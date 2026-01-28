https://crimea.ria.ru/20260128/putin-ustanovil-den-voennoy-politsii-8-fevralya-1152755322.html
Путин установил День военной полиции 8 февраля
Путин установил День военной полиции 8 февраля - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Путин установил День военной полиции 8 февраля
Президент России Владимир Путин установил в Вооруженных силах РФ День военной полиции, который будет отмечаться 8 февраля. Соответствующий указ главы... РИА Новости Крым, 28.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин установил в Вооруженных силах РФ День военной полиции, который будет отмечаться 8 февраля. Соответствующий указ главы государства размещен на официальном-интернет-портале правовой информации.Военная полиция – правоохранительная структура, входящая в состав ВС РФ. Предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод военнослужащих, лиц гражданского персонала. Руководство военной полицией осуществляет министр обороны России. В задачи военной полиции входит обеспечение правопорядка и воинской дисциплины, противодействие преступности в пределах своей компетенции, охрана объектов ВС РФ, обеспечение безопасности дорожного движения в Вооруженных силах, расследование преступлений или нарушений внутреннего военного законодательства, обеспечение порядка и безопасности во время военных парадов и других массовых мероприятий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Путин установил День военной полиции 8 февраля
Путин учредил День военной полиции 8 февраля – указ
16:08 28.01.2026 (обновлено: 16:12 28.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин установил в Вооруженных силах РФ День военной полиции, который будет отмечаться 8 февраля. Соответствующий указ главы государства размещен на официальном-интернет-портале правовой информации.
"Установить в Вооруженных силах Российской Федерации День военной полиции и отмечать его 8 февраля", – сказано в документе.
Военная полиция – правоохранительная структура, входящая в состав ВС РФ. Предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод военнослужащих, лиц гражданского персонала. Руководство военной полицией осуществляет министр обороны России. В задачи военной полиции входит обеспечение правопорядка и воинской дисциплины, противодействие преступности в пределах своей компетенции, охрана объектов ВС РФ, обеспечение безопасности дорожного движения в Вооруженных силах, расследование преступлений или нарушений внутреннего военного законодательства, обеспечение порядка и безопасности во время военных парадов и других массовых мероприятий.
