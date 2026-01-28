Рейтинг@Mail.ru
Пострадавшие в Хорлах Херсонской области продолжают лечение в Крыму - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Пострадавшие в Хорлах Херсонской области продолжают лечение в Крыму
Пострадавшие в Хорлах Херсонской области продолжают лечение в Крыму - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Пострадавшие в Хорлах Херсонской области продолжают лечение в Крыму
Два человека, пострадавших при атаке ВСУ на село Хорлы Херсонской области, продолжают лечение в Крыму, сообщает минздрав республики. РИА Новости Крым, 28.01.2026
2026-01-28T16:36
2026-01-28T16:36
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Два человека, пострадавших при атаке ВСУ на село Хорлы Херсонской области, продолжают лечение в Крыму, сообщает минздрав республики.По данным министерства, в больнице на полуострове находятся взрослый и несовершеннолетний пациенты.Атака ВСУ на Хорлы Херсонской областиВ ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три беспилотника ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. Первоначально сообщалось о 24 погибших, пострадали более 50 человек. Затем число погибших выросло до 28. Многие сгорели заживо.Москва потребовала от Управления верховного комиссара ООН по правам человека в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима, его молчание будет равносильно соучастию в преступлениях, заявил постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов.
Пострадавшие в Хорлах Херсонской области продолжают лечение в Крыму

Пострадавшие при атаке ВСУ в селе Хорлы Херсонской области продолжают лечение в Крыму

16:36 28.01.2026
 
© РИА Новости . Алексей КуденкоКапельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости . Алексей Куденко
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Два человека, пострадавших при атаке ВСУ на село Хорлы Херсонской области, продолжают лечение в Крыму, сообщает минздрав республики.
По данным министерства, в больнице на полуострове находятся взрослый и несовершеннолетний пациенты.
"Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, их состояние удовлетворительное", – отметили в минздраве.

Атака ВСУ на Хорлы Херсонской области

В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три беспилотника ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. Первоначально сообщалось о 24 погибших, пострадали более 50 человек. Затем число погибших выросло до 28. Многие сгорели заживо.
Москва потребовала от Управления верховного комиссара ООН по правам человека в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима, его молчание будет равносильно соучастию в преступлениях, заявил постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Минздрав рассказал о состоянии раненного при теракте в Хорлах ребенка
Лечащийся в Москве после атаки на Хорлы мальчик потерял при теракте маму
В Крыму выписали раненную в Хорлах беременную женщину
