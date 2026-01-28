https://crimea.ria.ru/20260128/putin-provodit-vstrechu-s-siriyskim-liderom-1152757312.html

Путин проводит встречу с сирийским лидером

Отношения между Россией и Сирией развиваются в разных сферах. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа.

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Отношения между Россией и Сирией развиваются в разных сферах. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа.Он подчеркнул, что российско-сирийские отношения имеют глубокие корни, напомнил о том, что соглашение о дипломатических отношениях между СССР и Сирией было подписано еще в 1944 году, все эти годы на межгосударственном уровне не было мрачных страниц и в новых реалиях отношения между странами развиваются, в том числе, намечены мероприятия по линии промышленности, гуманитарных ведомств, спорта, медицины, строительства."Знаю, что очень многое нужно будет восстанавливать. И наши операторы, в том числе строительного сектора, готовы к этой совместной работе. Мы внимательно наблюдали за вашими усилиями по поводу восстановления территориальной целостности Сирии. И хочу вас поздравить с тем, что этот процесс набирает обороты. Мы всегда выступали за восстановление территориальной целостности Сирии. Вы знаете об этом, и мы поддерживаем в этом направлении все ваши усилия. Надеюсь, что интеграция – это, безусловно, важнейший шаг в этом направлении, и он будет способствовать восстановлению территориальной целостности Сирии в целом", – сказал президент РФ.В свою очередь сирийский лидер поблагодарил Путина за встречу, отметил, что за последнее время между странами произошло 13 визитов делегаций, назвал объединение Сирии большим вызовом, над которым сейчас работают сирийские власти .На переговорах с российской стороны также присутствуют начальник ГРУ Игорь Костюков, который возглавлял переговорную группу с Украиной в Абу-Даби, министр обороны Андрей Белоусов, его заместитель Юнус-Бек Евкуров, зампредседатель правительства РФ Александр Новак, министр финансов Антон Силуанов, глава Минстроя Ирек Файзуллин, руководитель ФСВТС Евгений Шугаев, а также помощник президента Максим Орешкин.Отношения между Россией и Сирией всегда носили исключительно дружеский характер, во взаимодействии с Дамаском Москва руководствовалась интересами сирийского народа, заявлял Путин на встрече с сирийским коллегой Ахмедом аш-Шараа в октябре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия готова участвовать в восстановлении СирииПутин провел телефонный разговор с президентом СирииСирия готова сохранить российские базы на своей территории - условие

