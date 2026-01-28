https://crimea.ria.ru/20260128/puteshestvie-k-yugu-zemli-istoriya-otkrytiya-i-issledovaniya-antarktidy-1152730831.html
Путешествие к югу Земли: история открытия и исследования Антарктиды
28.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Антарктида – самый холодный и загадочный континент планеты. Первые достоверные сведения о ее ледяных берегах появились в начале XIX века, когда экспедиции российских, британских и американских мореплавателей прокладывали маршруты в южные широты. В 1820 году российская экспедиция под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева впервые зафиксировала материк, открыв новую страницу в истории географических исследований.Ключевые маршруты исследований и главные цифры экспедиции – в инфографике РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
206 лет назад российской экспедицией был открыт самый южный континент Земли