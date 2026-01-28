В Севастополе громко по всему побережью
В Севастополе 28 января по всему побережью проходят учения Черноморского флота - Развожаев
© Правительство СевастополяВид на Севастополь
© Правительство Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе Черноморский флот до позднего вечера проводит тренировки по всему побережью. Об этом предупредил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 23:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной и Песочной бухт, мыса Херсонес, Ласпи, мыса Лукулл, Качи флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС (противоподводно-диверсионного обеспечения)", - написал губернатор в своем ТГ-канале.
В этой связи в городе будут слышны взрывы. Жителей и гостей города призывают сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
"Запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. Будут слышны неоднократные взрывы, поэтому предупреждаю заранее", - отметил он.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
