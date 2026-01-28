https://crimea.ria.ru/20260128/vsu-atakuyut-sevastopol---chto-izvestno--1152743111.html

ВСУ атакуют Севастополь - что известно

ВСУ атакуют Севастополь - что известно - РИА Новости Крым, 28.01.2026

ВСУ атакуют Севастополь - что известно

28.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе силы противовоздушной обороны уже 2 часа отражают атаку украинских БПЛА, людей просят оставаться в безопасных местах, в городе звучит воздушная тревога.Тревога была объявлена в среду в 7:57. Жителей и гостей города призвали срочно пройти в укрытия. Наземный и морской городской общественный транспорт на период тревоги прекратили движение.Позже губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. По сообщениям севастопольцев, громко было в центре города, в районе Муссона, на Северной стороне. Как сообщалось, в Севастополе в ночь на среду сирены воздушной тревоги звучали пять часов. Крымский мост был закрыт для проезда семь часов. После его открытия образовалась очередь - 500 авто. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2026

