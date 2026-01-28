Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил о готовности атаковать Иран - РИА Новости Крым, 28.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260128/tramp-zayavil-o-gotovnosti-atakovat-iran-1152754423.html
Трамп заявил о готовности атаковать Иран
Трамп заявил о готовности атаковать Иран - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Трамп заявил о готовности атаковать Иран
Армада американских кораблей движется к Ирану и будет готова нанести удар по республике, если Тегеран на согласится на "справедливую и взаимовыгодную сделку"... РИА Новости Крым, 28.01.2026
2026-01-28T15:51
2026-01-28T16:18
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111110/39/1111103930_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c833c870c6a248c70e52d39c5bcf78dd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Армада американских кораблей движется к Ирану и будет готова нанести удар по республике, если Тегеран на согласится на "справедливую и взаимовыгодную сделку". Об этом заявил президент США Дональд Трамп.Трамп выразил надежду, что Иран "быстро сядет за стол переговоров и согласится на справедливую и взаимовыгодную сделку – без ядерного оружия – такую, которая устроит все стороны"."Время на исходе, оно действительно имеет решающее значение", - добавил президент США. Он также подчеркнул, что возможная атака на Иран в этот раз будет "гораздо более жестокой", чем прошлым летом.Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф ранее озвучил требования, которые Белый дом выдвигает Тегерану для дипломатического урегулирования ситуации. В частности, Иран должен отказаться от обогащения урана, избавиться от имеющихся у него запасов обогащенного урана, сократить ракетные арсеналы, а также прекратить поддержку своих прокси на Ближнем Востоке.
Трамп заявил о готовности атаковать Иран

Армада кораблей США движется к Ирану – Трамп заявил о готовности применить силу

15:51 28.01.2026 (обновлено: 16:18 28.01.2026)
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкВоенно-морские учения с участием ВМС США. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Армада американских кораблей движется к Ирану и будет готова нанести удар по республике, если Тегеран на согласится на "справедливую и взаимовыгодную сделку". Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
"Мощная армада направляется в сторону Ирана. Она движется быстро, целенаправленно, с большим энтузиазмом и мощью. Это больший флот, который возглавляет авианосец "Авраам Линкольн", нежели тот, что мы направляли в Венесуэлу. Как и с Венесуэлой, он готов, хочет и в состоянии быстро выполнить свои задачи, если необходимо, быстро и жестоко", - написал он в соцсети Truth Social.
Трамп выразил надежду, что Иран "быстро сядет за стол переговоров и согласится на справедливую и взаимовыгодную сделку – без ядерного оружия – такую, которая устроит все стороны".
"Время на исходе, оно действительно имеет решающее значение", - добавил президент США. Он также подчеркнул, что возможная атака на Иран в этот раз будет "гораздо более жестокой", чем прошлым летом.
Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф ранее озвучил требования, которые Белый дом выдвигает Тегерану для дипломатического урегулирования ситуации. В частности, Иран должен отказаться от обогащения урана, избавиться от имеющихся у него запасов обогащенного урана, сократить ракетные арсеналы, а также прекратить поддержку своих прокси на Ближнем Востоке.
