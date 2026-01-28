Рейтинг@Mail.ru
Путин: согласие между разными конфессиями – залог устойчивости России - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Путин: согласие между разными конфессиями – залог устойчивости России
Путин: согласие между разными конфессиями – залог устойчивости России - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Путин: согласие между разными конфессиями – залог устойчивости России
Мир и согласие между представителями разных конфессий и этносов в России является залогом стабильности и устойчивости страны. Об этом заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 28.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Мир и согласие между представителями разных конфессий и этносов в России является залогом стабильности и устойчивости страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин России Александром Бородой.Как отметил президент, каждый народ и каждая конфессия вносит свой вклад, потому что понимает, что от взаимодействия между представителями разных этносов, народов и конфессий зависит стабильность, устойчивость России. "И это вклад каждого народа России в эту стабильность и в создание условий для будущего развития и наших побед по всем направлениям. Это очень важно, и мы, безусловно, будем это поддерживать", - подчеркнул Путин.
Путин: согласие между разными конфессиями – залог устойчивости России

Путин назвал согласие между разными конфессиями в РФ залогом устойчивости страны

22:36 28.01.2026
 
Президент Владимир Путин встретился с представителями Федерации еврейских общин РФ
Президент Владимир Путин встретился с представителями Федерации еврейских общин РФ
© POOL
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Мир и согласие между представителями разных конфессий и этносов в России является залогом стабильности и устойчивости страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин России Александром Бородой.
"Вы сейчас упомянули о том мире и согласии между представителями разных конфессий России, и должен сказать, что это прежде всего благодаря общей и религиозной культуре народов России. Вот это лежит в основе того взаимоотношения, которое сложилось между представителями разных конфессий", - сказал глава государства, обращаясь к собеседникам.
Как отметил президент, каждый народ и каждая конфессия вносит свой вклад, потому что понимает, что от взаимодействия между представителями разных этносов, народов и конфессий зависит стабильность, устойчивость России.
"И это вклад каждого народа России в эту стабильность и в создание условий для будущего развития и наших побед по всем направлениям. Это очень важно, и мы, безусловно, будем это поддерживать", - подчеркнул Путин.
