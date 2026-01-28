Ростех впервые поставил в войска новые "Зубры"
© РостехРостех впервые поставил в войска новые "Зубры" для защиты от беспилотников
© Ростех
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Ростех впервые поставил в войска новые комплексы "Зубр" для защиты от беспилотников. Об этом сообщает в среду пресс-служба Госкорпорации.
"Новые комплексы разработки нашей "Высокоточки" прикрывают ближнюю зону критически важной инфраструктуры. Их радиолокационные станции обнаруживают как крупные, так и малоразмерные воздушные цели, в том числе барражирующие боеприпасы", - сообщили в пресс-службе.
По данным корпорации, "Зубр" комплектуется четырьмя модулями, пунктом управления и собственной радиолокационной станцией. Комплексы уже начали дежурство по обеспечению защиты объектов инфраструктуры.
"Система самостоятельно обнаруживает дрон и берет его на автоматическое сопровождение. Оператору остается только принять решение и дать команду на поражение. Комплекс в ходе испытаний показал высокую эффективность в борьбе с малоразмерными и высокоскоростными целями", –цитирует пресс-служба индустриального директора кластера вооружений Госкорпорации Ростех, члена Бюро Союза машиностроителей России Бекхана Оздоева.
В ходе специальной военной операции в 2025 году Россия апробировала свыше тысячи новых и модернизированных образцов военной техники, сообщал ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
