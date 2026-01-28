https://crimea.ria.ru/20260128/v-simferopole-ustanavlivayut-ekoboksy-dlya-sbora-opasnykh-otkhodov-1152761089.html
В Симферополе устанавливают экобоксы для сбора опасных отходов
В Симферополе устанавливают экобоксы для сбора опасных отходов
2026-01-28T18:44
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Стационарные экобоксы для сбора опасных отходов начали устанавливать в Симферополе, всего планируется установить более 40 таких емкостей по всему городу. Об этом сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.Экобоксы предназначены для сбора экологически опасных отходов, в том числе использованных аккумуляторов и батареек, ртутных градусников, компактных люминесцентных и энергосберегающих лампочек, с целью их дальнейшей утилизации без вреда для окружающей среды.На сегодняшний день в городе установлены восемь экобоксов. Соответствующие адреса можно узнать на портале правительства Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым получит 26 млрд рублей по нацпроекту "Экологическое благополучие"Патрушев оценил строительство двух комплексов по переработке ТКО в КрымуСевастополь обновил нормативы накопления отходов
