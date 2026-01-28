https://crimea.ria.ru/20260128/pomosch-za-8-millionov-krymchanin-poluchil-srok-za-popytku-khischeniya-1152757761.html

"Помощь" за 8 миллионов: крымчанин получил срок за попытку хищения

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Крымчанин за 8 миллионов рублей предложил "помочь" знакомому, который находился под стражей за тяжкое преступление. Суд приговорил "помощника" к четырем годам колонии. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.Как сообщает надзорное ведомство, 44-летний подсудимый вместе с двумя мужчинами (которые уже осуждены и отбывают наказание в виде лишения свободы) сообщили знакомому, который обвинялся в совершении тяжкого преступления и содержался под стражей, ложную информацию.За это подсудимый с сообщниками запросили 8 млн рублей. Мужчина сообщил об их незаконном предложении в правоохранительные органы, рассказали в прокуратуре. После получения 3 млн рублей подсудимый был задержан сотрудниками ФСБ России по Крыму и Севастополю. Суд приговорил виновного к четырем годам лишения свободы со штрафом в 100 тысяч рублей."Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", – добавили в ведомстве.Ранее сообщалось, что в Крыму бывшего первого заммэра Красноперекопска обвиняют в превышении должностных полномочий при капремонте общественной территории. Сумма ущерба – более 22 млн рублей, уголовное дело в суде.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин дал взятку правоохранителю: приговор суда – 7 лет колонии5 миллионов из бюджета в интересах родни: в Севастополе осудили чиновницуЖителя Евпатории взяли под стражу за взятку в 1,8 млн сотруднику ФСБ

