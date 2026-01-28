Рейтинг@Mail.ru
Удары по Украине - разбиты объекты критической инфраструктуры - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260128/udary-po-ukraine---razbity-obekty-kriticheskoy-infrastruktury-1152745149.html
Удары по Украине - разбиты объекты критической инфраструктуры
Удары по Украине - разбиты объекты критической инфраструктуры - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Удары по Украине - разбиты объекты критической инфраструктуры
В ночь на среду российские войска поразили объекты энергетической инфраструктуры во многих областях Украины. Об этом сообщил вице-премьер – министр развития... РИА Новости Крым, 28.01.2026
2026-01-28T11:03
2026-01-28T11:04
украина
удары по украине
новости
дмитрий кулеба
киевская область
одесская область
днепропетровская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1c/1152745033_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_441758d18627814057ec78edaf284acf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. В ночь на среду российские войска поразили объекты энергетической инфраструктуры во многих областях Украины. Об этом сообщил вице-премьер – министр развития общин и территорий страны Алексей Кулеба.По его информации, в Одесской области удары БПЛА пришлись по территории порта, в результате чего разрушены логистические элементы, повреждены ангары, локомотив, производственные здания.В Кривом Роге после "прилетов" часть города осталась без теплоснабжения. Удары также нанесены по Киеву и подконтрольной Украине части Запорожья. Ранее украинская энергетическая компания ДТЭК сообщила о повторном прилете и колоссальных разрушениях энергообъекта в Одесской области.Владимир Зеленский заявил о чрезвычайной ситуации с энергетикой в Киеве и области, Харькове и области, а также в Черниговской, Сумской, Днепровской областях и Запорожье. Кроме того, по его данным, чрезвычайно сложные обстоятельства в Киеве: более 1300 многоквартирных домов в городе до сих пор без отопления.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эпидемия в каменных джунглях: Киеву грозит экологическая катастрофаОбвинения России в возможном полном блэкауте на Украине - манипуляцияРычать по утрам: глава МВФ дала совет украинцам на фоне энергокризиса
украина
киевская область
одесская область
днепропетровская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1c/1152745033_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_59c89a407804cef62dcccb1582af8c36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, удары по украине, новости, дмитрий кулеба, киевская область, одесская область, днепропетровская область
Удары по Украине - разбиты объекты критической инфраструктуры

Мощные удары нанесены по Украине - повреждена критическая инфраструктура

11:03 28.01.2026 (обновлено: 11:04 28.01.2026)
 
© вице-премьер Украины А.КулебаУдары по Украине
Удары по Украине
© вице-премьер Украины А.Кулеба
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. В ночь на среду российские войска поразили объекты энергетической инфраструктуры во многих областях Украины. Об этом сообщил вице-премьер – министр развития общин и территорий страны Алексей Кулеба.
"Украина атакована - Киевская область, Запорожье, Одесская область, Днепропетровская и другие области", - написал в своем ТГ-канале Кулеба.
По его информации, в Одесской области удары БПЛА пришлись по территории порта, в результате чего разрушены логистические элементы, повреждены ангары, локомотив, производственные здания.
В Кривом Роге после "прилетов" часть города осталась без теплоснабжения. Удары также нанесены по Киеву и подконтрольной Украине части Запорожья.
Ранее украинская энергетическая компания ДТЭК сообщила о повторном прилете и колоссальных разрушениях энергообъекта в Одесской области.
Владимир Зеленский заявил о чрезвычайной ситуации с энергетикой в Киеве и области, Харькове и области, а также в Черниговской, Сумской, Днепровской областях и Запорожье. Кроме того, по его данным, чрезвычайно сложные обстоятельства в Киеве: более 1300 многоквартирных домов в городе до сих пор без отопления.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Эпидемия в каменных джунглях: Киеву грозит экологическая катастрофа
Обвинения России в возможном полном блэкауте на Украине - манипуляция
Рычать по утрам: глава МВФ дала совет украинцам на фоне энергокризиса
 
УкраинаУдары по УкраинеНовостиДмитрий КулебаКиевская областьОдесская областьДнепропетровская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:21Мэр Феодосии предупредил о фейковых сообщениях от своего имени
11:12Зеленский готов обсудить с Путиным вопрос территорий – когда это возможно
11:03Удары по Украине - разбиты объекты критической инфраструктуры
10:39В Крыму водителю такси дали 5 лет колонии за гибель мотоциклиста
10:30Немецкий политик заявил о желании переехать в Крым
10:30В Тверской области подросток осужден за попытку совершить теракт
10:20В Севастополе упали обломки беспилотников ВСУ – ранен мужчина
10:10В Севастополе отбой воздушной тревоги
10:03ВСУ атакуют Севастополь - что известно
09:59В трех аэропортах юга России введены временные ограничения на полеты
09:55Защита Бальбека хочет добиться передачи дела в другой регион России
09:50Более 25 тысяч абонентов без света в Запорожской области
09:42Есть ли риск распространения вируса Нипах за пределы Индии – ответ ВОЗ
09:34Киселев и Симоньян получили награды от главы МВД России
09:28Крымские поезда "Таврия" задерживаются в пути на 3-7 часов
09:16Обстановка на Крымском мосту сейчас
09:08Ростех впервые поставил в войска новые "Зубры"
08:53На Байкале опрокинулся УАЗ – погибла туристка
08:51Стоимость золота достигла нового исторического максимума
08:33Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил 9-километровый столб пепла
Лента новостейМолния