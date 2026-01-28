https://crimea.ria.ru/20260128/rebenok-postradal-v-stolknovenii-dvukh-avto-v-krymu-1152765463.html

Ребенок пострадал в столкновении двух авто в Крыму

Ребенок пострадал в столкновении двух авто в Крыму - РИА Новости Крым, 28.01.2026

Ребенок пострадал в столкновении двух авто в Крыму

12-летний подросток пострадал в результате столкновения двух автомобилей в Нижнегорском районе Крыма, сообщает республиканская Госавтоинспекция. РИА Новости Крым, 28.01.2026

2026-01-28T20:12

2026-01-28T20:12

2026-01-28T20:12

ситуация на дорогах крыма

дтп

дтп в крыму и севастополе

происшествия

новости крыма

прокуратура республики крым

гаи

мвд по республике крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1c/1152765179_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a79740f1ccd3bb6243363800eb050178.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. 12-летний подросток пострадал в результате столкновения двух автомобилей в Нижнегорском районе Крыма, сообщает республиканская Госавтоинспекция.Авария произошла вечером в среду на автодороге Нижнегорск – Белогорск.Подростка госпитализировали с различными травмами.Прокуратура Крыма контролирует ход проверки обстоятельств аварии, сообщили в надзорном ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму водителю такси дали 5 лет колонии за гибель мотоциклистаВ МЧС назвали самые опасные для автолюбителей дороги в КрымуСмертельное ДТП произошло на трассе Евпатория – Черноморское

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, новости крыма, прокуратура республики крым, гаи, мвд по республике крым