Шесть мест для привалов оборудовали на Большой Севастопольской тропе

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. На ключевых участках Большой Севастопольской тропы оборудовали шесть мест для привалов. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Специалисты дирекции особо охраняемых природных территорий Севприроднадзора оборудовали шесть мест для привалов на ключевых участках Большой Севастопольской тропы – одного из самых живописных и популярных маршрутов активного туризма в регионе", – сказано в сообщении.
Привалы расположены на маршрутах № 1 "Балаклава – Ласпинский перевал", № 2 "Ласпинский перевал – перевал Байдарские ворота" и № 3 "Перевал Байдарские ворота – т/с Узунджа", уточнил губернатор.
Места для привалов были заранее определены на этапе создания тропы и отмечены на официальной схеме маршрута на сайте. Каждый привал представляет собой комфортную зону отдыха с деревянным столом, лавками и навесом, защищающим от солнца и осадков, уточнил Развожаев.
"Здесь туристы могут сделать остановку, перекусить и насладиться панорамными видами крымской природы – от морских бухт до горных хребтов", – написал губернатор в Telegram-канале.
Эти зоны предназначены исключительно для кратковременного отдыха. Разведение костров, установка мангалов, приготовление пищи, размещение палаток и оставление мусора строго запрещены. Это правило позволяет сохранять чистоту и экологическое равновесие на маршруте", – отметил руководитель.
"Все шесть привалов расположены на территории трех государственных природных ландшафтных заказников регионального значения – "Мыс Айя", "Ласпи" и "Байдарский", где действует строгий режим особой охраны. Нарушение правил может повлечь административную, а в отдельных случаях – даже уголовную ответственность", – подчеркнул Михаил Развожаев.
Ранее сообщалось, что в Севастополе после воссоединения с Россией появилось семь новых особо охраняемых природных территорий. Они занимают более 25 тысяч гектаров или 28 процентов от общей площади региона.
