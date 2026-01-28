https://crimea.ria.ru/20260128/shest-mest-dlya-privalov-oborudovali-na-bolshoy-sevastopolskoy-trope-1152758853.html

Шесть мест для привалов оборудовали на Большой Севастопольской тропе

28.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. На ключевых участках Большой Севастопольской тропы оборудовали шесть мест для привалов. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Привалы расположены на маршрутах № 1 "Балаклава – Ласпинский перевал", № 2 "Ласпинский перевал – перевал Байдарские ворота" и № 3 "Перевал Байдарские ворота – т/с Узунджа", уточнил губернатор.Места для привалов были заранее определены на этапе создания тропы и отмечены на официальной схеме маршрута на сайте. Каждый привал представляет собой комфортную зону отдыха с деревянным столом, лавками и навесом, защищающим от солнца и осадков, уточнил Развожаев.Эти зоны предназначены исключительно для кратковременного отдыха. Разведение костров, установка мангалов, приготовление пищи, размещение палаток и оставление мусора строго запрещены. Это правило позволяет сохранять чистоту и экологическое равновесие на маршруте", – отметил руководитель."Все шесть привалов расположены на территории трех государственных природных ландшафтных заказников регионального значения – "Мыс Айя", "Ласпи" и "Байдарский", где действует строгий режим особой охраны. Нарушение правил может повлечь административную, а в отдельных случаях – даже уголовную ответственность", – подчеркнул Михаил Развожаев.Ранее сообщалось, что в Севастополе после воссоединения с Россией появилось семь новых особо охраняемых природных территорий. Они занимают более 25 тысяч гектаров или 28 процентов от общей площади региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым прилетели фламингоЧто изменилось во втором издании Красной книги КрымаВ Крыму хотят включить турпоходы в программы реабилитации бойцов СВО

