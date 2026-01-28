https://crimea.ria.ru/20260128/rostekh-vpervye-postavil-v-voyska-novye-zubry-1152740968.html

Ростех впервые поставил в войска новые "Зубры"

Ростех впервые поставил в войска новые "Зубры" - РИА Новости Крым, 28.01.2026

Ростех впервые поставил в войска новые "Зубры"

Ростех впервые поставил в войска новые комплексы "Зубр" для защиты от беспилотников. Об этом сообщает в среду пресс-служба Госкорпорации. РИА Новости Крым, 28.01.2026

2026-01-28T09:08

2026-01-28T09:08

2026-01-28T09:08

россия

ростех

пво

безопасность

оружие

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1c/1152740853_0:0:925:521_1920x0_80_0_0_307286e8b3c7fc66687db8e198902df1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Ростех впервые поставил в войска новые комплексы "Зубр" для защиты от беспилотников. Об этом сообщает в среду пресс-служба Госкорпорации.По данным корпорации, "Зубр" комплектуется четырьмя модулями, пунктом управления и собственной радиолокационной станцией. Комплексы уже начали дежурство по обеспечению защиты объектов инфраструктуры.В ходе специальной военной операции в 2025 году Россия апробировала свыше тысячи новых и модернизированных образцов военной техники, сообщал ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Су-57 прошел испытания с перспективным двигателем пятого поколенияРоссия за полтора года нарастила выпуск вооружений в 30 разРостех поставил новейшие мини-ракеты для комплексов "Панцирь"

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ростех, пво, безопасность, оружие, новости