Рейтинг@Mail.ru
Путин проводит встречу с сирийским лидером - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260128/putin-provodit-vstrechu-s-siriyskim-liderom-1152757312.html
Путин проводит встречу с сирийским лидером
Путин проводит встречу с сирийским лидером - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Путин проводит встречу с сирийским лидером
Отношения между Россией и Сирией развиваются в разных сферах. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа. РИА Новости Крым, 28.01.2026
2026-01-28T16:57
2026-01-28T17:04
новости
владимир путин (политик)
россия
политика
в мире
сирия
ахмед аш-шараа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1c/1152757537_0:121:3072:1849_1920x0_80_0_0_78c6b3588756d19fa6df3c4b38a391ea.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Отношения между Россией и Сирией развиваются в разных сферах. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа.Он подчеркнул, что российско-сирийские отношения имеют глубокие корни, напомнил о том, что соглашение о дипломатических отношениях между СССР и Сирией было подписано еще в 1944 году, все эти годы на межгосударственном уровне не было мрачных страниц и в новых реалиях отношения между странами развиваются, в том числе, намечены мероприятия по линии промышленности, гуманитарных ведомств, спорта, медицины, строительства."Знаю, что очень многое нужно будет восстанавливать. И наши операторы, в том числе строительного сектора, готовы к этой совместной работе. Мы внимательно наблюдали за вашими усилиями по поводу восстановления территориальной целостности Сирии. И хочу вас поздравить с тем, что этот процесс набирает обороты. Мы всегда выступали за восстановление территориальной целостности Сирии. Вы знаете об этом, и мы поддерживаем в этом направлении все ваши усилия. Надеюсь, что интеграция – это, безусловно, важнейший шаг в этом направлении, и он будет способствовать восстановлению территориальной целостности Сирии в целом", – сказал президент РФ.В свою очередь сирийский лидер поблагодарил Путина за встречу, отметил, что за последнее время между странами произошло 13 визитов делегаций, назвал объединение Сирии большим вызовом, над которым сейчас работают сирийские власти .На переговорах с российской стороны также присутствуют начальник ГРУ Игорь Костюков, который возглавлял переговорную группу с Украиной в Абу-Даби, министр обороны Андрей Белоусов, его заместитель Юнус-Бек Евкуров, зампредседатель правительства РФ Александр Новак, министр финансов Антон Силуанов, глава Минстроя Ирек Файзуллин, руководитель ФСВТС Евгений Шугаев, а также помощник президента Максим Орешкин.Отношения между Россией и Сирией всегда носили исключительно дружеский характер, во взаимодействии с Дамаском Москва руководствовалась интересами сирийского народа, заявлял Путин на встрече с сирийским коллегой Ахмедом аш-Шараа в октябре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия готова участвовать в восстановлении СирииПутин провел телефонный разговор с президентом СирииСирия готова сохранить российские базы на своей территории - условие
россия
сирия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1c/1152757537_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_e3ae1d7dc606ae6b0815c43be7ef832d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, владимир путин (политик), россия, политика, в мире, сирия, ахмед аш-шараа
Путин проводит встречу с сирийским лидером

Отношения между Россией и Сирией развиваются по всем направлениям – Путин

16:57 28.01.2026 (обновлено: 17:04 28.01.2026)
 
