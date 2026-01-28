Рейтинг@Mail.ru
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил 9-километровый столб пепла - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260128/vulkan-shiveluch-na-kamchatke-vybrosil-9-kilometrovyy-stolb-pepla-1152740316.html
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил 9-километровый столб пепла
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил 9-километровый столб пепла - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил 9-километровый столб пепла
Утром в среду вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пела высотой девять километров. Об этом сообщили в Камчатском филиале ФИЦ Единой геофизической службы... РИА Новости Крым, 28.01.2026
2026-01-28T08:33
2026-01-28T08:35
камчатка
вулкан
стихия
происшествия
сейсмология
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1c/1152740201_0:51:1227:741_1920x0_80_0_0_f6c00ea90e95bc076ede38b3724b9224.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Утром в среду вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пела высотой девять километров. Об этом сообщили в Камчатском филиале ФИЦ Единой геофизической службы РАН.22 января у восточного берега Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2. Очаг находился в 43 км к югу от Петропавловска-Камчатского и 128 км к юго-востоку от Вилючинска.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
камчатка
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1c/1152740201_0:0:989:741_1920x0_80_0_0_2f5badb1d968bdb1feb6aaeb630fdb33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
камчатка, вулкан, стихия, происшествия, сейсмология, новости
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил 9-километровый столб пепла

На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил 9-километровый столб пепла

08:33 28.01.2026 (обновлено: 08:35 28.01.2026)
 
© Скрин-шот с видео с камеры Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАНВулкан Шивелуч на Камчатке выбросил 9-километровый столб пепла
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил 9-километровый столб пепла
© Скрин-шот с видео с камеры Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Утром в среду вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пела высотой девять километров. Об этом сообщили в Камчатском филиале ФИЦ Единой геофизической службы РАН.

"Шивелуч 17:10 (по местному времени) 28 января 2026 года. Высота пеплового выброса составила около 9000 м над уровнем моря", - говорится в сообщении.

22 января у восточного берега Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2. Очаг находился в 43 км к югу от Петропавловска-Камчатского и 128 км к юго-востоку от Вилючинска.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КамчаткаВулканСтихияПроисшествияСейсмологияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:53На Байкале опрокинулся УАЗ – погибла туристка
08:51Стоимость золота достигла нового исторического максимума
08:33Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил 9-километровый столб пепла
08:18В Крым и из Крыма задерживаются 12 поездов
08:09Над Севастополем работает ПВО
08:07Крымский мост сейчас – обстановка после открытия проезда
07:58Воздушная тревога объявлена в Севастополе
07:52В Севастополе остановили морской транспорт
07:37Путешествие к югу Земли: история открытия и исследования Антарктиды
07:33Движение по Крымскому мосту открыли спустя семь часов
07:21Над Крымом отражена массированная атака ВСУ
06:56Крымский мост закрыт семь часов
06:40"Сало, лук, хамса и покрепче что-то": крымская традиция Ланового
06:10В МЧС назвали самые опасные для автолюбителей дороги в Крыму
05:47Атака ВСУ на Кубань – что известно
05:35Воздушная тревога отменена: в Севастополе всю ночь звучали сирены
00:01Местами туман и до +14: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 28 января
23:07Отставка вице-премьера Крыма и гастроли цирка Гии Эрадзе: главное за день
22:57Украина собирается подписать с США договор о завершении конфликта с РФ
Лента новостейМолния