеленский также навал переговоры конструктивными, в ходе консультаций стороны успели "многое обсудить". По словам главы киевского режима, главное, на чем сосредоточились обсуждения, – это возможные параметры завершения конфликта.Делегации России, США и Украины договорились продолжить переговоры по урегулированию конфликта на следующей неделе. Контакты состоятся в Абу-Даби, сообщал спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле прокомментировали переговоры в Абу-ДабиЗеленский готов обсудить с Путиным вопрос территорий – когда это возможноУкраина собирается подписать с США договор о завершении конфликта с РФ
россия
сша
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0b/1144088591_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_198d5863132627b0aa462e0a962709b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий песков, россия, кремль, переговоры, политика, внешняя политика, сша, украина, новости
Ждать ли продолжения трехсторонних переговоров по Украине – ответ Кремля

Работа трехсторонней группы по Украине будет продолжена – Песков

13:30 28.01.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСпасская башня Московского Кремля
Спасская башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Сам факт начала переговоров экспертов, которые обсуждают набор сложных тем украинского урегулирования, является прогрессом. Об этом заявил в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Безусловно, работа ведется. И хорошо, что она началась в виде прямых контактов", - цитирует Пескова РИА Новости.

Работа трехсторонней группы по Украине будет продолжена, добавил он. По словам официального представителя Кремля, прогресс переговоров будет зависеть от конструктивности переговорщиков.
"Это очень сложные переговоры, которые начались на экспертном уровне. Как вы знаете, достигнута договоренность об их продолжении. Работа будет продолжаться", – сказал он.
Трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию с участием делегаций Москвы, Вашингтона и Киева прошли в минувшие пятницу и субботу в Абу-Даби в закрытом режиме.
По итогам двухдневного разговора МИД Объединенных Арабских Эмиратов заявил, что обсуждения проходили в конструктивной и позитивной атмосфере. Переговоры включали "прямое взаимодействие российских и украинских представителей по нерешенным вопросам предложенного США мирного соглашения, а также меры по укреплению доверия, направленные на содействие прогрессу в достижении всеобъемлющего соглашения".
Владимир Зеленский также навал переговоры конструктивными, в ходе консультаций стороны успели "многое обсудить". По словам главы киевского режима, главное, на чем сосредоточились обсуждения, – это возможные параметры завершения конфликта.
Делегации России, США и Украины договорились продолжить переговоры по урегулированию конфликта на следующей неделе. Контакты состоятся в Абу-Даби, сообщал спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Кремле прокомментировали переговоры в Абу-Даби
Зеленский готов обсудить с Путиным вопрос территорий – когда это возможно
Украина собирается подписать с США договор о завершении конфликта с РФ
 
Дмитрий ПесковРоссияКремльПереговорыПолитикаВнешняя политикаСШАУкраинаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:30Ждать ли продолжения трехсторонних переговоров по Украине – ответ Кремля
13:25Над Крымом и Черным морем сбиты 40 беспилотников ВСУ
13:15Задержка поездов в Крым – права пассажиров на контроле прокуратуры
13:05Часть Симферопольского района осталась без света
12:57В Крыму объем оказания высокотехнологичной медпомощи вырос на 14 %
12:42На пляже в Севастополе откопали "утонувшие" после шторма укрытия
12:36Новости СВО: Киев несет колоссальные потери
12:19Российских моряков с танкера "Маринера" отпустили на свободу
12:11Нанесен удар по местам запуска беспилотников ВСУ дальнего действия
12:03В аэропортах Кубани сняты ограничения на полеты
11:55Чем для Украины Зеленского обернется приход правых сил к власти в Европе
11:34С питомцами на юг: Ялта и Севастополь в топе бронирований
11:21Мэр Феодосии предупредил о фейковых сообщениях от своего имени
11:12Зеленский готов обсудить с Путиным вопрос территорий – когда это возможно
11:03Удары по Украине - разбиты объекты критической инфраструктуры
10:39В Крыму водителю такси дали 5 лет колонии за гибель мотоциклиста
10:30Немецкий политик заявил о желании переехать в Крым
10:30В Тверской области подросток осужден за попытку совершить теракт
10:20В Севастополе упали обломки беспилотников ВСУ – ранен мужчина
10:10В Севастополе отбой воздушной тревоги
Лента новостейМолния