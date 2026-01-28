Пострадавшие в Хорлах Херсонской области продолжают лечение в Крыму

https://crimea.ria.ru/20260128/postradavshie-v-khorlakh-khersonskoy-oblasti-prodolzhayut-lechenie-v-krymu-1152756397.html

Два человека, пострадавших при атаке ВСУ на село Хорлы Херсонской области, продолжают лечение в Крыму, сообщает минздрав республики. РИА Новости Крым, 28.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Два человека, пострадавших при атаке ВСУ на село Хорлы Херсонской области, продолжают лечение в Крыму, сообщает минздрав республики.По данным министерства, в больнице на полуострове находятся взрослый и несовершеннолетний пациенты.Атака ВСУ на Хорлы Херсонской областиВ ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три беспилотника ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. Первоначально сообщалось о 24 погибших, пострадали более 50 человек. Затем число погибших выросло до 28. Многие сгорели заживо.Москва потребовала от Управления верховного комиссара ООН по правам человека в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима, его молчание будет равносильно соучастию в преступлениях, заявил постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Минздрав рассказал о состоянии раненного при теракте в Хорлах ребенкаЛечащийся в Москве после атаки на Хорлы мальчик потерял при теракте мамуВ Крыму выписали раненную в Хорлах беременную женщину

2026

Новости

