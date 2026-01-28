В трех аэропортах юга России введены временные ограничения на полеты

https://crimea.ria.ru/20260128/v-trekh-aeroportakh-yuga-rossii-vvedeny-vremennye-ogranicheniya-na-polety-1152742959.html
Аэропорты Сочи, Геленджика и Краснодара в среду утром временно ограничили прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает пресс-служба "Росавиации". РИА Новости Крым, 28.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Аэропорты Сочи, Геленджика и Краснодара в среду утром временно ограничили прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает пресс-служба "Росавиации".В пресс-службе подчеркнули, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.Четыре жилых частных дома повреждены в Краснодарском крае в результате ночной атаки беспилотников, сообщали ранее в оперативном штабе Кубани.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбой в работе аэропортов России – что известно к этому часу"Аэрофлот" сообщил о глобальном сбое бронированияАэропорт "Симферополь" готов к возобновлению работы – минтранс Крыма
