Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе остановили морской транспорт - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260128/v-sevastopole-ostanovili-morskoy-transport-1152739240.html
В Севастополе остановили морской транспорт
В Севастополе остановили морской транспорт - РИА Новости Крым, 28.01.2026
В Севастополе остановили морской транспорт
В Севастополе утром в среду приостановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорт. РИА Новости Крым, 28.01.2026
2026-01-28T07:52
2026-01-28T07:54
севастополь
паромы и катера в севастополе
транспорт
общественный транспорт
морской транспорт
городская среда
департамент транспорта севастополя
новости севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/15/1150334295_0:42:1754:1029_1920x0_80_0_0_e544f6f1f8311b1aed1b8836bd1eae31.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе утром в среду приостановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорт.В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте, добавили в ведомстве.Причина остановки не сообщается.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/15/1150334295_12:0:1665:1240_1920x0_80_0_0_8b2e6d279f854be676ecb3d9a7bb8c19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, паромы и катера в севастополе, транспорт, общественный транспорт, морской транспорт, городская среда, департамент транспорта севастополя, новости севастополя
В Севастополе остановили морской транспорт

В Севастополе закрыли рейд

07:52 28.01.2026 (обновлено: 07:54 28.01.2026)
 
© РИА Новости КрымРейд в Севастополе закрыт
Рейд в Севастополе закрыт - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе утром в среду приостановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорт.
"Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", - говорится в сообщении.
В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте, добавили в ведомстве.
Причина остановки не сообщается.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольПаромы и катера в СевастополеТранспортОбщественный транспортМорской транспортГородская средаДепартамент транспорта СевастополяНовости Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:53На Байкале опрокинулся УАЗ – погибла туристка
08:51Стоимость золота достигла нового исторического максимума
08:33Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил 9-километровый столб пепла
08:18В Крым и из Крыма задерживаются 12 поездов
08:09Над Севастополем работает ПВО
08:07Крымский мост сейчас – обстановка после открытия проезда
07:58Воздушная тревога объявлена в Севастополе
07:52В Севастополе остановили морской транспорт
07:37Путешествие к югу Земли: история открытия и исследования Антарктиды
07:33Движение по Крымскому мосту открыли спустя семь часов
07:21Над Крымом отражена массированная атака ВСУ
06:56Крымский мост закрыт семь часов
06:40"Сало, лук, хамса и покрепче что-то": крымская традиция Ланового
06:10В МЧС назвали самые опасные для автолюбителей дороги в Крыму
05:47Атака ВСУ на Кубань – что известно
05:35Воздушная тревога отменена: в Севастополе всю ночь звучали сирены
00:01Местами туман и до +14: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 28 января
23:07Отставка вице-премьера Крыма и гастроли цирка Гии Эрадзе: главное за день
22:57Украина собирается подписать с США договор о завершении конфликта с РФ
Лента новостейМолния