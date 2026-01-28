В Крыму объем оказания высокотехнологичной медпомощи вырос на 14 %

https://crimea.ria.ru/20260128/v-krymu-obem-okazaniya-vysokotekhnologichnoy-medpomoschi-vyros-na-14--1152747748.html
В 2025 году объем оказания высокотехнологичной помощи в Крыму вырос на 14% по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 28.01.2026
2026-01-28T12:57
2026-01-28T12:57
2026-01-28T12:57
Высокотехнологичную медпомощь в Крыму за год получили около 17,4 тысячи человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. В 2025 году объем оказания высокотехнологичной помощи в Крыму вырос на 14% по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Высокотехнологичную медицинскую помощь в 2025 году получили порядка 17,4 тысячи жителей Республики Крым, в том числе 1,6 тыс. детей. Это на 14 % больше показателя 2024 года, - написал глава Крыма на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Среди наиболее востребованных направлений – сердечно-сосудистая хирургия, онкология, офтальмология, травматология и ортопедия.
"Более 9 тысяч человек получили помощь в медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения РК. Отмечу, что число пациентов, получающих высокотехнологичную помощь в медицинских учреждениях Крыма, растет с каждым годом", - уточнил Аксенов.
В этом году планируется внедрение новых методов лечения в сфере нейро- и сердечно-сосудистой хирургии, детской онкогематологии, онкологии, травматологии и ортопедии.
Как сообщалось ранее, в 2025 году в Крыму построили
73 новых объекта здравоохранения и провели капремонт более чем в 60 медучреждениях.
Также для россиян открыли
15 новых высокотехнологичных методов лечения рака на бесплатной основе по полису ОМС.
