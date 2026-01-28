https://crimea.ria.ru/20260128/shest-krymskikh-poezdov-tavriya-esche-zaderzhivayutsya-v-puti-1152754054.html
Шесть крымских поездов "Таврия" еще задерживаются в пути
Шесть поездов в Крым и из Крыма еще задерживаются в пути – перевозчик
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Один поезд в Крым и пять в обратном направлении все еще задерживаются в пути следования, остальные прибыли в пункты назначения. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
Ранее в среду перевозчик сообщал об опоздании 12 поездов "Таврия", следующих на полуостров и в обратном направлении, на 3-7 часов из-за ночных ограничений на Крымском мосту.
"Шесть поездов "Таврия", которые ранее задерживались после ночной приостановки движения на Крымском мосту, прибыли на станции назначения. В пути задерживаются 6 поездов", - сказано в сообщении по состоянию на 15 часов.
Так, по направлению в Крым на 4,5 часа задерживается состав №092 Москва – Севастополь, отправлением 26 января.
По пути следования с полуострова на 6,5 часов опаздывает поезд №068 Симферополь –Москва, на 4,5 часа – №196 Симферополь – Москва, на 4 часа отстает состав №078 Симферополь–Санкт-Петербург, на 3,5 часа – поезда №328 Симферополь – Кисловодск и №092 Севастополь – Москва.
Время задержки в пути может измениться. Пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой, уточнили в компании.
Южная транспортная прокуратура взяла на контроль
соблюдение прав пассажиров в связи с задержками поездов в Крым, сообщали ранее в среду в пресс-службе ведомства.
Крымский мост был закрыт
для проезда с полуночи до 7 утра, в Севастополе сирены воздушной тревоги звучали пять часов подряд. Тревога вновь была объявлена около 8 часов утра и продлилась 2 часа.
