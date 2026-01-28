https://crimea.ria.ru/20260128/rossiyskikh-moryakov-s-tankera-marinera-otpustili-na-svobodu-1152746419.html
Российских моряков с танкера "Маринера" отпустили на свободу
Российских моряков с танкера "Маринера" отпустили на свободу - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Российских моряков с танкера "Маринера" отпустили на свободу
Двух российских моряков с танкера "Маринера", захваченного вооруженными силами США 7 января 2026 года, отпустили на свободу. Об этом журналистам сообщила... РИА Новости Крым, 28.01.2026
2026-01-28T12:19
2026-01-28T12:19
2026-01-28T12:23
танкер
танкер "маринера"
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
новости
сша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1c/1152746307_0:9:1184:674_1920x0_80_0_0_37cd922773795215273d97b56035ad84.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Двух российских моряков с танкера "Маринера", захваченного вооруженными силами США 7 января 2026 года, отпустили на свободу. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Мария Захарова констатировала, прошло уже немало времени с момента получения российской стороной подтверждения о принятом президентом США Дональдом Трампом решении об освобождении россиян с "Маринеры".Нефтяной танкер "Маринера" был захвачен вооруженными силами США 7 января. Судно в конце декабря получило временное разрешение на плавание под государственным флагом Российской Федерации и осуществляло мирный проход в международных водах Северной Атлантики, следуя курсом в направлении одного из российских портов. Официальной информации о составе его экипажа не было. По данным СМИ, на танкере было 28 моряков из разных стран. В том числе двое граждан России.9 января МИД РФ сообщил, что в ответ на обращение Москвы президент США Дональд Трамп принял решение об освобождении российских граждан из состава экипажа танкера, однако это решение до сих пор не исполнено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сша
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1c/1152746307_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_0061dd7e64b667606509351abd7d32eb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
танкер, танкер "маринера", мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, сша, россия
Российских моряков с танкера "Маринера" отпустили на свободу
Российских моряков с танкера "Маринера" отпустили на свободу - Захарова
12:19 28.01.2026 (обновлено: 12:23 28.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Двух российских моряков с танкера "Маринера", захваченного вооруженными силами США 7 января 2026 года, отпустили на свободу. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Два российских моряка отпущены на свободу и находятся на пути домой, в Россию", - цитирует Захарову РИА Новости.
Мария Захарова констатировала
, прошло уже немало времени с момента получения российской стороной подтверждения о принятом президентом США Дональдом Трампом решении об освобождении россиян с "Маринеры".
Нефтяной танкер "Маринера" был захвачен вооруженными силами США 7 января. Судно в конце декабря получило временное разрешение на плавание под государственным флагом Российской Федерации и осуществляло мирный проход в международных водах Северной Атлантики, следуя курсом в направлении одного из российских портов. Официальной информации о составе его экипажа не было. По данным СМИ, на танкере было 28 моряков из разных стран. В том числе двое граждан России.
9 января МИД РФ сообщил, что в ответ на обращение Москвы президент США Дональд Трамп принял решение об освобождении российских граждан из состава экипажа танкера, однако это решение до сих пор не исполнено.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.