2026-01-28T09:59
2026-01-28T09:59
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Аэропорты Сочи, Геленджика и Краснодара в среду утром временно ограничили прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает пресс-служба "Росавиации".В пресс-службе подчеркнули, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.Четыре жилых частных дома повреждены в Краснодарском крае в результате ночной атаки беспилотников, сообщали ранее в оперативном штабе Кубани.
В трех аэропортах юга России введены временные ограничения на полеты

Аэропорты Сочи, Геленджика и Краснодара ограничили прием и выпуск самолетов

09:59 28.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Аэропорты Сочи, Геленджика и Краснодара в среду утром временно ограничили прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает пресс-служба "Росавиации".
"Аэропорты Геленджик, Сочи, Краснодар (Пашковский) – введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", – сказано в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Четыре жилых частных дома повреждены в Краснодарском крае в результате ночной атаки беспилотников, сообщали ранее в оперативном штабе Кубани.