© РИА Новости . Юрий Кочетков / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ Владимира Путина и президента Сирии Ахмеда аш-Шараа
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Сирии Ахмеда аш-Шараа - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости . Юрий Кочетков
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Отношения между Россией и Сирией развиваются в разных сферах. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа.
"За время нашей предыдущей встречи время не прошло даром, многое сделано с точки зрения восстановления наших межгосударственных отношений. Удалось сдвинуть с мертвой точки и уровень взаимодействия в экономической сфере. Четыре с лишним процента роста, это может быть не так амбициозно, как бы нам хотелось, но все-таки движение заметное, и нужно обязательно сохранить эту замечательную тенденцию", – сказал президент РФ, открывая встречу.
Он подчеркнул, что российско-сирийские отношения имеют глубокие корни, напомнил о том, что соглашение о дипломатических отношениях между СССР и Сирией было подписано еще в 1944 году, все эти годы на межгосударственном уровне не было мрачных страниц и в новых реалиях отношения между странами развиваются, в том числе, намечены мероприятия по линии промышленности, гуманитарных ведомств, спорта, медицины, строительства.
"Знаю, что очень многое нужно будет восстанавливать. И наши операторы, в том числе строительного сектора, готовы к этой совместной работе. Мы внимательно наблюдали за вашими усилиями по поводу восстановления территориальной целостности Сирии. И хочу вас поздравить с тем, что этот процесс набирает обороты. Мы всегда выступали за восстановление территориальной целостности Сирии. Вы знаете об этом, и мы поддерживаем в этом направлении все ваши усилия. Надеюсь, что интеграция – это, безусловно, важнейший шаг в этом направлении, и он будет способствовать восстановлению территориальной целостности Сирии в целом", – сказал президент РФ.
В свою очередь сирийский лидер поблагодарил Путина за встречу, отметил, что за последнее время между странами произошло 13 визитов делегаций, назвал объединение Сирии большим вызовом, над которым сейчас работают сирийские власти .
"Россия, конечно, играет большую роль по стабилизации ситуации не только в Сирии, но и в регионе. И, по сути, наш район очень нуждается в стабилизации. Поэтому спасибо вам большое, господин президент, за ваши усилия в этом вопросе", – поблагодарил аш-Шараа.
На переговорах с российской стороны также присутствуют начальник ГРУ Игорь Костюков, который возглавлял переговорную группу с Украиной в Абу-Даби, министр обороны Андрей Белоусов, его заместитель Юнус-Бек Евкуров, зампредседатель правительства РФ Александр Новак, министр финансов Антон Силуанов, глава Минстроя Ирек Файзуллин, руководитель ФСВТС Евгений Шугаев, а также помощник президента Максим Орешкин.
Отношения между Россией и Сирией всегда носили исключительно дружеский характер, во взаимодействии с Дамаском Москва руководствовалась интересами сирийского народа, заявлял Путин на встрече с сирийским коллегой Ахмедом аш-Шараа в октябре.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россия готова участвовать в восстановлении Сирии
Путин провел телефонный разговор с президентом Сирии
Сирия готова сохранить российские базы на своей территории - условие
 
НовостиВладимир Путин (политик)РоссияПолитикаВ миреСирияАхмед аш-Шараа
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:36В Судаке перекрыли часть набережной до 1 июля
17:22"Помощь" за 8 миллионов: крымчанин получил срок за попытку хищения
17:11К Земле пришел поток солнечного ветра - возможны магнитные бури и сияния
16:57Путин проводит встречу с сирийским лидером
16:45В Севастополе громко по всему побережью
16:36Пострадавшие в Хорлах Херсонской области продолжают лечение в Крыму
16:28Цены в Крыму в декабре выросли меньше среднероссийского показателя
16:22Кто из российских спортсменов поедет на Олимпийские игры-2026
16:08Путин установил День военной полиции 8 февраля
16:00Атака ВСУ на Севастополь – расследованием занялся СК России
15:51Трамп заявил о готовности атаковать Иран
15:41Шесть крымских поездов "Таврия" еще задерживаются в пути
15:34Готов к встрече – приезжай в Москву: Ушаков о заявлении Зеленского
15:22Летучие лисицы несут смерть: что известно о загадочном вирусе Нипах
15:06Два новых общежития КФУ в Симферополе готовы к заселению студентов
14:23В Севастополе отремонтируют 50 дорог в этом году
14:18Число пользователей ВТБ Онлайн за год выросло до 27 млн человек
14:12Блэкаут на Украине: обесточены 13 областей
13:58Буря со снегом и морозами надвигается на Крым
13:30Ждать ли продолжения трехсторонних переговоров по Украине – ответ Кремля
Лента новостейМолния