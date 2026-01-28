Рейтинг@Mail.ru
В провинции у моря: малоизвестные факты о Бродском в Крыму
В провинции у моря: малоизвестные факты о Бродском в Крыму
В провинции у моря: малоизвестные факты о Бродском в Крыму
Ровно три десятилетия назад умер Иосиф Бродский. О связи поэта с Крымским полуостровом - материале РИА Новости Крым.
2026-01-28
2026-01-28T20:28
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Ровно три десятилетия назад умер Иосиф Бродский. О связи поэта с Крымским полуостровом - материале РИА Новости Крым.На полуостров Бродский впервые приехал в пору относительного спокойного, но далеко не идеального существования: суд, арест и ссылка позади, числится переводчиком, но все же стихи не печатают. От непризнанности спасением приходит море.С другом к морюК Черному морю поэт приедет в 1967 с близким другом Анатолием Найманом – литератором, а потом и биографом Бродского, литературным братом по так называемому кружку "Ахматовских сирот" - так назывались четыре молодых поэта из близкого окружения Ахматовой рубежа 1950-х и 1960-х годов.В Коктебеле Найман и Бродский прибыли в июне по командировкам от журналов "Пионер" и "Костер". Жили, вероятно, официально в доме литераторов, но фактически время проводили в доме искусствоведа Александра Габричевского и его супруги Натальи Северцовой – друзей Максимилиана Волошина и его вдовы Марии Степановны. Она в 1967 году была еще жива и жила в доме коктебельского отшельника. Может быть, Бродский встречался и с ней.В интернете можно встретить фотографии со знаменитыми белыми балясинами коктебельской набережной. На их фоне и фоне морского горизонта – юный, рыжий и веснушчатый Бродский то с друзьями, то с котами – любимыми существами на всю жизнь. Вероятно, он и котам читал стихи – так как по воспоминаниям гостей дома Габричевских, читал он с большой охотой и со своей манерой – монотонно подвывая.Русский Крым БродскогоПопасть к Черному морю для любого поэта – это попасть в поэтическое облако, которое накрывает с головой. Крым – единственный островок античности на просторах бывшего СССР и России. Тут сгусток накопленной за тысячелетия поэзии: от Овидия и Гомера к Мандельштаму, от Волошина – к современности: беспрерывная нить творчества, выводящая из лабиринтов обыденности.В Крыму вдохновляют не только осознание величия предшественников, но и прекрасные виды, к которым хочется вернуться. Бродский после первого посещения полуострова через год возвращается в восточный Крым. А иначе быть и не могло.Есть еще одна фотография Бродского в российском Севастополе. За спиной – памятник затопленным кораблям и военный корабль. Может быть, на похожем служил его отец, ветеран великой Отечественной, капитан третьего ранга, военный фотокорреспондент Александр Иванович Бродский, который бывал в освобожденном Севастополе и снимал его.Для будущего нобелевского лауреата Крым – только российский. Подтверждение – слова поэта и друга Бродского Евгения Рейна в интервью "Радио Свобода"*. Корреспондент тогда очень удивился. Но слово – не воробей:Без памятных табличекРусским был для поэта и Гурзуф, где он жил в доме искусствоведа Бориса Томашевского – инициатора открытия в Гурзуфе музея Пушкина. Домик из четырех комнат располагался совсем рядом с гурзуфским домиком Чехова на скале над морем.Итак, поэт видел Черное море летом, осенью, но больше всего оно ему пришлось по душе зимой. Самое известное стихотворение ставшего классиком Бродского - о зимним вечере в Ялте. Там и про агавы в снегу (потом эти же пальмы и агавы покажут в фильме Сергея Соловьева "Асса"), и корабли-ихтиозавры на рейде. Вот только в каком ресторане сидел Бродский – точно неизвестно. Это мог быть и ресторан "Восток" с видом на набережную, и бар морского порта...Поэт приезжал в Ялту зимой, чтобы встретить символический временной переход около моря, которое само – сочетание пространства и времени. Он ехал, по его собственным словам, "за скобки года, из ворот тюрьмы" - тюрьмы столиц, где все не ладилось, в "провинцию у моря", где одиночество – состояние для новых строк. Его "Письма к римскому другу", безусловно инверсия писем Овидия из ссылки. Только у Бродского ссылка – добровольная."Крым стал для Бродского одним из тех мест, где его изгнанничество перерастало в чувство тотального одиночества, которое постепенно оформилось в основной мотив поэзии", - считает литературовед Людмила Корнеева.В Ялте поэт жил в доме творчества литераторов."Хотя дом был совершенно без бытовых удобств – только два душа на этаже и два туалета. В длинном коридоре – много-много комнат. Некоторые с балконом, с которого виден парк, Ялта внизу и море", – описывала обстановку актриса Алла Демидова.Теперь в тех комнатах, где жили и работали Симонов и Окуджава, Светлов и Паустовский, мало осталось от литературы: здание бывшего южнобережного приюта литераторов с украинских времен находится в частных руках. Еще несколько лет назад оно работало как курортный пансионат, а теперь по объявлениям о сдаче комнат никто не берет трубку. Нет на нем и памятной таблички с именами больших поэтов и прозаиков. Имени нобелевского лауреата Бродского тоже нет.Но вечное Черное море, Понт Эвксинский, помнит и Овидия, и Пушкина, и Бродского, и множество других, кто посвящал ему удивительные слова, объединенные сердечно-морским ритмом.* Признано в России иностранным агентомСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Ровно три десятилетия назад умер Иосиф Бродский. О связи поэта с Крымским полуостровом - материале РИА Новости Крым.
На полуостров Бродский впервые приехал в пору относительного спокойного, но далеко не идеального существования: суд, арест и ссылка позади, числится переводчиком, но все же стихи не печатают. От непризнанности спасением приходит море.

