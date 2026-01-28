https://crimea.ria.ru/20260128/v-sevastopole-upali-oblomki-bespilotnikov-vsu--ranen-muzhchina-1152743850.html

В Севастополе упали обломки беспилотников ВСУ – ранен мужчина

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. При атаке ВСУ на Севастополь ранен сотрудник центра имени Ревякина, зафиксировано падение обломков в разных районах города. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Он рассказал, что за минувшую ночь и утро ВСУ дважды пытались ударить дронами по Севастополю. В общей сложности силы ПВО и Черноморского флота сбили 10 БПЛА.В одном из ТСН в районе Фиолента осколки от сбитого БПЛА упали на крышу частного дома и повредили забор другого дома. В Юхариной балке обломки дрона пробили крышу одного из частных домов. На проспекте Героев Сталинграда в одном из домов осколок разбил окно на балконе.В районе Университетской обнаружен фрагмент от сбитого БПЛА, предположительно двигатель. Также обломки найдены в районе улицы Вакуленчука.На местах работают сотрудники спасательной службы.В среду в 7:57 в Севастополе была объявлена тревога. Жителей и гостей города призвали срочно пройти в укрытия. Наземный и морской городской общественный транспорт на период тревоги прекратили движение. Позже губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО.В ночь на среду в Севастополе сирены воздушной тревоги звучали пять часов. Крымский мост был закрыт для проезда семь часов. После его открытия образовалась очередь - 500 авто.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атакуют Севастополь - что известноНад Крымом отражена массированная атака ВСУ Над Севастополем работает ПВО

