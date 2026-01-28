Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе отремонтируют 50 дорог в этом году - РИА Новости Крым, 28.01.2026
В Севастополе отремонтируют 50 дорог в этом году
В Севастополе отремонтируют 50 дорог в этом году - РИА Новости Крым, 28.01.2026
В Севастополе отремонтируют 50 дорог в этом году
В Севастополе на 2026 год запланирован ремонт 50 дорог общей протяженностью 25 километров, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 28.01.2026
2026-01-28T14:23
2026-01-28T14:23
севастополь
новости севастополя
ремонт дорог
михаил развожаев
инфраструктура
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1c/1152751520_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_343057878d47c8bf1cc64be029d39879.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе на 2026 год запланирован ремонт 50 дорог общей протяженностью 25 километров, сообщил губернатор Михаил Развожаев.По словам Развожаева, часть работ уже выполнили досрочно. Так, еще в прошлом году завершен ремонт участка улицы Путейской, ответвления улиц Невской и Муромской, улиц Клубная и Авиаторов, а также проезд от садового товарищества "Интернационалист" к садовому товариществу "Алмаз" и подъезд к СНТ "Наука".На данный момент дорожники ремонтируют четыре улицы в селе Ушаково Балаклавского района, участок улицы Путейской в квартале Мекензиевы Горы, а также улицу Георгиевская балка и два проезда от улицы Орхидейной на улицу Тараса Шевченко и в СНТ "Орхидея", уточнил губернатор.
В Севастополе отремонтируют 50 дорог в этом году

В Севастополе отремонтируют 50 дорог общей протяженностью 25 км – власти

14:23 28.01.2026
 
Ремонт дорог в Севастополе
Ремонт дорог в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе на 2026 год запланирован ремонт 50 дорог общей протяженностью 25 километров, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"В новом году мы продолжаем масштабный ремонт дорог по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". В планах – привести в порядок 50 улиц и проездов общей протяженностью более 25 километров. Работы затронут как сам город, так и прилегающие территории", - написал градоначальник в своем Telegram-канале.
© Telegram Михаил РазвожаевРемонт дорог в Севастополе
Ремонт дорог в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
По словам Развожаева, часть работ уже выполнили досрочно. Так, еще в прошлом году завершен ремонт участка улицы Путейской, ответвления улиц Невской и Муромской, улиц Клубная и Авиаторов, а также проезд от садового товарищества "Интернационалист" к садовому товариществу "Алмаз" и подъезд к СНТ "Наука".
© Telegram Михаил РазвожаевРемонт дорог в Севастополе
Ремонт дорог в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
На данный момент дорожники ремонтируют четыре улицы в селе Ушаково Балаклавского района, участок улицы Путейской в квартале Мекензиевы Горы, а также улицу Георгиевская балка и два проезда от улицы Орхидейной на улицу Тараса Шевченко и в СНТ "Орхидея", уточнил губернатор.
