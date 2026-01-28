https://crimea.ria.ru/20260128/putin-ustanovil-den-voennoy-politsii-8-fevralya-1152755322.html

Путин установил День военной полиции 8 февраля

Путин установил День военной полиции 8 февраля - РИА Новости Крым, 28.01.2026

Путин установил День военной полиции 8 февраля

28.01.2026

2026-01-28T16:08

2026-01-28T16:08

2026-01-28T16:12

владимир путин (политик)

новости

россия

праздники и памятные даты

вооруженные силы россии

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин установил в Вооруженных силах РФ День военной полиции, который будет отмечаться 8 февраля. Соответствующий указ главы государства размещен на официальном-интернет-портале правовой информации.Военная полиция – правоохранительная структура, входящая в состав ВС РФ. Предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод военнослужащих, лиц гражданского персонала. Руководство военной полицией осуществляет министр обороны России. В задачи военной полиции входит обеспечение правопорядка и воинской дисциплины, противодействие преступности в пределах своей компетенции, охрана объектов ВС РФ, обеспечение безопасности дорожного движения в Вооруженных силах, расследование преступлений или нарушений внутреннего военного законодательства, обеспечение порядка и безопасности во время военных парадов и других массовых мероприятий.

