Российских моряков с танкера "Маринера" отпустили на свободу - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Российских моряков с танкера "Маринера" отпустили на свободу
Российских моряков с танкера "Маринера" отпустили на свободу - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Российских моряков с танкера "Маринера" отпустили на свободу
Двух российских моряков с танкера "Маринера", захваченного вооруженными силами США 7 января 2026 года, отпустили на свободу. Об этом журналистам сообщила... РИА Новости Крым, 28.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Двух российских моряков с танкера "Маринера", захваченного вооруженными силами США 7 января 2026 года, отпустили на свободу. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Мария Захарова констатировала, прошло уже немало времени с момента получения российской стороной подтверждения о принятом президентом США Дональдом Трампом решении об освобождении россиян с "Маринеры".Нефтяной танкер "Маринера" был захвачен вооруженными силами США 7 января. Судно в конце декабря получило временное разрешение на плавание под государственным флагом Российской Федерации и осуществляло мирный проход в международных водах Северной Атлантики, следуя курсом в направлении одного из российских портов. Официальной информации о составе его экипажа не было. По данным СМИ, на танкере было 28 моряков из разных стран. В том числе двое граждан России.9 января МИД РФ сообщил, что в ответ на обращение Москвы президент США Дональд Трамп принял решение об освобождении российских граждан из состава экипажа танкера, однако это решение до сих пор не исполнено.
Российских моряков с танкера "Маринера" отпустили на свободу

Российских моряков с танкера "Маринера" отпустили на свободу - Захарова

12:19 28.01.2026 (обновлено: 12:23 28.01.2026)
 
© Европейское командование ВС США в соцсети XТанкер "Маринера"
Танкер Маринера
© Европейское командование ВС США в соцсети X
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Двух российских моряков с танкера "Маринера", захваченного вооруженными силами США 7 января 2026 года, отпустили на свободу. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Два российских моряка отпущены на свободу и находятся на пути домой, в Россию", - цитирует Захарову РИА Новости.

Мария Захарова констатировала, прошло уже немало времени с момента получения российской стороной подтверждения о принятом президентом США Дональдом Трампом решении об освобождении россиян с "Маринеры".
Нефтяной танкер "Маринера" был захвачен вооруженными силами США 7 января. Судно в конце декабря получило временное разрешение на плавание под государственным флагом Российской Федерации и осуществляло мирный проход в международных водах Северной Атлантики, следуя курсом в направлении одного из российских портов. Официальной информации о составе его экипажа не было. По данным СМИ, на танкере было 28 моряков из разных стран. В том числе двое граждан России.
9 января МИД РФ сообщил, что в ответ на обращение Москвы президент США Дональд Трамп принял решение об освобождении российских граждан из состава экипажа танкера, однако это решение до сих пор не исполнено.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ТанкерТанкер "Маринера"Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)НовостиСШАРоссия
 
