https://crimea.ria.ru/20260128/vsu-atakuyut-sevastopol---chto-izvestno--1152743111.html
ВСУ атакуют Севастополь - что известно
ВСУ атакуют Севастополь - что известно - РИА Новости Крым, 28.01.2026
ВСУ атакуют Севастополь - что известно
В Севастополе силы противовоздушной обороны уже 2 часа отражают атаку украинских БПЛА, людей просят оставаться в безопасных местах, в городе звучит воздушная... РИА Новости Крым, 28.01.2026
2026-01-28T10:03
2026-01-28T10:03
2026-01-28T10:03
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
атаки всу
атаки всу на крым
пво
беспилотник (бпла, дрон)
михаил развожаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/07/1148552133_0:88:2059:1246_1920x0_80_0_0_0d942c29b005d747ffcda41fedbb40ea.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе силы противовоздушной обороны уже 2 часа отражают атаку украинских БПЛА, людей просят оставаться в безопасных местах, в городе звучит воздушная тревога.Тревога была объявлена в среду в 7:57. Жителей и гостей города призвали срочно пройти в укрытия. Наземный и морской городской общественный транспорт на период тревоги прекратили движение.Позже губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. По сообщениям севастопольцев, громко было в центре города, в районе Муссона, на Северной стороне. Как сообщалось, в Севастополе в ночь на среду сирены воздушной тревоги звучали пять часов. Крымский мост был закрыт для проезда семь часов. После его открытия образовалась очередь - 500 авто. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/07/1148552133_142:0:1918:1332_1920x0_80_0_0_1992e6a5a933c3aba757306cbc75f6cb.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, атаки всу, атаки всу на крым, пво, беспилотник (бпла, дрон), михаил развожаев
ВСУ атакуют Севастополь - что известно
В Севастополе силы ПВО уже 2 часа отражают атаку украинских БПЛА