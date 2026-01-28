Рейтинг@Mail.ru
В Судаке перекрыли часть набережной до 1 июля - РИА Новости Крым, 28.01.2026
В Судаке перекрыли часть набережной до 1 июля
В Судаке перекрыли часть набережной до 1 июля - РИА Новости Крым, 28.01.2026
В Судаке перекрыли часть набережной до 1 июля
Часть набережной Судака будет перекрыта до 1 июля в вязи с работами по благоустройству, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости Крым, 28.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Часть набережной Судака будет перекрыта до 1 июля в вязи с работами по благоустройству, сообщает пресс-служба администрации города.По данным мэрии курорта, работы по благоустройству планируется завершить 1 июля.Капитальный ремонт набережной имени Горького в Евпатории планируют завершить к началу курортного сезона, сообщил ранее глава городской администрации Александр Юрьев.
В Судаке перекрыли часть набережной до 1 июля

Часть набережной Судака будет перекрыта до 1 июля – власти

17:36 28.01.2026 (обновлено: 17:41 28.01.2026)
 
© Администрация города СудакаПляж в Судаке
Пляж в Судаке
© Администрация города Судака
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Часть набережной Судака будет перекрыта до 1 июля в вязи с работами по благоустройству, сообщает пресс-служба администрации города.
"На части набережной от отеля "Атлас" до ресторана "Ривьера" начались демонтажные работы. В связи с этим указанная территория временно перекрыта для прохода", – сказано в сообщении.
По данным мэрии курорта, работы по благоустройству планируется завершить 1 июля.
Капитальный ремонт набережной имени Горького в Евпатории планируют завершить к началу курортного сезона, сообщил ранее глава городской администрации Александр Юрьев.
