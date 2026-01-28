Рейтинг@Mail.ru
В аэропортах Кубани сняты ограничения на полеты - РИА Новости Крым, 28.01.2026
В аэропортах Кубани сняты ограничения на полеты
В аэропортах Кубани сняты ограничения на полеты - РИА Новости Крым, 28.01.2026
В аэропортах Кубани сняты ограничения на полеты
В аэропортах Сочи, Геленджика и Краснодара сняты ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщает пресс-служба Росавиации. РИА Новости Крым, 28.01.2026
2026-01-28T12:03
2026-01-28T12:03
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. В аэропортах Сочи, Геленджика и Краснодара сняты ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщает пресс-служба Росавиации.В среду утром временно ограничивали работу аэропорты Сочи, Геленджика и Краснодара. Как сообщали ранее в Росавиации, меры были введены в связи с безопасностью.Четыре жилых частных дома повреждены в Краснодарском крае в результате ночной атаки беспилотников, сообщали ранее в оперативном штабе Кубани.
12:03 28.01.2026
 
© РИА Новости . Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова,
Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова, - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. В аэропортах Сочи, Геленджика и Краснодара сняты ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщает пресс-служба Росавиации.
В среду утром временно ограничивали работу аэропорты Сочи, Геленджика и Краснодара. Как сообщали ранее в Росавиации, меры были введены в связи с безопасностью.
"Аэропорт Краснодар (Пашковский), аэропорт Сочи и Геленджик – сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", – сказано в сообщении.
Четыре жилых частных дома повреждены в Краснодарском крае в результате ночной атаки беспилотников, сообщали ранее в оперативном штабе Кубани.
Работа ПВО
07:21
Над Крымом отражена массированная атака ВСУ
 
Лента новостейМолния