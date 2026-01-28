Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 28.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260128/v-sevastopole-otboy-vozdushnoy-trevogi-1152743402.html
В Севастополе отбой воздушной тревоги
В Севастополе отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 28.01.2026
В Севастополе отбой воздушной тревоги
В Севастополе объявил отбой воздушной тревоги и выключили сирены. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.
2026-01-28T10:10
2026-01-28T10:10
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1a/1131666945_0:0:2896:1629_1920x0_80_0_0_2ffac22bca3dd9e359ca1b743f1e392d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе объявил отбой воздушной тревоги и выключили сирены. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.Сирены в городе выключают после соответствующего сигнала со стороны военных: звук выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.В Севастополе в ночь на среду сирены воздушной тревоги звучали пять часов - с полуночи до 5.34. Спустя два часа в регионе снова объявили тревогу. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что военные отражают воздушную атаку - силы ПВО сбили две воздушные цели над морем. Крымский мост был закрыт для проезда семь часов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Севастополе отбой воздушной тревоги

В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги

10:10 28.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе объявил отбой воздушной тревоги и выключили сирены. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги", – написал губернатор.
Сирены в городе выключают после соответствующего сигнала со стороны военных: звук выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.
В Севастополе в ночь на среду сирены воздушной тревоги звучали пять часов - с полуночи до 5.34. Спустя два часа в регионе снова объявили тревогу. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что военные отражают воздушную атаку - силы ПВО сбили две воздушные цели над морем.
Крымский мост был закрыт для проезда семь часов.
