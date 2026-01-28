https://crimea.ria.ru/20260128/v-sevastopole-otremontiruyut-50-dorog-v-etom-godu-1152751939.html
В Севастополе отремонтируют 50 дорог в этом году
28.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе на 2026 год запланирован ремонт 50 дорог общей протяженностью 25 километров, сообщил губернатор Михаил Развожаев.По словам Развожаева, часть работ уже выполнили досрочно. Так, еще в прошлом году завершен ремонт участка улицы Путейской, ответвления улиц Невской и Муромской, улиц Клубная и Авиаторов, а также проезд от садового товарищества "Интернационалист" к садовому товариществу "Алмаз" и подъезд к СНТ "Наука".На данный момент дорожники ремонтируют четыре улицы в селе Ушаково Балаклавского района, участок улицы Путейской в квартале Мекензиевы Горы, а также улицу Георгиевская балка и два проезда от улицы Орхидейной на улицу Тараса Шевченко и в СНТ "Орхидея", уточнил губернатор.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе на 2026 год запланирован ремонт 50 дорог общей протяженностью 25 километров, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"В новом году мы продолжаем масштабный ремонт дорог по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". В планах – привести в порядок 50 улиц и проездов общей протяженностью более 25 километров. Работы затронут как сам город, так и прилегающие территории", - написал градоначальник в своем Telegram-канале.
По словам Развожаева, часть работ уже выполнили досрочно. Так, еще в прошлом году завершен ремонт участка улицы Путейской, ответвления улиц Невской и Муромской, улиц Клубная и Авиаторов, а также проезд от садового товарищества "Интернационалист" к садовому товариществу "Алмаз" и подъезд к СНТ "Наука".
На данный момент дорожники ремонтируют четыре улицы в селе Ушаково Балаклавского района, участок улицы Путейской в квартале Мекензиевы Горы, а также улицу Георгиевская балка и два проезда от улицы Орхидейной на улицу Тараса Шевченко и в СНТ "Орхидея", уточнил губернатор.
