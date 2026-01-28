Рейтинг@Mail.ru
Шесть мест для привалов оборудовали на Большой Севастопольской тропе
Шесть мест для привалов оборудовали на Большой Севастопольской тропе
Шесть мест для привалов оборудовали на Большой Севастопольской тропе - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Шесть мест для привалов оборудовали на Большой Севастопольской тропе
На ключевых участках Большой Севастопольской тропы оборудовали шесть мест для привалов. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 28.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. На ключевых участках Большой Севастопольской тропы оборудовали шесть мест для привалов. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Привалы расположены на маршрутах № 1 "Балаклава – Ласпинский перевал", № 2 "Ласпинский перевал – перевал Байдарские ворота" и № 3 "Перевал Байдарские ворота – т/с Узунджа", уточнил губернатор.Места для привалов были заранее определены на этапе создания тропы и отмечены на официальной схеме маршрута на сайте. Каждый привал представляет собой комфортную зону отдыха с деревянным столом, лавками и навесом, защищающим от солнца и осадков, уточнил Развожаев.Эти зоны предназначены исключительно для кратковременного отдыха. Разведение костров, установка мангалов, приготовление пищи, размещение палаток и оставление мусора строго запрещены. Это правило позволяет сохранять чистоту и экологическое равновесие на маршруте", – отметил руководитель."Все шесть привалов расположены на территории трех государственных природных ландшафтных заказников регионального значения – "Мыс Айя", "Ласпи" и "Байдарский", где действует строгий режим особой охраны. Нарушение правил может повлечь административную, а в отдельных случаях – даже уголовную ответственность", – подчеркнул Михаил Развожаев.Ранее сообщалось, что в Севастополе после воссоединения с Россией появилось семь новых особо охраняемых природных территорий. Они занимают более 25 тысяч гектаров или 28 процентов от общей площади региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым прилетели фламингоЧто изменилось во втором издании Красной книги КрымаВ Крыму хотят включить турпоходы в программы реабилитации бойцов СВО
Шесть мест для привалов оборудовали на Большой Севастопольской тропе

Шесть мест для привалов оборудовали на ключевых участках Большой Севастопольской тропы

21:47 28.01.2026
 
На Большой Севастопольской тропе оборудовали шесть мест для привалов
На Большой Севастопольской тропе оборудовали шесть мест для привалов
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. На ключевых участках Большой Севастопольской тропы оборудовали шесть мест для привалов. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Специалисты дирекции особо охраняемых природных территорий Севприроднадзора оборудовали шесть мест для привалов на ключевых участках Большой Севастопольской тропы – одного из самых живописных и популярных маршрутов активного туризма в регионе", – сказано в сообщении.
Привалы расположены на маршрутах № 1 "Балаклава – Ласпинский перевал", № 2 "Ласпинский перевал – перевал Байдарские ворота" и № 3 "Перевал Байдарские ворота – т/с Узунджа", уточнил губернатор.
Места для привалов были заранее определены на этапе создания тропы и отмечены на официальной схеме маршрута на сайте. Каждый привал представляет собой комфортную зону отдыха с деревянным столом, лавками и навесом, защищающим от солнца и осадков, уточнил Развожаев.
"Здесь туристы могут сделать остановку, перекусить и насладиться панорамными видами крымской природы – от морских бухт до горных хребтов", – написал губернатор в Telegram-канале.
Эти зоны предназначены исключительно для кратковременного отдыха. Разведение костров, установка мангалов, приготовление пищи, размещение палаток и оставление мусора строго запрещены. Это правило позволяет сохранять чистоту и экологическое равновесие на маршруте", – отметил руководитель.
"Все шесть привалов расположены на территории трех государственных природных ландшафтных заказников регионального значения – "Мыс Айя", "Ласпи" и "Байдарский", где действует строгий режим особой охраны. Нарушение правил может повлечь административную, а в отдельных случаях – даже уголовную ответственность", – подчеркнул Михаил Развожаев.
Ранее сообщалось, что в Севастополе после воссоединения с Россией появилось семь новых особо охраняемых природных территорий. Они занимают более 25 тысяч гектаров или 28 процентов от общей площади региона.
