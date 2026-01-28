Трамп заявил о готовности атаковать Иран

https://crimea.ria.ru/20260128/tramp-zayavil-o-gotovnosti-atakovat-iran-1152754423.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Армада американских кораблей движется к Ирану и будет готова нанести удар по республике, если Тегеран на согласится на "справедливую и взаимовыгодную сделку". Об этом заявил президент США Дональд Трамп.Трамп выразил надежду, что Иран "быстро сядет за стол переговоров и согласится на справедливую и взаимовыгодную сделку – без ядерного оружия – такую, которая устроит все стороны"."Время на исходе, оно действительно имеет решающее значение", - добавил президент США. Он также подчеркнул, что возможная атака на Иран в этот раз будет "гораздо более жестокой", чем прошлым летом.Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф ранее озвучил требования, которые Белый дом выдвигает Тегерану для дипломатического урегулирования ситуации. В частности, Иран должен отказаться от обогащения урана, избавиться от имеющихся у него запасов обогащенного урана, сократить ракетные арсеналы, а также прекратить поддержку своих прокси на Ближнем Востоке.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия с удовлетворением отмечает нормализацию обстановки в Иране – МИД Трамп не улетел в Давос с первого раза и угрожает Европе Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в Иране – главное

