"Помощь" за 8 миллионов: крымчанин получил срок за попытку хищения

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Крымчанин за 8 миллионов рублей предложил "помочь" знакомому, который находился под стражей за тяжкое преступление. Суд приговорил "помощника" к четырем годам колонии. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.Как сообщает надзорное ведомство, 44-летний подсудимый вместе с двумя мужчинами (которые уже осуждены и отбывают наказание в виде лишения свободы) сообщили знакомому, который обвинялся в совершении тяжкого преступления и содержался под стражей, ложную информацию.За это подсудимый с сообщниками запросили 8 млн рублей. Мужчина сообщил об их незаконном предложении в правоохранительные органы, рассказали в прокуратуре. После получения 3 млн рублей подсудимый был задержан сотрудниками ФСБ России по Крыму и Севастополю. Суд приговорил виновного к четырем годам лишения свободы со штрафом в 100 тысяч рублей."Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", – добавили в ведомстве.Ранее сообщалось, что в Крыму бывшего первого заммэра Красноперекопска обвиняют в превышении должностных полномочий при капремонте общественной территории. Сумма ущерба – более 22 млн рублей, уголовное дело в суде.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Крымчанин за 8 миллионов рублей предложил "помочь" знакомому, который находился под стражей за тяжкое преступление. Суд приговорил "помощника" к четырем годам колонии. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.
Как сообщает надзорное ведомство, 44-летний подсудимый вместе с двумя мужчинами (которые уже осуждены и отбывают наказание в виде лишения свободы) сообщили знакомому, который обвинялся в совершении тяжкого преступления и содержался под стражей, ложную информацию.
"Речь шла о якобы наличии в правоохранительных и судебных органах деловых связей и возможности повлиять на изменение меры пресечения и назначение наказания", – сказано в сообщении.
За это подсудимый с сообщниками запросили 8 млн рублей. Мужчина сообщил об их незаконном предложении в правоохранительные органы, рассказали в прокуратуре. После получения 3 млн рублей подсудимый был задержан сотрудниками ФСБ России по Крыму и Севастополю. Суд приговорил виновного к четырем годам лишения свободы со штрафом в 100 тысяч рублей.
"Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", – добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Крыму бывшего первого заммэра Красноперекопска обвиняют в превышении
должностных полномочий при капремонте общественной территории. Сумма ущерба – более 22 млн рублей, уголовное дело в суде.
