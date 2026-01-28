https://crimea.ria.ru/20260128/pyat-poezdov-iz-kryma-esche-zaderzhivayutsya-v-puti-1152760627.html

Пять поездов из Крыма еще задерживаются в пути

Пять поездов из Крыма еще задерживаются в пути - РИА Новости Крым, 28.01.2026

Пять поездов из Крыма еще задерживаются в пути

Пять поездов из Крыма к вечеру среды все еще задерживаются в пути следования, остальные прибыли в пункты назначения. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 28.01.2026

2026-01-28T18:22

2026-01-28T18:22

2026-01-28T18:24

гранд сервис экспресс

новости крыма

крым

новости

поезд "таврия"

железная дорога

симферополь

москва

кисловодск

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0d/1152350975_0:126:1280:846_1920x0_80_0_0_34f86f337f7923b2dfdbe3614fac005e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Пять поездов из Крыма к вечеру среды все еще задерживаются в пути следования, остальные прибыли в пункты назначения. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Так, задерживаются в пути составы:№068 Симферополь – Москва, отправлением 27 января, задерживается на 5,5 часов;№328 Симферополь – Кисловодск, отправлением 27 января, задерживается на 3 часа;№078 Симферополь – Санкт-Петербург, отправлением 27 января, задерживается на 3 часа;№196 Симферополь – Москва, отправлением 27 января, задерживается на 4 часа;№092 Севастополь – Москва, отправлением 27 января, задерживается на 3 часа.Время задержки в пути может измениться – начальники поездов информируют о времени задержки. Пассажиры поездов, которые задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой, отметили в компании-перевозчике.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Время в пути поезда Симферополь – Москва сократится на 8 часовВ Крымские железные дороги за год вложили 850 млн рублей – что сделалиИсторический максимум: Крымская железная дорога побила рекорд

крым

симферополь

москва

кисловодск

санкт-петербург

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гранд сервис экспресс, новости крыма, крым, новости, поезд "таврия", железная дорога, симферополь, москва, кисловодск, санкт-петербург