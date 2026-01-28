https://crimea.ria.ru/20260128/putin-soglasie-mezhdu-raznymi-konfessiyami--zalog-ustoychivosti-rossii-1152766706.html

Путин: согласие между разными конфессиями – залог устойчивости России

Путин: согласие между разными конфессиями – залог устойчивости России - РИА Новости Крым, 28.01.2026

Путин: согласие между разными конфессиями – залог устойчивости России

Мир и согласие между представителями разных конфессий и этносов в России является залогом стабильности и устойчивости страны. Об этом заявил президент РФ...

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Мир и согласие между представителями разных конфессий и этносов в России является залогом стабильности и устойчивости страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин России Александром Бородой.Как отметил президент, каждый народ и каждая конфессия вносит свой вклад, потому что понимает, что от взаимодействия между представителями разных этносов, народов и конфессий зависит стабильность, устойчивость России. "И это вклад каждого народа России в эту стабильность и в создание условий для будущего развития и наших побед по всем направлениям. Это очень важно, и мы, безусловно, будем это поддерживать", - подчеркнул Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

