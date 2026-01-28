https://crimea.ria.ru/20260128/zaderzhka-poezdov-v-krym--prava-passazhirov-na-kontrole-prokuratury-1152748091.html
Задержка поездов в Крым – права пассажиров на контроле прокуратуры
Южная транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров в связи с задержками поездов в Крым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 28.01.2026
2026-01-28T13:15
2026-01-28T13:15
2026-01-28T13:15
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Южная транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров в связи с задержками поездов в Крым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Поезда "Таврия", следующие на полуостров и в обратном направлении, задерживаются в пути на 3-7 часов из-за ночных ограничений на Крымском мосту. На данный момент речь идет о 12 поездах. В случае нарушений прокуратура будут принимать меры. При необходимости гражданам предлагают обратиться к дежурному прокурору Южной транспортной прокуратуры.Крымский мост был закрыт для проезда с полуночи до 7 утра, в Севастополе сирены воздушной тревоги звучали пять часов подряд. Тревога вновь была объявлена около 8 часов утра и продлилась 2 часа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым и из Крыма задерживаются 12 поездовВремя в пути поезда Симферополь – Москва сократится на 8 часовКак приехать в Крым на поезде с велосипедом – советы перевозчика
