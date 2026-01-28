https://crimea.ria.ru/20260128/rebenok-postradal-v-stolknovenii-dvukh-avto-v-krymu-1152765463.html
Ребенок пострадал в столкновении двух авто в Крыму
12-летний подросток пострадал в результате столкновения двух автомобилей в Нижнегорском районе Крыма, сообщает республиканская Госавтоинспекция. РИА Новости Крым, 28.01.2026
2026-01-28T20:12
ситуация на дорогах крыма
дтп
дтп в крыму и севастополе
происшествия
новости крыма
прокуратура республики крым
гаи
мвд по республике крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. 12-летний подросток пострадал в результате столкновения двух автомобилей в Нижнегорском районе Крыма, сообщает республиканская Госавтоинспекция.Авария произошла вечером в среду на автодороге Нижнегорск – Белогорск.Подростка госпитализировали с различными травмами.Прокуратура Крыма контролирует ход проверки обстоятельств аварии, сообщили в надзорном ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму водителю такси дали 5 лет колонии за гибель мотоциклистаВ МЧС назвали самые опасные для автолюбителей дороги в КрымуСмертельное ДТП произошло на трассе Евпатория – Черноморское
