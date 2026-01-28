https://crimea.ria.ru/20260128/v-sevastopole-obezvredili-upavshiy-bespilotnik-1152762373.html

В Севастополе обезвредили упавший беспилотник

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник, упавший в садоводческом товариществе после утренней атаки беспилотников на Севастополь, обезвредили. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по городу.Операция прошла в штатном режиме. Часть работ выполнялась дистанционным методом с использованием специализированных робототехнических средств, рассказали спасатели.Жители окрестных домовладений на время мероприятий убыли на безопасное расстояние, территорию оцепили правоохранители. Ущерба населению и инфраструктуре не нанесено, подчеркнули в ведомстве. Всего в работах задействовались 50 человек и 13 единиц техники.Массированная атака беспилотников на Крым и СевастопольНочью и утром в среду боевики ВСУ предприняли массированную атаку беспилотниками на Крым и Севастополь. По данным Минобороны РФ, ночью средства ПВО перехватили и уничтожили 23 БПЛА самолетного типа над территорией Республики Крым, шесть – над акваторией Черного моря и три – над акваторией Азовского моря.В Севастополе сирены воздушной тревоги звучали всю ночь. Опасность в городе объявили в 00.55, об отбое сообщили в 05:35.Утром в среду атака на город продолжилась. Тревога вновь была объявлена в 7:57. Как сообщил позже губернатор Михаил Развожаев, при атаке обломки сбитого дрона упали возле образовательного центра имени Ревякина. Осколочное ранение получил рабочий здания, который в этот момент находился на улице. Все учащиеся в этот момент были в укрытии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

