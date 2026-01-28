https://crimea.ria.ru/20260128/pyat-poezdov-iz-kryma-esche-zaderzhivayutsya-v-puti-1152760627.html
Пять поездов из Крыма еще задерживаются в пути
Пять поездов из Крыма еще задерживаются в пути - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Пять поездов из Крыма еще задерживаются в пути
Пять поездов из Крыма к вечеру среды все еще задерживаются в пути следования, остальные прибыли в пункты назначения. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 28.01.2026
2026-01-28T18:22
2026-01-28T18:22
2026-01-28T18:24
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Пять поездов из Крыма к вечеру среды все еще задерживаются в пути следования, остальные прибыли в пункты назначения. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Так, задерживаются в пути составы:№068 Симферополь – Москва, отправлением 27 января, задерживается на 5,5 часов;№328 Симферополь – Кисловодск, отправлением 27 января, задерживается на 3 часа;№078 Симферополь – Санкт-Петербург, отправлением 27 января, задерживается на 3 часа;№196 Симферополь – Москва, отправлением 27 января, задерживается на 4 часа;№092 Севастополь – Москва, отправлением 27 января, задерживается на 3 часа.Время задержки в пути может измениться – начальники поездов информируют о времени задержки. Пассажиры поездов, которые задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой, отметили в компании-перевозчике.
Пять поездов из Крыма еще задерживаются в пути
Пять поездов из Крыма еще задерживаются в пути к вечеру среды – перевозчик
18:22 28.01.2026 (обновлено: 18:24 28.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Пять поездов из Крыма к вечеру среды все еще задерживаются в пути следования, остальные прибыли в пункты назначения. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
"Все поезда "Таврия" следованием в Крым, которые ранее задерживались после ночной приостановки движения на Крымском мосту, прибыли на станции назначения. В пути задерживаются 5 поездов по состоянию на 18:00 МСК", – сказано в сообщении.
Так, задерживаются в пути составы:
№068 Симферополь – Москва, отправлением 27 января, задерживается на 5,5 часов;
№328 Симферополь – Кисловодск, отправлением 27 января, задерживается на 3 часа;
№078 Симферополь – Санкт-Петербург, отправлением 27 января, задерживается на 3 часа;
№196 Симферополь – Москва, отправлением 27 января, задерживается на 4 часа;
№092 Севастополь – Москва, отправлением 27 января, задерживается на 3 часа.
Время задержки в пути может измениться – начальники поездов информируют о времени задержки. Пассажиры поездов, которые задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой, отметили в компании-перевозчике.
