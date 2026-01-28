Рейтинг@Mail.ru
Стоимость золота достигла нового исторического максимума - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Стоимость золота достигла нового исторического максимума
Стоимость золота на бирже побила новый исторический рекорд, превысив 5,2 тысячи долларов за тройскую унцию. Это следует из данных торгов, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 28.01.2026
2026-01-28T08:51
2026-01-28T08:51
золото
финансы
рекорды
экономика
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Стоимость золота на бирже побила новый исторический рекорд, превысив 5,2 тысячи долларов за тройскую унцию. Это следует из данных торгов, сообщает РИА Новости.Отмечается, что выше отметки в 5,2 тысячи долларов показатель поднялся впервые в истории торгов.24 декабря стоимость золота достигла 4,5 доллара за унцию, а почти два года назад, в марте 2024 года, стоимость золота на торгах составляла 2,1 тыс. долларов.В октябре 2025 года, Центробанк сообщал, что российские золотовалютные запасы в период выросли на 1,8%, побив очередной рекорд.
золото, финансы, рекорды, экономика, новости
Стоимость золота достигла нового исторического максимума

Стоимость золота достигла 5,2 тысячи долларов за унцию – это новый исторический рекорд

08:51 28.01.2026
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЗолотые слитки. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Стоимость золота на бирже побила новый исторический рекорд, превысив 5,2 тысячи долларов за тройскую унцию. Это следует из данных торгов, сообщает РИА Новости.
"По состоянию на 04.52 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 133,9 доллара, или на 2,61%, до 5254,5 доллара за тройскую унцию", – сказано в сообщении.
Отмечается, что выше отметки в 5,2 тысячи долларов показатель поднялся впервые в истории торгов.
24 декабря стоимость золота достигла 4,5 доллара за унцию, а почти два года назад, в марте 2024 года, стоимость золота на торгах составляла 2,1 тыс. долларов.
В октябре 2025 года, Центробанк сообщал, что российские золотовалютные запасы в период выросли на 1,8%, побив очередной рекорд.
