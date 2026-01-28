Рейтинг@Mail.ru
Ребенок пострадал в столкновении двух авто в Крыму - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Ситуация на дорогах Крыма
Ребенок пострадал в столкновении двух авто в Крыму
12-летний подросток пострадал в результате столкновения двух автомобилей в Нижнегорском районе Крыма, сообщает республиканская Госавтоинспекция.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. 12-летний подросток пострадал в результате столкновения двух автомобилей в Нижнегорском районе Крыма, сообщает республиканская Госавтоинспекция.Авария произошла вечером в среду на автодороге Нижнегорск – Белогорск.Подростка госпитализировали с различными травмами.Прокуратура Крыма контролирует ход проверки обстоятельств аварии, сообщили в надзорном ведомстве.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. 12-летний подросток пострадал в результате столкновения двух автомобилей в Нижнегорском районе Крыма, сообщает республиканская Госавтоинспекция.
Авария произошла вечером в среду на автодороге Нижнегорск – Белогорск.
"По предварительной информации, водитель Volkswagen осуществил проезд на запрещающий сигнал светофора на регулируемом перекрестке, что привело к столкновению с автомобилем LADA. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 12-летний пассажир иномарки", - говорится в сообщении.
Подростка госпитализировали с различными травмами.
Прокуратура Крыма контролирует ход проверки обстоятельств аварии, сообщили в надзорном ведомстве.
