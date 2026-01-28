Ждать ли продолжения трехсторонних переговоров по Украине – ответ Кремля
Работа трехсторонней группы по Украине будет продолжена – Песков
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Сам факт начала переговоров экспертов, которые обсуждают набор сложных тем украинского урегулирования, является прогрессом. Об этом заявил в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Безусловно, работа ведется. И хорошо, что она началась в виде прямых контактов", - цитирует Пескова РИА Новости.
Работа трехсторонней группы по Украине будет продолжена, добавил он. По словам официального представителя Кремля, прогресс переговоров будет зависеть от конструктивности переговорщиков.
"Это очень сложные переговоры, которые начались на экспертном уровне. Как вы знаете, достигнута договоренность об их продолжении. Работа будет продолжаться", – сказал он.
Трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию с участием делегаций Москвы, Вашингтона и Киева прошли в минувшие пятницу и субботу в Абу-Даби в закрытом режиме.
По итогам двухдневного разговора МИД Объединенных Арабских Эмиратов заявил, что обсуждения проходили в конструктивной и позитивной атмосфере. Переговоры включали "прямое взаимодействие российских и украинских представителей по нерешенным вопросам предложенного США мирного соглашения, а также меры по укреплению доверия, направленные на содействие прогрессу в достижении всеобъемлющего соглашения".
Владимир Зеленский также навал переговоры конструктивными, в ходе консультаций стороны успели "многое обсудить". По словам главы киевского режима, главное, на чем сосредоточились обсуждения, – это возможные параметры завершения конфликта.
Делегации России, США и Украины договорились продолжить переговоры по урегулированию конфликта на следующей неделе. Контакты состоятся в Абу-Даби, сообщал спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф.
