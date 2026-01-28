https://crimea.ria.ru/20260128/v-krym-iz-kryma-zaderzhivayutsya-12-poezdov-1152739719.html

В Крым и из Крыма задерживаются 12 поездов

В Крым и из Крыма задерживаются 12 поездов - РИА Новости Крым, 28.01.2026

В Крым и из Крыма задерживаются 12 поездов

Двенадцать поездов, следующих в Крым и из Крыма, задерживаются на время от 1,5 до 5,5 часов в связи с длительной приостановкой движения по Крымскому мосту.

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Двенадцать поездов, следующих в Крым и из Крыма, задерживаются на время от 1,5 до 5,5 часов в связи с длительной приостановкой движения по Крымскому мосту. Об этом сообщается в официальном новостном канале Северо-Кавказской железной дороги.Речь идет о составах №8 Санкт-Петербург – Севастополь, №328 Кисловодск – Симферополь, №92 Москва – Севастополь, №316 Адлер – Симферополь, №196 Москва – Симферополь, №186 Тюмень – Симферополь и №28 Москва – Симферополь.А также: №67 Симферополь – Москва, №327 Симферополь – Кисловодск, №77 Симферополь – Санкт-Петербург, №195 Симферополь – Москва и №91 Севастополь – Москва.Крымский мост был закрыт для проезда с полуночи на протяжении семи часов ночью 28 января, в Севастополе сирены воздушной тревоги звучали пять часов подряд. Тревога вновь была объявлена около 8 часов утра.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Время в пути поезда Симферополь – Москва сократится на 8 часовКак приехать в Крым на поезде с велосипедом – советы перевозчикаВ Крымские железные дороги за год вложили 850 млн рублей – что сделали

