Защита Бальбека хочет добиться передачи дела в другой регион России

Защита Бальбека хочет добиться передачи дела в другой регион России - РИА Новости Крым, 28.01.2026

Защита Бальбека хочет добиться передачи дела в другой регион России

Адвокаты намерены добиваться передачи рассмотрения дела, фигурантом которого является находящийся под стражей в СИЗО экс-депутат Госдумы, бывший вице-премьер... РИА Новости Крым, 28.01.2026

2026-01-28T09:55

2026-01-28T09:55

2026-01-28T09:55

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Адвокаты намерены добиваться передачи рассмотрения дела, фигурантом которого является находящийся под стражей в СИЗО экс-депутат Госдумы, бывший вице-премьер правительства Крыма Руслан Бальбек, за пределы республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката.Соответствующее ходатайство защита намерена заявить при рассмотрении дела в Киевском райсуде, уточнил адвокат.Экс-депутат Госдумы Руслан Бальбек находится в СИЗО Симферополя. Ему вменяется три уголовных статьи УК РФ "Клевета", "Неправомерный доступ к компьютерной информации" и "Нарушение неприкосновенности частной жизни". Обвинительное заключение передано в Киевский районный суд Симферополя.Бальбек был объявлен в розыск в августе 2025 года и задержан в сентябре в Кабардино-Балкарии. Тогда же стало известно, что в отношении Бальбека расследуется уголовное дело по нескольким статьям и по решению суда он заключен под стражу. Адвокаты подали кассационную жалобу, потребовав заменить арест подзащитного на подписку о невыезде, но ему продлили меру пресечения до 8 февраля.Вместе с Бальбеком по делу проходят три человека, в том числе бывшая помощница и экс-сотрудница крымского минздрава и крымская журналистка, которая консультировала Бальбека и его аппарат по взаимодействию со СМИ и ведению официальных страниц в соцсетях. Сам Бальбек заявил в суде, что не признает своей вины в причастности к получению закрытой информации и клевете о работе системы здравоохранения Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Утратила доверие: в Севастополе чиновница уволена после выделения земли Взятки при технадзоре военных авто в Крыму – фигуранта взяли под стражу Крымчанин осужден за оправдание подрыва Крымского моста

