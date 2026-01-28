https://crimea.ria.ru/20260128/zhdat-li-prodolzheniya-trekhstoronnikh-peregovorov-po-ukraine--otvet-kremlya-1152748738.html

Ждать ли продолжения трехсторонних переговоров по Украине – ответ Кремля

2026-01-28T13:30

дмитрий песков

россия

кремль

переговоры

политика

внешняя политика

сша

украина

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Сам факт начала переговоров экспертов, которые обсуждают набор сложных тем украинского урегулирования, является прогрессом. Об этом заявил в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Работа трехсторонней группы по Украине будет продолжена, добавил он. По словам официального представителя Кремля, прогресс переговоров будет зависеть от конструктивности переговорщиков.Трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию с участием делегаций Москвы, Вашингтона и Киева прошли в минувшие пятницу и субботу в Абу-Даби в закрытом режиме.По итогам двухдневного разговора МИД Объединенных Арабских Эмиратов заявил, что обсуждения проходили в конструктивной и позитивной атмосфере. Переговоры включали "прямое взаимодействие российских и украинских представителей по нерешенным вопросам предложенного США мирного соглашения, а также меры по укреплению доверия, направленные на содействие прогрессу в достижении всеобъемлющего соглашения".Владимир Зеленский также навал переговоры конструктивными, в ходе консультаций стороны успели "многое обсудить". По словам главы киевского режима, главное, на чем сосредоточились обсуждения, – это возможные параметры завершения конфликта.Делегации России, США и Украины договорились продолжить переговоры по урегулированию конфликта на следующей неделе. Контакты состоятся в Абу-Даби, сообщал спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле прокомментировали переговоры в Абу-ДабиЗеленский готов обсудить с Путиным вопрос территорий – когда это возможноУкраина собирается подписать с США договор о завершении конфликта с РФ

