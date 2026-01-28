https://crimea.ria.ru/20260128/v-mchs-nazvali-samye-opasnye-dlya-avtolyubiteley-dorogi-v-krymu-1152719591.html

В МЧС назвали самые опасные для автолюбителей дороги в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Наиболее непредсказуемыми местами на Крымском полуострове во время непогоды считаются горные дороги. Даже опытные автомобилисты могут попасть в ЧП по дороге на плато АЙ-Петри, Ангарский и Грушевский перевалы. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал заместитель начальника ГУ (по антикризисному управлению) МЧС России по Республике Крым Андрей Павлюченко.По его словам, в начале января 2023 года дорога на Ай-Петри собрала рекордную, почти пятикилометровую пробку. Сотни человек не могли самостоятельно выбраться из снежного плена. Спасательная операция длилась около четырех часов.Он призвал не выезжать в горы во время непогоды и всегда соблюдать меры предосторожности.В Крыму из-за снежных заносов, по решению штаба по ЧС в связи со штормовым предупреждением, закрывали проезд на Ай-Петри.Также, ранее на Ай-Петри спасатели помогли девушкам, получившим травмы при катании на тюбинге.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму камнепад закрыл дорогу к водопаду Учан-СуВ центре Симферополя на две недели ограничат движениеГололед сковал дороги Кубани: за утро произошло уже более 200 ДТП

