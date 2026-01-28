https://crimea.ria.ru/20260128/rossiyskikh-moryakov-s-tankera-marinera-otpustili-na-svobodu-1152746419.html

Российских моряков с танкера "Маринера" отпустили на свободу

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Двух российских моряков с танкера "Маринера", захваченного вооруженными силами США 7 января 2026 года, отпустили на свободу. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Мария Захарова констатировала, прошло уже немало времени с момента получения российской стороной подтверждения о принятом президентом США Дональдом Трампом решении об освобождении россиян с "Маринеры".Нефтяной танкер "Маринера" был захвачен вооруженными силами США 7 января. Судно в конце декабря получило временное разрешение на плавание под государственным флагом Российской Федерации и осуществляло мирный проход в международных водах Северной Атлантики, следуя курсом в направлении одного из российских портов. Официальной информации о составе его экипажа не было. По данным СМИ, на танкере было 28 моряков из разных стран. В том числе двое граждан России.9 января МИД РФ сообщил, что в ответ на обращение Москвы президент США Дональд Трамп принял решение об освобождении российских граждан из состава экипажа танкера, однако это решение до сих пор не исполнено.

