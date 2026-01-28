Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе обезвредили упавший беспилотник - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260128/v-sevastopole-obezvredili-upavshiy-bespilotnik-1152762373.html
В Севастополе обезвредили упавший беспилотник
В Севастополе обезвредили упавший беспилотник - РИА Новости Крым, 28.01.2026
В Севастополе обезвредили упавший беспилотник
Украинский беспилотник, упавший в садоводческом товариществе после утренней атаки беспилотников на Севастополь, обезвредили. Об этом сообщили в Главном... РИА Новости Крым, 28.01.2026
2026-01-28T19:10
2026-01-28T19:37
мчс севастополя
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости севастополя
севастополь
спецподразделение "беркут"
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1c/1152763036_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_520da3f2bc7ba24511220b6ff02c71e5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник, упавший в садоводческом товариществе после утренней атаки беспилотников на Севастополь, обезвредили. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по городу.Операция прошла в штатном режиме. Часть работ выполнялась дистанционным методом с использованием специализированных робототехнических средств, рассказали спасатели.Жители окрестных домовладений на время мероприятий убыли на безопасное расстояние, территорию оцепили правоохранители. Ущерба населению и инфраструктуре не нанесено, подчеркнули в ведомстве. Всего в работах задействовались 50 человек и 13 единиц техники.Массированная атака беспилотников на Крым и СевастопольНочью и утром в среду боевики ВСУ предприняли массированную атаку беспилотниками на Крым и Севастополь. По данным Минобороны РФ, ночью средства ПВО перехватили и уничтожили 23 БПЛА самолетного типа над территорией Республики Крым, шесть – над акваторией Черного моря и три – над акваторией Азовского моря.В Севастополе сирены воздушной тревоги звучали всю ночь. Опасность в городе объявили в 00.55, об отбое сообщили в 05:35.Утром в среду атака на город продолжилась. Тревога вновь была объявлена в 7:57. Как сообщил позже губернатор Михаил Развожаев, при атаке обломки сбитого дрона упали возле образовательного центра имени Ревякина. Осколочное ранение получил рабочий здания, который в этот момент находился на улице. Все учащиеся в этот момент были в укрытии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1c/1152763036_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_aeeee028b545a15df97b557d57c422a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс севастополя, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости севастополя, севастополь, спецподразделение "беркут", беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
В Севастополе обезвредили упавший беспилотник

Упавший в Севастополе беспилотник обезвредили в садоводческом товариществе

19:10 28.01.2026 (обновлено: 19:37 28.01.2026)
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник, упавший в садоводческом товариществе после утренней атаки беспилотников на Севастополь, обезвредили. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по городу.
"После утренней атаки врага в одном из садоводческих товариществ на мысе Фиолент в Севастополе был обнаружен упавший беспилотник. Современное средство поражения совместно обезвредили специалисты МЧС России и ОМОН "Беркут-С", – сказано в сообщении.
© МЧС РоссииВражеский беспилотник, упавший в садоводческом товариществе, обезвредили в Севастополе
Вражеский беспилотник, упавший в садоводческом товариществе, обезвредили в Севастополе
© МЧС России
Вражеский беспилотник, упавший в садоводческом товариществе, обезвредили в Севастополе
Операция прошла в штатном режиме. Часть работ выполнялась дистанционным методом с использованием специализированных робототехнических средств, рассказали спасатели.
Жители окрестных домовладений на время мероприятий убыли на безопасное расстояние, территорию оцепили правоохранители. Ущерба населению и инфраструктуре не нанесено, подчеркнули в ведомстве. Всего в работах задействовались 50 человек и 13 единиц техники.

Массированная атака беспилотников на Крым и Севастополь

Ночью и утром в среду боевики ВСУ предприняли массированную атаку беспилотниками на Крым и Севастополь. По данным Минобороны РФ, ночью средства ПВО перехватили и уничтожили 23 БПЛА самолетного типа над территорией Республики Крым, шесть – над акваторией Черного моря и три – над акваторией Азовского моря.
В Севастополе сирены воздушной тревоги звучали всю ночь. Опасность в городе объявили в 00.55, об отбое сообщили в 05:35.
Утром в среду атака на город продолжилась. Тревога вновь была объявлена в 7:57. Как сообщил позже губернатор Михаил Развожаев, при атаке обломки сбитого дрона упали возле образовательного центра имени Ревякина. Осколочное ранение получил рабочий здания, который в этот момент находился на улице. Все учащиеся в этот момент были в укрытии.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
МЧС СевастополяМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Новости СевастополяСевастопольСпецподразделение "Беркут"Беспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:30Общее соглашение по гарантиям безопасности Украины достигнуто – Рубио
19:10В Севастополе обезвредили упавший беспилотник
18:44В Симферополе устанавливают экобоксы для сбора опасных отходов
18:22Пять поездов из Крыма еще задерживаются в пути
18:0784-я годовщина образования Крымского фронта: как это было
17:48На Украине ограничили движение поездов
17:36В Судаке перекрыли часть набережной до 1 июля
17:22"Помощь" за 8 миллионов: крымчанин получил срок за попытку хищения
17:11К Земле пришел поток солнечного ветра - возможны магнитные бури и сияния
16:57Путин проводит встречу с сирийским лидером
16:45В Севастополе громко по всему побережью
16:36Пострадавшие в Хорлах Херсонской области продолжают лечение в Крыму
16:28Цены в Крыму в декабре выросли меньше среднероссийского показателя
16:22Кто из российских спортсменов поедет на Олимпийские игры-2026
16:08Путин установил День военной полиции 8 февраля
16:00Атака ВСУ на Севастополь – расследованием занялся СК России
15:51Трамп заявил о готовности атаковать Иран
15:41Шесть крымских поездов "Таврия" еще задерживаются в пути
15:34Готов к встрече – приезжай в Москву: Ушаков о заявлении Зеленского
15:22Летучие лисицы несут смерть: что известно о загадочном вирусе Нипах
Лента новостейМолния