Задержка поездов в Крым – права пассажиров на контроле прокуратуры - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Задержка поездов в Крым – права пассажиров на контроле прокуратуры
Задержка поездов в Крым – права пассажиров на контроле прокуратуры - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Задержка поездов в Крым – права пассажиров на контроле прокуратуры
Южная транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров в связи с задержками поездов в Крым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 28.01.2026
2026-01-28T13:15
2026-01-28T13:15
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/1a/1136892608_96:258:1088:816_1920x0_80_0_0_4fc93591fa0f8e3571853291897c9c2e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Южная транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров в связи с задержками поездов в Крым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Поезда "Таврия", следующие на полуостров и в обратном направлении, задерживаются в пути на 3-7 часов из-за ночных ограничений на Крымском мосту. На данный момент речь идет о 12 поездах. В случае нарушений прокуратура будут принимать меры. При необходимости гражданам предлагают обратиться к дежурному прокурору Южной транспортной прокуратуры.Крымский мост был закрыт для проезда с полуночи до 7 утра, в Севастополе сирены воздушной тревоги звучали пять часов подряд. Тревога вновь была объявлена около 8 часов утра и продлилась 2 часа.
крым, новости крыма, южная транспортная прокуратура, поезд "таврия", железные дороги крыма, расписание поездов в крыму
Задержка поездов в Крым – права пассажиров на контроле прокуратуры

Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров из-за задержки поездов в Крым

13:15 28.01.2026
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Южная транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров в связи с задержками поездов в Крым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Поезда "Таврия", следующие на полуостров и в обратном направлении, задерживаются в пути на 3-7 часов из-за ночных ограничений на Крымском мосту. На данный момент речь идет о 12 поездах.
"28 января 2026 года задерживаются поезда из-за ранее введенных ограничений движения на Крымском мосту. Транспортными прокурорами контролируется соблюдение прав пассажиров", - сообщили в надзорном ведомстве.
В случае нарушений прокуратура будут принимать меры. При необходимости гражданам предлагают обратиться к дежурному прокурору Южной транспортной прокуратуры.
Крымский мост был закрыт для проезда с полуночи до 7 утра, в Севастополе сирены воздушной тревоги звучали пять часов подряд. Тревога вновь была объявлена около 8 часов утра и продлилась 2 часа.
