В Тверской области подросток осужден за попытку совершить теракт - РИА Новости Крым, 28.01.2026
В Тверской области подросток осужден за попытку совершить теракт
В Тверской области подросток осужден за попытку совершить теракт - РИА Новости Крым, 28.01.2026
В Тверской области подросток осужден за попытку совершить теракт
В Тверской области 14-летнего подростка приговорили к семи годам колонии за попытку теракта в админздании. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома РФ. РИА Новости Крым, 28.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. В Тверской области 14-летнего подростка приговорили к семи годам колонии за попытку теракта в админздании. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома РФ.Следствие установило, что парень с 7 по 8 мая 2025 года являлся участником запрещенной в Российской Федерации террористической организации и действовал по указанию куратора."По указанию украинского куратора, поступившему через один из мессенджеров, произвел разведку в административном здании и изготовил три бутылки с зажигательной смесью", - уточнили в ведомстве.В Следкоме предупредили, что иностранные спецслужбы активно вербуют молодежь через соцсети и мессенджеры, вовлекая несовершеннолетних в преступления.Ранее сообщалось, что семнадцатилетний житель Симферополя предстанет перед судом за участие в террористической организации и поджог чужого автомобиля.
приговор, теракт, тверская область, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), дети
В Тверской области подросток осужден за попытку совершить теракт

В Тверской области подростка приговорили к семи годам за попытку теракта

10:30 28.01.2026
 
© СК РФВ Тверской области подросток осужден за попытку совершить теракт
В Тверской области подросток осужден за попытку совершить теракт
© СК РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. В Тверской области 14-летнего подростка приговорили к семи годам колонии за попытку теракта в админздании. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома РФ.
Следствие установило, что парень с 7 по 8 мая 2025 года являлся участником запрещенной в Российской Федерации террористической организации и действовал по указанию куратора.
"По указанию украинского куратора, поступившему через один из мессенджеров, произвел разведку в административном здании и изготовил три бутылки с зажигательной смесью", - уточнили в ведомстве.

Подросток осужден за участие в деятельности террористической организации и покушение на совершение террористического акта. Приговором 2-го Западного окружного военного суда виновному назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

В Следкоме предупредили, что иностранные спецслужбы активно вербуют молодежь через соцсети и мессенджеры, вовлекая несовершеннолетних в преступления.
Ранее сообщалось, что семнадцатилетний житель Симферополя предстанет перед судом за участие в террористической организации и поджог чужого автомобиля.
