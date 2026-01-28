Рейтинг@Mail.ru
Путешествие к югу Земли: история открытия и исследования Антарктиды - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ливадийский дворец. Карта Крыма. - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Инфографика
https://crimea.ria.ru/20260128/puteshestvie-k-yugu-zemli-istoriya-otkrytiya-i-issledovaniya-antarktidy-1152730831.html
Путешествие к югу Земли: история открытия и исследования Антарктиды
Путешествие к югу Земли: история открытия и исследования Антарктиды - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Путешествие к югу Земли: история открытия и исследования Антарктиды
Антарктида – самый холодный и загадочный континент планеты. Первые достоверные сведения о ее ледяных берегах появились в начале XIX века, когда экспедиции... РИА Новости Крым, 28.01.2026
2026-01-28T07:37
2026-01-28T07:37
инфографика
антарктида
история
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111554/78/1115547843_0:332:3051:2048_1920x0_80_0_0_b1df85cba962c1bbdb5c8930cfb0a3c2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Антарктида – самый холодный и загадочный континент планеты. Первые достоверные сведения о ее ледяных берегах появились в начале XIX века, когда экспедиции российских, британских и американских мореплавателей прокладывали маршруты в южные широты. В 1820 году российская экспедиция под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева впервые зафиксировала материк, открыв новую страницу в истории географических исследований.Ключевые маршруты исследований и главные цифры экспедиции – в инфографике РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
антарктида
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111554/78/1115547843_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_9938bfd605d99d6dc85961a855f6440e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
инфографика, антарктида, история
Путешествие к югу Земли: история открытия и исследования Антарктиды

206 лет назад российской экспедицией был открыт самый южный континент Земли

07:37 28.01.2026
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Антарктида – самый холодный и загадочный континент планеты. Первые достоверные сведения о ее ледяных берегах появились в начале XIX века, когда экспедиции российских, британских и американских мореплавателей прокладывали маршруты в южные широты. В 1820 году российская экспедиция под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева впервые зафиксировала материк, открыв новую страницу в истории географических исследований.
Ключевые маршруты исследований и главные цифры экспедиции – в инфографике РИА Новости Крым.
Открытие Антарктиды – инфографикаОткрытие Антарктиды – инфографика
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ИнфографикаАнтарктидаИстория
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:53На Байкале опрокинулся УАЗ – погибла туристка
08:51Стоимость золота достигла нового исторического максимума
08:33Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил 9-километровый столб пепла
08:18В Крым и из Крыма задерживаются 12 поездов
08:09Над Севастополем работает ПВО
08:07Крымский мост сейчас – обстановка после открытия проезда
07:58Воздушная тревога объявлена в Севастополе
07:52В Севастополе остановили морской транспорт
07:37Путешествие к югу Земли: история открытия и исследования Антарктиды
07:33Движение по Крымскому мосту открыли спустя семь часов
07:21Над Крымом отражена массированная атака ВСУ
06:56Крымский мост закрыт семь часов
06:40"Сало, лук, хамса и покрепче что-то": крымская традиция Ланового
06:10В МЧС назвали самые опасные для автолюбителей дороги в Крыму
05:47Атака ВСУ на Кубань – что известно
05:35Воздушная тревога отменена: в Севастополе всю ночь звучали сирены
00:01Местами туман и до +14: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 28 января
23:07Отставка вице-премьера Крыма и гастроли цирка Гии Эрадзе: главное за день
22:57Украина собирается подписать с США договор о завершении конфликта с РФ
Лента новостейМолния