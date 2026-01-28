https://crimea.ria.ru/20260128/v-sevastopole-otremontiruyut-50-dorog-v-etom-godu-1152751939.html

В Севастополе отремонтируют 50 дорог в этом году

В Севастополе на 2026 год запланирован ремонт 50 дорог общей протяженностью 25 километров, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе на 2026 год запланирован ремонт 50 дорог общей протяженностью 25 километров, сообщил губернатор Михаил Развожаев.По словам Развожаева, часть работ уже выполнили досрочно. Так, еще в прошлом году завершен ремонт участка улицы Путейской, ответвления улиц Невской и Муромской, улиц Клубная и Авиаторов, а также проезд от садового товарищества "Интернационалист" к садовому товариществу "Алмаз" и подъезд к СНТ "Наука".На данный момент дорожники ремонтируют четыре улицы в селе Ушаково Балаклавского района, участок улицы Путейской в квартале Мекензиевы Горы, а также улицу Георгиевская балка и два проезда от улицы Орхидейной на улицу Тараса Шевченко и в СНТ "Орхидея", уточнил губернатор.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подпорные стены на Адмирала Октябрьского в Севастополе - как идет стройка В Крыму за год досрочно реконструировали четыре моста Власти Крыма ужесточат требования к подрядчикам по ремонту дорог

2026

