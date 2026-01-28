Рейтинг@Mail.ru
крым, дтп, дтп в крыму и севастополе, симферополь, верховный суд крыма
В Крыму водителю такси дали 5 лет колонии за гибель мотоциклиста

В Крыму водителю такси увеличили срок до 5 лет за гибель мотоциклиста – Верховный Суд

10:39 28.01.2026 (обновлено: 10:40 28.01.2026)
 
Смертельное ДТП в Симферополе
Смертельное ДТП в Симферополе
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. В Крыму водитель такси отправится в колонию на пять лет за гибель мотоциклиста. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Крыма.
По данным суда, ночью 2 июля в Симферополе водитель такси пересек двойную сплошную для высадки пассажира на встречной полосе, затем повторил маневр и именно в этот момент в его автомобиль врезался попутный мотоцикл Honda под управлением 30-летнего мужчины.
"В результате ДТП и полученных травм водитель мотоцикла скончался в медицинском учреждении. После дорожного происшествия подсудимый отказался от прохождения медицинского освидетельствования", – сообщили в пресс-службе.
В суде первой инстанции подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном, был признан виновным, но получил наказание ниже низшего предела – 4 года колонии-поселения с лишением права управлять всеми видами транспортных средств на 2,5 года и обязанность возместить потерпевшей стороне около 113 тысяч материального ущерба и 600 тысяч морального вреда.
Рассматривая уголовное дело в апелляционном порядке, Верховный суд Республики Крым признал добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, но исключил из приговора указание на "активное содействие расследованию".
"Апелляционным определением осужденному было усилено основное наказание до 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - проинформировали в пресс-службе.
КрымДТПДТП в Крыму и СевастополеСимферопольВерховный суд Крыма
 
