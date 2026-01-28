https://crimea.ria.ru/20260128/v-tverskoy-oblasti-podrostok-osuzhden-za-popytku-sovershit-terakt-1152743947.html
В Тверской области подросток осужден за попытку совершить теракт
В Тверской области подросток осужден за попытку совершить теракт - РИА Новости Крым, 28.01.2026
В Тверской области подросток осужден за попытку совершить теракт
В Тверской области 14-летнего подростка приговорили к семи годам колонии за попытку теракта в админздании. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома РФ. РИА Новости Крым, 28.01.2026
2026-01-28T10:30
2026-01-28T10:30
2026-01-28T10:30
приговор
теракт
тверская область
новости
ск рф (следственный комитет российской федерации)
дети
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. В Тверской области 14-летнего подростка приговорили к семи годам колонии за попытку теракта в админздании. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома РФ.Следствие установило, что парень с 7 по 8 мая 2025 года являлся участником запрещенной в Российской Федерации террористической организации и действовал по указанию куратора."По указанию украинского куратора, поступившему через один из мессенджеров, произвел разведку в административном здании и изготовил три бутылки с зажигательной смесью", - уточнили в ведомстве.В Следкоме предупредили, что иностранные спецслужбы активно вербуют молодежь через соцсети и мессенджеры, вовлекая несовершеннолетних в преступления.Ранее сообщалось, что семнадцатилетний житель Симферополя предстанет перед судом за участие в террористической организации и поджог чужого автомобиля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Угрозы для подростков в соцсетях - ученые составили рейтингРебенка вербуют диверсанты – как распознать вовремяВ России предотвращено 47 терактов с участием подростков
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. В Тверской области 14-летнего подростка приговорили к семи годам колонии за попытку теракта в админздании. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома РФ.
Следствие установило, что парень с 7 по 8 мая 2025 года являлся участником запрещенной в Российской Федерации террористической организации и действовал по указанию куратора.
"По указанию украинского куратора, поступившему через один из мессенджеров, произвел разведку в административном здании и изготовил три бутылки с зажигательной смесью", - уточнили в ведомстве.
Подросток осужден за участие в деятельности террористической организации и покушение на совершение террористического акта. Приговором 2-го Западного окружного военного суда виновному назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.
В Следкоме предупредили, что иностранные спецслужбы активно вербуют молодежь через соцсети и мессенджеры, вовлекая несовершеннолетних в преступления.
Ранее сообщалось, что семнадцатилетний житель Симферополя предстанет
перед судом за участие в террористической организации и поджог чужого автомобиля.
