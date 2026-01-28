https://crimea.ria.ru/20260128/s-pitomtsami-na-yug-yalta-i-sevastopol-v-tope-bronirovaniy-1152709116.html

С питомцами на юг: Ялта и Севастополь в топе бронирований

С питомцами на юг: Ялта и Севастополь в топе бронирований - РИА Новости Крым, 28.01.2026

С питомцами на юг: Ялта и Севастополь в топе бронирований

Россияне предпочитают ездить на отдых с питомцами в Ялту и Севастополь. Эти два крымских города вошли в январский топ-10 курортов России. Такую информацию,... РИА Новости Крым, 28.01.2026

2026-01-28T11:34

2026-01-28T11:34

2026-01-28T11:34

крым

ялта

севастополь

отдых

отдых с питомцем

отдых в крыму

туризм

туризм в крыму

внутренний туризм

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111588/59/1115885980_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_df3649b6cca2fc86471dce4e0c6cb286.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Россияне предпочитают ездить на отдых с питомцами в Ялту и Севастополь. Эти два крымских города вошли в январский топ-10 курортов России. Такую информацию, опираясь на данные запросов и заявок, предоставил российский сервис бронирования Твил.ру.На первом месте – Санкт-Петербург, за которым 11% бронирований с питомцами, отмечают специалисты. Не слишком отстала от него Москва, набравшая 10% бронирований. Третье место разделили Краснодар и Сочи, собравшие по 6% бронирований.В десятку популярных туристических направлений для отдыха с питомцами в январе также вошли Анапа, Геленджик и Красная Поляна Краснодарского края, а также Казань, сказано в публикации российского сервиса бронирования.Накануне таже сообщалось, что Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха парами в январе 2026 года. Кроме того, Ялта и Севастополь также вошли в число самых популярных направлений для отдыха компаниями в январе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россияне выбирают Крым для отдыха компаниямиРоссияне за здоровьем едут в Ялту и Евпаторию – цены в отеляхДва города полуострова вошли в топ мест для одиночных путешествий

крым

ялта

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ялта, севастополь, отдых, отдых с питомцем, отдых в крыму, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, новости крыма