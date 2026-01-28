https://crimea.ria.ru/20260128/v-krymu-voditel-taksi-poydet-v-koloniyu-za-gibel-mototsiklista-1152744643.html

В Крыму водителю такси дали 5 лет колонии за гибель мотоциклиста

В Крыму водитель такси отправится в колонию на пять лет за гибель мотоциклиста. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Крыма. РИА Новости Крым, 28.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. В Крыму водитель такси отправится в колонию на пять лет за гибель мотоциклиста. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Крыма.По данным суда, ночью 2 июля в Симферополе водитель такси пересек двойную сплошную для высадки пассажира на встречной полосе, затем повторил маневр и именно в этот момент в его автомобиль врезался попутный мотоцикл Honda под управлением 30-летнего мужчины.В суде первой инстанции подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном, был признан виновным, но получил наказание ниже низшего предела – 4 года колонии-поселения с лишением права управлять всеми видами транспортных средств на 2,5 года и обязанность возместить потерпевшей стороне около 113 тысяч материального ущерба и 600 тысяч морального вреда.Рассматривая уголовное дело в апелляционном порядке, Верховный суд Республики Крым признал добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, но исключил из приговора указание на "активное содействие расследованию".

