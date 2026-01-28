Рейтинг@Mail.ru
С питомцами на юг: Ялта и Севастополь в топе бронирований - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260128/s-pitomtsami-na-yug-yalta-i-sevastopol-v-tope-bronirovaniy-1152709116.html
С питомцами на юг: Ялта и Севастополь в топе бронирований
С питомцами на юг: Ялта и Севастополь в топе бронирований - РИА Новости Крым, 28.01.2026
С питомцами на юг: Ялта и Севастополь в топе бронирований
Россияне предпочитают ездить на отдых с питомцами в Ялту и Севастополь. Эти два крымских города вошли в январский топ-10 курортов России. Такую информацию,... РИА Новости Крым, 28.01.2026
2026-01-28T11:34
2026-01-28T11:34
крым
ялта
севастополь
отдых
отдых с питомцем
отдых в крыму
туризм
туризм в крыму
внутренний туризм
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111588/59/1115885980_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_df3649b6cca2fc86471dce4e0c6cb286.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Россияне предпочитают ездить на отдых с питомцами в Ялту и Севастополь. Эти два крымских города вошли в январский топ-10 курортов России. Такую информацию, опираясь на данные запросов и заявок, предоставил российский сервис бронирования Твил.ру.На первом месте – Санкт-Петербург, за которым 11% бронирований с питомцами, отмечают специалисты. Не слишком отстала от него Москва, набравшая 10% бронирований. Третье место разделили Краснодар и Сочи, собравшие по 6% бронирований.В десятку популярных туристических направлений для отдыха с питомцами в январе также вошли Анапа, Геленджик и Красная Поляна Краснодарского края, а также Казань, сказано в публикации российского сервиса бронирования.Накануне таже сообщалось, что Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха парами в январе 2026 года. Кроме того, Ялта и Севастополь также вошли в число самых популярных направлений для отдыха компаниями в январе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россияне выбирают Крым для отдыха компаниямиРоссияне за здоровьем едут в Ялту и Евпаторию – цены в отеляхДва города полуострова вошли в топ мест для одиночных путешествий
крым
ялта
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111588/59/1115885980_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dd6fe7ae9b15ff0363f29d44e643b7fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, ялта, севастополь, отдых, отдых с питомцем, отдых в крыму, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, новости крыма
С питомцами на юг: Ялта и Севастополь в топе бронирований

Ялта и Севастополь вошли в десятку лидеров бронирования отдыха с питомцами

11:34 28.01.2026
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь в Крыму
Повседневная жизнь в Крыму - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Россияне предпочитают ездить на отдых с питомцами в Ялту и Севастополь. Эти два крымских города вошли в январский топ-10 курортов России. Такую информацию, опираясь на данные запросов и заявок, предоставил российский сервис бронирования Твил.ру.
"Ялта и Севастополь вошли в десятку популярных направлений для отдыха с питомцами в январе 2026 года", – сказано в аналитическом отчете.
На первом месте – Санкт-Петербург, за которым 11% бронирований с питомцами, отмечают специалисты. Не слишком отстала от него Москва, набравшая 10% бронирований. Третье место разделили Краснодар и Сочи, собравшие по 6% бронирований.
В десятку популярных туристических направлений для отдыха с питомцами в январе также вошли Анапа, Геленджик и Красная Поляна Краснодарского края, а также Казань, сказано в публикации российского сервиса бронирования.
Накануне таже сообщалось, что Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха парами в январе 2026 года. Кроме того, Ялта и Севастополь также вошли в число самых популярных направлений для отдыха компаниями в январе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россияне выбирают Крым для отдыха компаниями
Россияне за здоровьем едут в Ялту и Евпаторию – цены в отелях
Два города полуострова вошли в топ мест для одиночных путешествий
 
КрымЯлтаСевастопольОтдыхОтдых с питомцемОтдых в КрымуТуризмТуризм в КрымуВнутренний туризмНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:30Ждать ли продолжения трехсторонних переговоров по Украине – ответ Кремля
13:25Над Крымом и Черным морем сбиты 40 беспилотников ВСУ
13:15Задержка поездов в Крым – права пассажиров на контроле прокуратуры
13:05Часть Симферопольского района осталась без света
12:57В Крыму объем оказания высокотехнологичной медпомощи вырос на 14 %
12:42На пляже в Севастополе откопали "утонувшие" после шторма укрытия
12:36Новости СВО: Киев несет колоссальные потери
12:19Российских моряков с танкера "Маринера" отпустили на свободу
12:11Нанесен удар по местам запуска беспилотников ВСУ дальнего действия
12:03В аэропортах Кубани сняты ограничения на полеты
11:55Чем для Украины Зеленского обернется приход правых сил к власти в Европе
11:34С питомцами на юг: Ялта и Севастополь в топе бронирований
11:21Мэр Феодосии предупредил о фейковых сообщениях от своего имени
11:12Зеленский готов обсудить с Путиным вопрос территорий – когда это возможно
11:03Удары по Украине - разбиты объекты критической инфраструктуры
10:39В Крыму водителю такси дали 5 лет колонии за гибель мотоциклиста
10:30Немецкий политик заявил о желании переехать в Крым
10:30В Тверской области подросток осужден за попытку совершить теракт
10:20В Севастополе упали обломки беспилотников ВСУ – ранен мужчина
10:10В Севастополе отбой воздушной тревоги
Лента новостейМолния