В Крым и из Крыма задерживаются 12 поездов
В Крым и из Крыма задерживаются 12 поездов - РИА Новости Крым, 28.01.2026
В Крым и из Крыма задерживаются 12 поездов
Двенадцать поездов, следующих в Крым и из Крыма, задерживаются на время от 1,5 до 5,5 часов в связи с длительной приостановкой движения по Крымскому мосту. Об... РИА Новости Крым, 28.01.2026
2026-01-28T08:18
2026-01-28T08:18
2026-01-28T08:24
Крымский мост был закрыт для проезда с полуночи на протяжении семи часов ночью 28 января, в Севастополе сирены воздушной тревоги звучали пять часов подряд. Тревога вновь была объявлена около 8 часов утра.
крым
крымский мост
В Крым и из Крыма задерживаются 12 поездов
Задерживаются 12 поездов в Крым и из Крыма из-за приостановки движения по Крымскому мосту
08:18 28.01.2026 (обновлено: 08:24 28.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Двенадцать поездов, следующих в Крым и из Крыма, задерживаются на время от 1,5 до 5,5 часов в связи с длительной приостановкой движения по Крымскому мосту. Об этом сообщается в официальном новостном канале Северо-Кавказской железной дороги.
"Сегодня, 28 января, в связи с приостановкой движения по Крымскому мосту, начиная с 00:12 в Краснодарском регионе СКЖД на время от 1,5 до 5,5 часов задержаны семь пассажирских поездов... Еще пять задерживаются в пути следования со стороны Крымского полуострова", – сказано в сообщении.
Речь идет о составах №8 Санкт-Петербург – Севастополь, №328 Кисловодск – Симферополь, №92 Москва – Севастополь, №316 Адлер – Симферополь, №196 Москва – Симферополь, №186 Тюмень – Симферополь и №28 Москва – Симферополь.
А также: №67 Симферополь – Москва, №327 Симферополь – Кисловодск, №77 Симферополь – Санкт-Петербург, №195 Симферополь – Москва и №91 Севастополь – Москва.
"Пассажиры поездов, задерживающихся на время более 4 часов, будут обеспечены бутилированной водой и питанием", –подчеркнули в компании.
Крымский мост был закрыт
для проезда с полуночи на протяжении семи часов ночью 28 января, в Севастополе сирены
воздушной тревоги звучали пять часов подряд. Тревога вновь была объявлена около 8 часов утра.
