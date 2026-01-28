В МЧС назвали самые опасные для автолюбителей дороги в Крыму
В Крыму самые опасные в непогоду дороги – на Ай-Петри и Ангарский и Грушевский перевалы
© КрымавтодорДорога на плато Ай-Петри перекрыта из-за снегопада
© Крымавтодор
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Наиболее непредсказуемыми местами на Крымском полуострове во время непогоды считаются горные дороги. Даже опытные автомобилисты могут попасть в ЧП по дороге на плато АЙ-Петри, Ангарский и Грушевский перевалы. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал заместитель начальника ГУ (по антикризисному управлению) МЧС России по Республике Крым Андрей Павлюченко.
"Самыми опасными во время снегопада являются дороги на Ай-Петри, Ангарский и Грушевский перевалы, подъем на Старый Крым и Малый Маяк", – перечислил Павлюченко.
По его словам, в начале января 2023 года дорога на Ай-Петри собрала рекордную, почти пятикилометровую пробку. Сотни человек не могли самостоятельно выбраться из снежного плена. Спасательная операция длилась около четырех часов.
"Пробка 9 января 2025 года составляла более 4,5 километров. Когда мы прибыли на место, ни одна машина не могла развернуться ни вперед, ни назад. В машинах находилось более 600 человек. Около 25% – дети. Около четырех часов проходила ликвидация последствий данного дорожного затора", – поделился Павлюченко.
Он призвал не выезжать в горы во время непогоды и всегда соблюдать меры предосторожности.
В Крыму из-за снежных заносов, по решению штаба по ЧС в связи со штормовым предупреждением, закрывали проезд на Ай-Петри.
Также, ранее на Ай-Петри спасатели помогли девушкам, получившим травмы при катании на тюбинге.
