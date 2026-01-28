Рейтинг@Mail.ru
Поддержка Трампа среди американцев упала до минимума – что произошло - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Поддержка Трампа среди американцев упала до минимума – что произошло
Поддержка Трампа среди американцев упала до минимума – что произошло - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Поддержка Трампа среди американцев упала до минимума – что произошло
Уровень поддержки президента США Дональда Трампа среди американцев продолжает катастрофически снижаться, большая часть избирателей недовольны чрезмерным... РИА Новости Крым, 28.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Уровень поддержки президента США Дональда Трампа среди американцев продолжает катастрофически снижаться, большая часть избирателей недовольны чрезмерным вниманием главы государства к внешней политике. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков, основываясь на результаты соцопросов в США.По словам Дудакова, большинство американцев недовольны чрезмерным вниманием Белого дома к внешней политике и требуют заниматься проблемами в экономике. Кроме того, 60% опрошенных полагают, что президент США не заслужил нобелевскую премию мира.Также избиратели скептически относятся к действиям Трампа на внешнем контуре, в том числе к нападению на Венесуэлу, попыткам купить или захватить Гренландию, угрозам Ирану.На фоне продолжающихся массовых беспорядков в Миннесоте, вызванных депортационными рейдами, на выборах в ассамблею штата разгромно победили демократы. Так, в одном из округов они получили 95% голосов.
Поддержка Трампа среди американцев упала до минимума – что произошло

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Уровень поддержки президента США Дональда Трампа среди американцев продолжает катастрофически снижаться, большая часть избирателей недовольны чрезмерным вниманием главы государства к внешней политике. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков, основываясь на результаты соцопросов в США.

"Белый дом в пучине кризисов. Рейтинги Трампа продолжают обновлять антирекорды. Сейчас они уже стабильно ниже, чем были на первом сроке в начале 2018 года… Уровень поддержки Трампа среди независимых избирателей ниже 30%", – написал эксперт в своем Telegram-канале.

По словам Дудакова, большинство американцев недовольны чрезмерным вниманием Белого дома к внешней политике и требуют заниматься проблемами в экономике. Кроме того, 60% опрошенных полагают, что президент США не заслужил нобелевскую премию мира.
Также избиратели скептически относятся к действиям Трампа на внешнем контуре, в том числе к нападению на Венесуэлу, попыткам купить или захватить Гренландию, угрозам Ирану.
На фоне продолжающихся массовых беспорядков в Миннесоте, вызванных депортационными рейдами, на выборах в ассамблею штата разгромно победили демократы. Так, в одном из округов они получили 95% голосов.
"Половина американцев полагают, что Трамп испытывает физическое и когнитивное угасание, этим и объясняется его экстравагантное поведение. Даже союзники Трампа в Европе вроде Роберта Фицо начали жаловаться на проблемы в общении с президентом США. Это еще один фактор, который вынуждает многих республиканцев идти на разрыв с Белым домом, пытаясь избежать поражения на скорых выборах в Конгресс", – заключил Дудаков.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Читайте также на РИА Новости Крым:
Год массовых протестов: против Трампа распаляют цветную революцию
Обнародована новая стратегия обороны США – что она значит для России
Трамп "закончил восемь войн": почему не ладится с Украиной – мнение
 
