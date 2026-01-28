Цены в Крыму в декабре выросли меньше среднероссийского показателя

https://crimea.ria.ru/20260128/tseny-v-krymu-v-dekabre-vyrosli-menshe-srednerossiyskogo-pokazatelya-1152754941.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. В декабре прошлого года цены в Крыму выросли на 0,2% по сравнению с ноябрем, при этом рост цен в регионе был ниже, чем в целом по России. Об этом РИА Новости Крым рассказала эксперт Отделения Банка России по Республике Крым Елена Денисенко. По ее словам, заметнее всего в декабре выросли цены на услуги. Непродовольственные товары подорожали умеренно, тогда как продукты немного подешевели. Также в декабре выросли цены на компьютеры и смартфоны. Это связано с повышенным спросом, в том числе на подарки близким. Это дало возможность продавцам повысить розничные цены на эти товары, чтобы компенсировать затраты на их логистику и зарплаты сотрудникам. В то же время в прошлом месяце снизились цены на плодо-овощи. Это объясняется ростом урожая овощей в ряде регионов страны, что увеличило их предложение и на крымском рынке. Благодаря этому в декабре подешевели лук, капуста и морковь. В целом за год цены на плодоовощную продукцию упали почти на 11%. Денисенко также уточнила, что в декабре подешевели мясопродукты. Рост объемов их производства в основных регионах-поставщиках привел к увеличению предложения в Крыму. В итоге в декабре подешевели мясо птицы и свинина. Также снизились цены на трикотажные изделия, одежду и белье. Укрепление рубля позволило компаниями сократить расходы на импортные компоненты и готовую продукцию. Напомним, 19 декабря ключевая ставка Банка России была снижена до 16% годовых, но остается высокой. Дальнейшие решения регулятора будут зависеть от того, насколько устойчивым окажется замедление инфляции и как изменятся инфляционные ожидания населения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым
. В декабре прошлого года цены в Крыму выросли на 0,2% по сравнению с ноябрем, при этом рост цен в регионе был ниже, чем в целом по России. Об этом РИА Новости Крым
рассказала эксперт Отделения Банка России по Республике Крым Елена Денисенко.
По ее словам, заметнее всего в декабре выросли цены на услуги. Непродовольственные товары подорожали умеренно, тогда как продукты немного подешевели.
"Традиционно в предновогодний период у нас рос спрос на отдых. Это позволило компаниям перенести в цены возросшие расходы на содержание инфраструктуры и оплату труда сотрудникам. По этой причине подрожали санаторно-оздоровительные услуги и проезд в вагонах купе", – пояснила Денисенко.
Также в декабре выросли цены на компьютеры и смартфоны. Это связано с повышенным спросом, в том числе на подарки близким. Это дало возможность продавцам повысить розничные цены на эти товары, чтобы компенсировать затраты на их логистику и зарплаты сотрудникам.
В то же время в прошлом месяце снизились цены на плодо-овощи. Это объясняется ростом урожая овощей в ряде регионов страны, что увеличило их предложение и на крымском рынке. Благодаря этому в декабре подешевели лук, капуста и морковь.
"Кроме этого, в Крыму продолжают действовать и региональные меры правительства по сдерживанию роста цен на социально значимые товары. Импортные фрукты - лимоны, апельсины и бананы тоже подешевели. Это связано с укреплением рубля", – добавила эксперт.
В целом за год цены на плодоовощную продукцию упали почти на 11%.
Денисенко также уточнила, что в декабре подешевели мясопродукты. Рост объемов их производства в основных регионах-поставщиках привел к увеличению предложения в Крыму. В итоге в декабре подешевели мясо птицы и свинина. Также снизились цены на трикотажные изделия, одежду и белье. Укрепление рубля позволило компаниями сократить расходы на импортные компоненты и готовую продукцию.
"Подводя итог, отмечу, что в декабре общий рост цен в Крыму сдерживало расширение предложения продуктов и укрепление рубля. Если говорить о годовой инфляции, в Крыму она снижается уже третий месяц подряд, до 7,2% в декабре. Такая динамика подтверждает эффективность проводимой денежно-кредитной политики в стране", – заключила Денисенко.
Напомним, 19 декабря ключевая ставка Банка России была снижена до 16% годовых, но остается высокой. Дальнейшие решения регулятора будут зависеть от того, насколько устойчивым окажется замедление инфляции и как изменятся инфляционные ожидания населения.