Когда так много позади

всего, в особенности горя,

поддержки чьей-нибудь не жди,

сядь в поезд, высадись у моря.

Иосиф Бродский
С другом к морю

К Черному морю поэт приедет в 1967 с близким другом Анатолием Найманом – литератором, а потом и биографом Бродского, литературным братом по так называемому кружку "Ахматовских сирот" - так назывались четыре молодых поэта из близкого окружения Ахматовой рубежа 1950-х и 1960-х годов.
В Коктебеле Найман и Бродский прибыли в июне по командировкам от журналов "Пионер" и "Костер". Жили, вероятно, официально в доме литераторов, но фактически время проводили в доме искусствоведа Александра Габричевского и его супруги Натальи Северцовой – друзей Максимилиана Волошина и его вдовы Марии Степановны. Она в 1967 году была еще жива и жила в доме коктебельского отшельника. Может быть, Бродский встречался и с ней.
В интернете можно встретить фотографии со знаменитыми белыми балясинами коктебельской набережной. На их фоне и фоне морского горизонта – юный, рыжий и веснушчатый Бродский то с друзьями, то с котами – любимыми существами на всю жизнь. Вероятно, он и котам читал стихи – так как по воспоминаниям гостей дома Габричевских, читал он с большой охотой и со своей манерой – монотонно подвывая.
Русский Крым Бродского

Попасть к Черному морю для любого поэта – это попасть в поэтическое облако, которое накрывает с головой. Крым – единственный островок античности на просторах бывшего СССР и России. Тут сгусток накопленной за тысячелетия поэзии: от Овидия и Гомера к Мандельштаму, от Волошина – к современности: беспрерывная нить творчества, выводящая из лабиринтов обыденности.
В Крыму вдохновляют не только осознание величия предшественников, но и прекрасные виды, к которым хочется вернуться. Бродский после первого посещения полуострова через год возвращается в восточный Крым. А иначе быть и не могло.

