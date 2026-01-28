https://crimea.ria.ru/20260128/vulkan-shiveluch-na-kamchatke-vybrosil-9-kilometrovyy-stolb-pepla-1152740316.html

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил 9-километровый столб пепла

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил 9-километровый столб пепла - РИА Новости Крым, 28.01.2026

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил 9-километровый столб пепла

Утром в среду вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пела высотой девять километров. Об этом сообщили в Камчатском филиале ФИЦ Единой геофизической службы... РИА Новости Крым, 28.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Утром в среду вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пела высотой девять километров. Об этом сообщили в Камчатском филиале ФИЦ Единой геофизической службы РАН.22 января у восточного берега Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2. Очаг находился в 43 км к югу от Петропавловска-Камчатского и 128 км к юго-востоку от Вилючинска.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

камчатка, вулкан, стихия, происшествия, сейсмология, новости