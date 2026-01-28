В Севастополе громко по всему побережью

https://crimea.ria.ru/20260128/v-sevastopole-gromko-po-vsemu-poberezhyu--1152756773.html

В Севастополе Черноморский флот до позднего вечера проводит тренировки по всему побережью. Об этом предупредил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 28.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе Черноморский флот до позднего вечера проводит тренировки по всему побережью. Об этом предупредил губернатор региона Михаил Развожаев.В этой связи в городе будут слышны взрывы. Жителей и гостей города призывают сохранять спокойствие и доверять только официальной информации. В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев оценил уровень борьбы с диверсиями в СевастополеАксенов дал честный ответ о безопасности отдыха в КрымуВ Севастополе по всему побережью будут слышны взрывы

