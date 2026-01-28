https://crimea.ria.ru/20260128/vozdushnaya-trevoga-obyavlena-v-sevastopole-1152574849.html
Воздушная тревога объявлена в Севастополе
Воздушная тревога объявлена в Севастополе - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Воздушная тревога объявлена в Севастополе
В Севастополе слышно сирены – объявлена воздушная тревога, предупредил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 28.01.2026
2026-01-28T07:58
2026-01-28T07:58
2026-01-28T08:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе слышно сирены – объявлена воздушная тревога, предупредил губернатор региона Михаил Развожаев.В Севастополе в ночь на среду сирены воздушной тревоги звучали пять часов. Крымский мост был закрыт для проезда семь часов.Во время воздушной тревоги севастопольцам и гостям надо сразу пройти в убежища или занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна.Наземный и морской городской общественный транспорт на период тревоги прекращает движение. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Воздушная тревога объявлена в Севастополе
