Воздушная тревога объявлена в Севастополе
Воздушная тревога объявлена в Севастополе
В Севастополе слышно сирены – объявлена воздушная тревога, предупредил губернатор региона Михаил Развожаев.
28.01.2026
2026-01-28T08:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе слышно сирены – объявлена воздушная тревога, предупредил губернатор региона Михаил Развожаев.В Севастополе в ночь на среду сирены воздушной тревоги звучали пять часов. Крымский мост был закрыт для проезда семь часов.Во время воздушной тревоги севастопольцам и гостям надо сразу пройти в убежища или занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна.Наземный и морской городской общественный транспорт на период тревоги прекращает движение. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Воздушная тревога объявлена в Севастополе

В Севастополе воздушная тревога

07:58 28.01.2026 (обновлено: 08:00 28.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе слышно сирены – объявлена воздушная тревога, предупредил губернатор региона Михаил Развожаев.
В Севастополе в ночь на среду сирены воздушной тревоги звучали пять часов. Крымский мост был закрыт для проезда семь часов.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – проинформировал глава региона в Telegram.
Во время воздушной тревоги севастопольцам и гостям надо сразу пройти в убежища или занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна.
Наземный и морской городской общественный транспорт на период тревоги прекращает движение. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
