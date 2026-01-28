Рейтинг@Mail.ru
Зеленский готов обсудить с Путиным вопрос территорий – когда это возможно - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Зеленский готов обсудить с Путиным вопрос территорий – когда это возможно
Зеленский готов обсудить с Путиным вопрос территорий – когда это возможно - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Зеленский готов обсудить с Путиным вопрос территорий – когда это возможно
Встреча президента России Владимира Путина с главой киевского режима Владимиром Зеленским для обсуждения вопроса территорий, о готовности к которой заявили в... РИА Новости Крым, 28.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Встреча президента России Владимира Путина с главой киевского режима Владимиром Зеленским для обсуждения вопроса территорий, о готовности к которой заявили в МИД Украины, при нынешних обстоятельствах невозможна. В Киеве это знают и сделали соответствующее заявление с одной целью, не имеющей отношения к переговорам с РФ. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин.

Накануне украинские СМИ, цитируя министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу, сообщили, что глава киевского режима Владимир Зеленский якобы готов обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос территорий.

По словам Шипилина, Киеву хорошо известно, что встреча Путина и Зеленского как двух президентов невозможна.

"Для того, чтобы Зеленский действительно удостоился встречи с Владимиром Путиным, он должен, во-первых, предпринять некоторые шаги, в частности, выиграть выборы. Сейчас он никто. Встреча в этом формате невозможна, потому что Зеленский не является президентом. А президенту великой России встречаться не пойми с кем от Украины совершенно не нужно", – сказал Шипилин.

Он подчеркнул, что "с Владимиром Путиным хотят встретиться очень многие, поскольку это лидер глобального уровня", что Киев также хорошо понимает. А, следовательно, если бы элиты на Украине действительно ставили цель заинтересовать российскую сторону в обсуждении важных вопросов для достижения мира на уровне президента РФ, такая встреча готовилась бы ими определенным образом по официальным каналам, а не в СМИ, добавил эксперт.

"В наш МИД должны были бы уйти бумаги соответствующие, серьезно проработанные украинской стороной... В Москву было бы направлено предложение о проведении встречи на высшем уровне между двумя президентами – хотя Зеленский и не президент, но тем не менее, – с повесткой, где был бы ряд вопросов, предлагаемые решения и так далее", – уточнил Шипилин.

Ничего подобного не было, а значит заявления МИД Украины в очередной раз можно назвать не политикой, а политиканством, которым занимаются в Киеве на протяжении многих лет, отметил эксперт.

"Это не более чем просто сотрясание воздуха Сибигой, ничего серьезного за этим предложением не стоит. А раз так, то и реагировать на него никто не будет", – добавил он.

Тем не менее у этого заявления из Киева есть целевая аудитория – она на Украине, и от нее ждут реакции на такую "готовность" Зеленского встречаться с Путиным, считает эксперт.

"Наверное, Зеленский и хотел бы встретиться с Путиным, но для него важен не результат переговоров, а сам факт встречи. Его очки на Украине от этого станут повыше, а электорат воспримет это как победу Зеленского, и неважно, что будет решено. То есть это не более чем игра на публику, на свою украинскую аудиторию", – сказал Шипилин.

При этом избирательная кампания на Украине еще не началась, не объявлена, хотя "все и понимают, что Зеленский должен будет все-таки пойти на выборы", заметил эксперт.
украина
россия
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Встреча президента России Владимира Путина с главой киевского режима Владимиром Зеленским для обсуждения вопроса территорий, о готовности к которой заявили в МИД Украины, при нынешних обстоятельствах невозможна. В Киеве это знают и сделали соответствующее заявление с одной целью, не имеющей отношения к переговорам с РФ. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин.
Накануне украинские СМИ, цитируя министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу, сообщили, что глава киевского режима Владимир Зеленский якобы готов обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос территорий.
По словам Шипилина, Киеву хорошо известно, что встреча Путина и Зеленского как двух президентов невозможна.
"Для того, чтобы Зеленский действительно удостоился встречи с Владимиром Путиным, он должен, во-первых, предпринять некоторые шаги, в частности, выиграть выборы. Сейчас он никто. Встреча в этом формате невозможна, потому что Зеленский не является президентом. А президенту великой России встречаться не пойми с кем от Украины совершенно не нужно", – сказал Шипилин.
Он подчеркнул, что "с Владимиром Путиным хотят встретиться очень многие, поскольку это лидер глобального уровня", что Киев также хорошо понимает. А, следовательно, если бы элиты на Украине действительно ставили цель заинтересовать российскую сторону в обсуждении важных вопросов для достижения мира на уровне президента РФ, такая встреча готовилась бы ими определенным образом по официальным каналам, а не в СМИ, добавил эксперт.
"В наш МИД должны были бы уйти бумаги соответствующие, серьезно проработанные украинской стороной... В Москву было бы направлено предложение о проведении встречи на высшем уровне между двумя президентами – хотя Зеленский и не президент, но тем не менее, – с повесткой, где был бы ряд вопросов, предлагаемые решения и так далее", – уточнил Шипилин.
Ничего подобного не было, а значит заявления МИД Украины в очередной раз можно назвать не политикой, а политиканством, которым занимаются в Киеве на протяжении многих лет, отметил эксперт.
"Это не более чем просто сотрясание воздуха Сибигой, ничего серьезного за этим предложением не стоит. А раз так, то и реагировать на него никто не будет", – добавил он.
Тем не менее у этого заявления из Киева есть целевая аудитория – она на Украине, и от нее ждут реакции на такую "готовность" Зеленского встречаться с Путиным, считает эксперт.
"Наверное, Зеленский и хотел бы встретиться с Путиным, но для него важен не результат переговоров, а сам факт встречи. Его очки на Украине от этого станут повыше, а электорат воспримет это как победу Зеленского, и неважно, что будет решено. То есть это не более чем игра на публику, на свою украинскую аудиторию", – сказал Шипилин.
При этом избирательная кампания на Украине еще не началась, не объявлена, хотя "все и понимают, что Зеленский должен будет все-таки пойти на выборы", заметил эксперт.
