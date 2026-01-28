https://crimea.ria.ru/20260128/stoimost-zolota-dostigla-novogo-istoricheskogo-maksimuma-1152739092.html

Стоимость золота достигла нового исторического максимума

Стоимость золота на бирже побила новый исторический рекорд, превысив 5,2 тысячи долларов за тройскую унцию. Это следует из данных торгов, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 28.01.2026

2026-01-28T08:51

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Стоимость золота на бирже побила новый исторический рекорд, превысив 5,2 тысячи долларов за тройскую унцию. Это следует из данных торгов, сообщает РИА Новости.Отмечается, что выше отметки в 5,2 тысячи долларов показатель поднялся впервые в истории торгов.24 декабря стоимость золота достигла 4,5 доллара за унцию, а почти два года назад, в марте 2024 года, стоимость золота на торгах составляла 2,1 тыс. долларов.В октябре 2025 года, Центробанк сообщал, что российские золотовалютные запасы в период выросли на 1,8%, побив очередной рекорд.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост рубля и рекордный спрос на золото: что будет с экономикой РоссииЦБ может управлять только половиной золотовалютных резервов – НабиуллинаЗолото вместо перевода: мошенники придумали новую схему обмана

