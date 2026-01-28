https://crimea.ria.ru/20260128/stoimost-zolota-dostigla-novogo-istoricheskogo-maksimuma-1152739092.html
Стоимость золота достигла нового исторического максимума
2026-01-28T08:51
2026-01-28T08:51
2026-01-28T08:51
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Стоимость золота на бирже побила новый исторический рекорд, превысив 5,2 тысячи долларов за тройскую унцию. Это следует из данных торгов, сообщает РИА Новости.Отмечается, что выше отметки в 5,2 тысячи долларов показатель поднялся впервые в истории торгов.24 декабря стоимость золота достигла 4,5 доллара за унцию, а почти два года назад, в марте 2024 года, стоимость золота на торгах составляла 2,1 тыс. долларов.В октябре 2025 года, Центробанк сообщал, что российские золотовалютные запасы в период выросли на 1,8%, побив очередной рекорд.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост рубля и рекордный спрос на золото: что будет с экономикой РоссииЦБ может управлять только половиной золотовалютных резервов – НабиуллинаЗолото вместо перевода: мошенники придумали новую схему обмана
Новости
