ВСУ атакуют Севастополь - что известно - РИА Новости Крым, 28.01.2026
ВСУ атакуют Севастополь - что известно
ВСУ атакуют Севастополь - что известно - РИА Новости Крым, 28.01.2026
ВСУ атакуют Севастополь - что известно
В Севастополе силы противовоздушной обороны уже 2 часа отражают атаку украинских БПЛА, людей просят оставаться в безопасных местах, в городе звучит воздушная... РИА Новости Крым, 28.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе силы противовоздушной обороны уже 2 часа отражают атаку украинских БПЛА, людей просят оставаться в безопасных местах, в городе звучит воздушная тревога.Тревога была объявлена в среду в 7:57. Жителей и гостей города призвали срочно пройти в укрытия. Наземный и морской городской общественный транспорт на период тревоги прекратили движение.Позже губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. По сообщениям севастопольцев, громко было в центре города, в районе Муссона, на Северной стороне. Как сообщалось, в Севастополе в ночь на среду сирены воздушной тревоги звучали пять часов. Крымский мост был закрыт для проезда семь часов. После его открытия образовалась очередь - 500 авто. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, атаки всу, атаки всу на крым, пво, беспилотник (бпла, дрон), михаил развожаев
ВСУ атакуют Севастополь - что известно

В Севастополе силы ПВО уже 2 часа отражают атаку украинских БПЛА

10:03 28.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе силы противовоздушной обороны уже 2 часа отражают атаку украинских БПЛА, людей просят оставаться в безопасных местах, в городе звучит воздушная тревога.
Тревога была объявлена в среду в 7:57. Жителей и гостей города призвали срочно пройти в укрытия. Наземный и морской городской общественный транспорт на период тревоги прекратили движение.
Позже губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО.
"По предварительной информации, сбито две воздушных цели над акваторией моря. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали", - проинформировал он и призвал граждан сохранять спокойствие.
По сообщениям севастопольцев, громко было в центре города, в районе Муссона, на Северной стороне.
Как сообщалось, в Севастополе в ночь на среду сирены воздушной тревоги звучали пять часов. Крымский мост был закрыт для проезда семь часов. После его открытия образовалась очередь - 500 авто.
