Рейтинг@Mail.ru
Защита Бальбека хочет добиться передачи дела в другой регион России - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260128/zaschita-balbeka-khochet-dobitsya-peredachi-dela-v-drugoy-region-rossii-1152742603.html
Защита Бальбека хочет добиться передачи дела в другой регион России
Защита Бальбека хочет добиться передачи дела в другой регион России - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Защита Бальбека хочет добиться передачи дела в другой регион России
Адвокаты намерены добиваться передачи рассмотрения дела, фигурантом которого является находящийся под стражей в СИЗО экс-депутат Госдумы, бывший вице-премьер... РИА Новости Крым, 28.01.2026
2026-01-28T09:55
2026-01-28T09:55
крым
новости крыма
руслан бальбек
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111547/25/1115472556_0:290:5568:3422_1920x0_80_0_0_e3cf070c043817ced73ceeb81c7fd661.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Адвокаты намерены добиваться передачи рассмотрения дела, фигурантом которого является находящийся под стражей в СИЗО экс-депутат Госдумы, бывший вице-премьер правительства Крыма Руслан Бальбек, за пределы республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката.Соответствующее ходатайство защита намерена заявить при рассмотрении дела в Киевском райсуде, уточнил адвокат.Экс-депутат Госдумы Руслан Бальбек находится в СИЗО Симферополя. Ему вменяется три уголовных статьи УК РФ "Клевета", "Неправомерный доступ к компьютерной информации" и "Нарушение неприкосновенности частной жизни". Обвинительное заключение передано в Киевский районный суд Симферополя.Бальбек был объявлен в розыск в августе 2025 года и задержан в сентябре в Кабардино-Балкарии. Тогда же стало известно, что в отношении Бальбека расследуется уголовное дело по нескольким статьям и по решению суда он заключен под стражу. Адвокаты подали кассационную жалобу, потребовав заменить арест подзащитного на подписку о невыезде, но ему продлили меру пресечения до 8 февраля.Вместе с Бальбеком по делу проходят три человека, в том числе бывшая помощница и экс-сотрудница крымского минздрава и крымская журналистка, которая консультировала Бальбека и его аппарат по взаимодействию со СМИ и ведению официальных страниц в соцсетях. Сам Бальбек заявил в суде, что не признает своей вины в причастности к получению закрытой информации и клевете о работе системы здравоохранения Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Утратила доверие: в Севастополе чиновница уволена после выделения земли Взятки при технадзоре военных авто в Крыму – фигуранта взяли под стражу Крымчанин осужден за оправдание подрыва Крымского моста
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111547/25/1115472556_310:0:5259:3712_1920x0_80_0_0_5f947c73c9bfd11c90adb93d20bacfe1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, руслан бальбек, политика
Защита Бальбека хочет добиться передачи дела в другой регион России

Защита Бальбека хочет добиться передачи дела в другой регион РФ

09:55 28.01.2026
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько Депутат Госдумы Руслан Бальбек
Депутат Госдумы Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Адвокаты намерены добиваться передачи рассмотрения дела, фигурантом которого является находящийся под стражей в СИЗО экс-депутат Госдумы, бывший вице-премьер правительства Крыма Руслан Бальбек, за пределы республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката.
"Защита намерена настаивать на передаче дела за пределы Крыма в другой регион", - сообщил адвокат одной из обвиняемых, проходящих по делу вместе с Бальбеком, Алексей Анохин.
Соответствующее ходатайство защита намерена заявить при рассмотрении дела в Киевском райсуде, уточнил адвокат.
Экс-депутат Госдумы Руслан Бальбек находится в СИЗО Симферополя. Ему вменяется три уголовных статьи УК РФ "Клевета", "Неправомерный доступ к компьютерной информации" и "Нарушение неприкосновенности частной жизни". Обвинительное заключение передано в Киевский районный суд Симферополя.
Бальбек был объявлен в розыск в августе 2025 года и задержан в сентябре в Кабардино-Балкарии. Тогда же стало известно, что в отношении Бальбека расследуется уголовное дело по нескольким статьям и по решению суда он заключен под стражу. Адвокаты подали кассационную жалобу, потребовав заменить арест подзащитного на подписку о невыезде, но ему продлили меру пресечения до 8 февраля.
Вместе с Бальбеком по делу проходят три человека, в том числе бывшая помощница и экс-сотрудница крымского минздрава и крымская журналистка, которая консультировала Бальбека и его аппарат по взаимодействию со СМИ и ведению официальных страниц в соцсетях. Сам Бальбек заявил в суде, что не признает своей вины в причастности к получению закрытой информации и клевете о работе системы здравоохранения Крыма.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Утратила доверие: в Севастополе чиновница уволена после выделения земли
Взятки при технадзоре военных авто в Крыму – фигуранта взяли под стражу
Крымчанин осужден за оправдание подрыва Крымского моста
 
КрымНовости КрымаРуслан БальбекПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:21Мэр Феодосии предупредил о фейковых сообщениях от своего имени
11:12Зеленский готов обсудить с Путиным вопрос территорий – когда это возможно
11:03Удары по Украине - разбиты объекты критической инфраструктуры
10:39В Крыму водителю такси дали 5 лет колонии за гибель мотоциклиста
10:30Немецкий политик заявил о желании переехать в Крым
10:30В Тверской области подросток осужден за попытку совершить теракт
10:20В Севастополе упали обломки беспилотников ВСУ – ранен мужчина
10:10В Севастополе отбой воздушной тревоги
10:03ВСУ атакуют Севастополь - что известно
09:59В трех аэропортах юга России введены временные ограничения на полеты
09:55Защита Бальбека хочет добиться передачи дела в другой регион России
09:50Более 25 тысяч абонентов без света в Запорожской области
09:42Есть ли риск распространения вируса Нипах за пределы Индии – ответ ВОЗ
09:34Киселев и Симоньян получили награды от главы МВД России
09:28Крымские поезда "Таврия" задерживаются в пути на 3-7 часов
09:16Обстановка на Крымском мосту сейчас
09:08Ростех впервые поставил в войска новые "Зубры"
08:53На Байкале опрокинулся УАЗ – погибла туристка
08:51Стоимость золота достигла нового исторического максимума
08:33Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил 9-километровый столб пепла
Лента новостейМолния