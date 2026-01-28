https://crimea.ria.ru/20260128/v-sevastopole-ostanovili-morskoy-transport-1152739240.html
В Севастополе остановили морской транспорт
В Севастополе остановили морской транспорт - РИА Новости Крым, 28.01.2026
В Севастополе остановили морской транспорт
В Севастополе утром в среду приостановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорт. РИА Новости Крым, 28.01.2026
2026-01-28T07:52
2026-01-28T07:52
2026-01-28T07:54
севастополь
паромы и катера в севастополе
транспорт
общественный транспорт
морской транспорт
городская среда
департамент транспорта севастополя
новости севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/15/1150334295_0:42:1754:1029_1920x0_80_0_0_e544f6f1f8311b1aed1b8836bd1eae31.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе утром в среду приостановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорт.В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте, добавили в ведомстве.Причина остановки не сообщается.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/15/1150334295_12:0:1665:1240_1920x0_80_0_0_8b2e6d279f854be676ecb3d9a7bb8c19.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, паромы и катера в севастополе, транспорт, общественный транспорт, морской транспорт, городская среда, департамент транспорта севастополя, новости севастополя
В Севастополе остановили морской транспорт
В Севастополе закрыли рейд
07:52 28.01.2026 (обновлено: 07:54 28.01.2026)