В Крыму объем оказания высокотехнологичной медпомощи вырос на 14 %

В Крыму объем оказания высокотехнологичной медпомощи вырос на 14 % - РИА Новости Крым, 28.01.2026

В Крыму объем оказания высокотехнологичной медпомощи вырос на 14 %

В 2025 году объем оказания высокотехнологичной помощи в Крыму вырос на 14% по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. В 2025 году объем оказания высокотехнологичной помощи в Крыму вырос на 14% по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Среди наиболее востребованных направлений – сердечно-сосудистая хирургия, онкология, офтальмология, травматология и ортопедия."Более 9 тысяч человек получили помощь в медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения РК. Отмечу, что число пациентов, получающих высокотехнологичную помощь в медицинских учреждениях Крыма, растет с каждым годом", - уточнил Аксенов.В этом году планируется внедрение новых методов лечения в сфере нейро- и сердечно-сосудистой хирургии, детской онкогематологии, онкологии, травматологии и ортопедии.Как сообщалось ранее, в 2025 году в Крыму построили 73 новых объекта здравоохранения и провели капремонт более чем в 60 медучреждениях.Также для россиян открыли 15 новых высокотехнологичных методов лечения рака на бесплатной основе по полису ОМС.

