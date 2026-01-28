https://crimea.ria.ru/20260128/udary-po-ukraine---razbity-obekty-kriticheskoy-infrastruktury-1152745149.html
Удары по Украине - разбиты объекты критической инфраструктуры
Удары по Украине - разбиты объекты критической инфраструктуры - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Удары по Украине - разбиты объекты критической инфраструктуры
В ночь на среду российские войска поразили объекты энергетической инфраструктуры во многих областях Украины. Об этом сообщил вице-премьер – министр развития... РИА Новости Крым, 28.01.2026
2026-01-28T11:03
2026-01-28T11:03
2026-01-28T11:04
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. В ночь на среду российские войска поразили объекты энергетической инфраструктуры во многих областях Украины. Об этом сообщил вице-премьер – министр развития общин и территорий страны Алексей Кулеба.По его информации, в Одесской области удары БПЛА пришлись по территории порта, в результате чего разрушены логистические элементы, повреждены ангары, локомотив, производственные здания.В Кривом Роге после "прилетов" часть города осталась без теплоснабжения. Удары также нанесены по Киеву и подконтрольной Украине части Запорожья. Ранее украинская энергетическая компания ДТЭК сообщила о повторном прилете и колоссальных разрушениях энергообъекта в Одесской области.Владимир Зеленский заявил о чрезвычайной ситуации с энергетикой в Киеве и области, Харькове и области, а также в Черниговской, Сумской, Днепровской областях и Запорожье. Кроме того, по его данным, чрезвычайно сложные обстоятельства в Киеве: более 1300 многоквартирных домов в городе до сих пор без отопления.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эпидемия в каменных джунглях: Киеву грозит экологическая катастрофаОбвинения России в возможном полном блэкауте на Украине - манипуляцияРычать по утрам: глава МВФ дала совет украинцам на фоне энергокризиса
Удары по Украине - разбиты объекты критической инфраструктуры
Мощные удары нанесены по Украине - повреждена критическая инфраструктура
11:03 28.01.2026