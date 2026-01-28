https://crimea.ria.ru/20260128/v-aeroportakh-kubani-snyaty-ogranicheniya-na-polety-1152746013.html
В аэропортах Кубани сняты ограничения на полеты
В аэропортах Кубани сняты ограничения на полеты - РИА Новости Крым, 28.01.2026
В аэропортах Кубани сняты ограничения на полеты
В аэропортах Сочи, Геленджика и Краснодара сняты ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщает пресс-служба Росавиации. РИА Новости Крым, 28.01.2026
2026-01-28T12:03
2026-01-28T12:03
2026-01-28T12:03
сочи
краснодар
краснодарский край
аэропорт
росавиация
авиация
новости
логистика
геленджик
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/01/1147621455_0:0:3257:1832_1920x0_80_0_0_65fb7d7f63a7d20ccead054a27e1bdd0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. В аэропортах Сочи, Геленджика и Краснодара сняты ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщает пресс-служба Росавиации.В среду утром временно ограничивали работу аэропорты Сочи, Геленджика и Краснодара. Как сообщали ранее в Росавиации, меры были введены в связи с безопасностью.Четыре жилых частных дома повреждены в Краснодарском крае в результате ночной атаки беспилотников, сообщали ранее в оперативном штабе Кубани.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260128/nad-krymom-otrazhena-massirovannaya-ataka-vsu-1152738848.html
сочи
краснодар
краснодарский край
геленджик
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/01/1147621455_221:0:2950:2047_1920x0_80_0_0_5b345ea34a98319222f36339e9262a40.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, краснодар, краснодарский край, аэропорт, росавиация, авиация, новости, логистика, геленджик
В аэропортах Кубани сняты ограничения на полеты
В аэропортах Сочи, Геленджика и Краснодара сняли ограничения на полеты – Росавиация