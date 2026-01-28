https://crimea.ria.ru/20260128/v-sudake-perekryli-chast-naberezhnoy-do-1-iyulya-1152759175.html
В Судаке перекрыли часть набережной до 1 июля
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Часть набережной Судака будет перекрыта до 1 июля в вязи с работами по благоустройству, сообщает пресс-служба администрации города.По данным мэрии курорта, работы по благоустройству планируется завершить 1 июля.Капитальный ремонт набережной имени Горького в Евпатории планируют завершить к началу курортного сезона, сообщил ранее глава городской администрации Александр Юрьев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи проведут берегоукрепление набережнойВ Севастополе завершили благоустройство набережной в АндреевкеКогда откроют набережную Коктебеля после реконструкции
17:36 28.01.2026 (обновлено: 17:41 28.01.2026)