"Мы ежедневно выпивали, шутили, слушали иностранное радио... Шумно отметили день моего рождения 21 октября. Бродский по этому случаю сочинил пространную шутливую оду. А еще мы ходили в совхозный сад джимболосить. Это местный крымский глагол, он означает собирание остатков в садах и виноградниках. Само слово это Бродскому чрезвычайно понравилось", – писал русский писатель и священник Михаил Ардов.

Есть еще одна фотография Бродского в российском Севастополе. За спиной – памятник затопленным кораблям и военный корабль. Может быть, на похожем служил его отец, ветеран великой Отечественной, капитан третьего ранга, военный фотокорреспондент Александр Иванович Бродский, который бывал в освобожденном Севастополе и снимал его.
Для будущего нобелевского лауреата Крым – только российский. Подтверждение – слова поэта и друга Бродского Евгения Рейна в интервью "Радио Свобода"*. Корреспондент тогда очень удивился. Но слово – не воробей:

"Он любил Россию очень. Он так переживал даже не распад Советского Союза, а распад России. Вот его стихи об Украине – это свидетельство того, что он переживал за наше славянское пространство. Он был патриот и одновременно космополит. Он бы, безусловно, крайне приветствовал присоединение Крыма. Он любил Крым. Он постоянно ездил в Коктебель, в Ялту. "Крым должен быть русским", он мне говорил".

Евгений Рейн

Без памятных табличек

Русским был для поэта и Гурзуф, где он жил в доме искусствоведа Бориса Томашевского – инициатора открытия в Гурзуфе музея Пушкина. Домик из четырех комнат располагался совсем рядом с гурзуфским домиком Чехова на скале над морем.
Итак, поэт видел Черное море летом, осенью, но больше всего оно ему пришлось по душе зимой. Самое известное стихотворение ставшего классиком Бродского - о зимним вечере в Ялте. Там и про агавы в снегу (потом эти же пальмы и агавы покажут в фильме Сергея Соловьева "Асса"), и корабли-ихтиозавры на рейде. Вот только в каком ресторане сидел Бродский – точно неизвестно. Это мог быть и ресторан "Восток" с видом на набережную, и бар морского порта...
Поэт приезжал в Ялту зимой, чтобы встретить символический временной переход около моря, которое само – сочетание пространства и времени. Он ехал, по его собственным словам, "за скобки года, из ворот тюрьмы" - тюрьмы столиц, где все не ладилось, в "провинцию у моря", где одиночество – состояние для новых строк. Его "Письма к римскому другу", безусловно инверсия писем Овидия из ссылки. Только у Бродского ссылка – добровольная.
"Крым стал для Бродского одним из тех мест, где его изгнанничество перерастало в чувство тотального одиночества, которое постепенно оформилось в основной мотив поэзии", - считает литературовед Людмила Корнеева.

На древнем камне я стою один,

печаль моя не оскверняет древность –

усугубляет.

Иосиф Бродский
В Ялте поэт жил в доме творчества литераторов.
"Хотя дом был совершенно без бытовых удобств – только два душа на этаже и два туалета. В длинном коридоре – много-много комнат. Некоторые с балконом, с которого виден парк, Ялта внизу и море", – описывала обстановку актриса Алла Демидова.
Теперь в тех комнатах, где жили и работали Симонов и Окуджава, Светлов и Паустовский, мало осталось от литературы: здание бывшего южнобережного приюта литераторов с украинских времен находится в частных руках. Еще несколько лет назад оно работало как курортный пансионат, а теперь по объявлениям о сдаче комнат никто не берет трубку. Нет на нем и памятной таблички с именами больших поэтов и прозаиков. Имени нобелевского лауреата Бродского тоже нет.
Но вечное Черное море, Понт Эвксинский, помнит и Овидия, и Пушкина, и Бродского, и множество других, кто посвящал ему удивительные слова, объединенные сердечно-морским ритмом.

Понт шумит за черной изгородью пиний.

Чье-то судно с ветром борется у мыса.

На рассохшейся скамейке – Старший Плиний.

Дрозд щебечет в шевелюре кипариса.

Иосиф Бродский
* Признано в России иностранным агентом
