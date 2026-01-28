https://crimea.ria.ru/20260128/podderzhka-trampa-sredi-amerikantsev-upala-do-minimuma--chto-proizoshlo-1152753885.html
Поддержка Трампа среди американцев упала до минимума – что произошло
Поддержка Трампа среди американцев упала до минимума – что произошло - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Поддержка Трампа среди американцев упала до минимума – что произошло
Уровень поддержки президента США Дональда Трампа среди американцев продолжает катастрофически снижаться, большая часть избирателей недовольны чрезмерным... РИА Новости Крым, 28.01.2026
2026-01-28T21:52
2026-01-28T21:52
2026-01-28T21:52
новости
политика
дональд трамп
сша
мнения
малек дудаков
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/14/1152543227_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_5e7700c0603470ff2f2fb07820b5e25e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Уровень поддержки президента США Дональда Трампа среди американцев продолжает катастрофически снижаться, большая часть избирателей недовольны чрезмерным вниманием главы государства к внешней политике. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков, основываясь на результаты соцопросов в США.По словам Дудакова, большинство американцев недовольны чрезмерным вниманием Белого дома к внешней политике и требуют заниматься проблемами в экономике. Кроме того, 60% опрошенных полагают, что президент США не заслужил нобелевскую премию мира.Также избиратели скептически относятся к действиям Трампа на внешнем контуре, в том числе к нападению на Венесуэлу, попыткам купить или захватить Гренландию, угрозам Ирану.На фоне продолжающихся массовых беспорядков в Миннесоте, вызванных депортационными рейдами, на выборах в ассамблею штата разгромно победили демократы. Так, в одном из округов они получили 95% голосов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Год массовых протестов: против Трампа распаляют цветную революциюОбнародована новая стратегия обороны США – что она значит для России Трамп "закончил восемь войн": почему не ладится с Украиной – мнение
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/14/1152543227_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_e4b307663726b59463b36e4d29023366.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, политика, дональд трамп, сша, мнения, малек дудаков, в мире
Поддержка Трампа среди американцев упала до минимума – что произошло
Уровень поддержки Трампа среди независимых избирателей в США упал ниже 30% – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Уровень поддержки президента США Дональда Трампа среди американцев продолжает катастрофически снижаться, большая часть избирателей недовольны чрезмерным вниманием главы государства к внешней политике. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков, основываясь на результаты соцопросов в США.
"Белый дом в пучине кризисов. Рейтинги Трампа продолжают обновлять антирекорды. Сейчас они уже стабильно ниже, чем были на первом сроке в начале 2018 года… Уровень поддержки Трампа среди независимых избирателей ниже 30%", – написал эксперт в своем Telegram-канале.
По словам Дудакова, большинство американцев недовольны чрезмерным вниманием Белого дома к внешней политике и требуют заниматься проблемами в экономике. Кроме того, 60% опрошенных полагают, что президент США не заслужил нобелевскую премию мира.
Также избиратели скептически относятся к действиям Трампа на внешнем контуре, в том числе к нападению на Венесуэлу, попыткам купить или захватить Гренландию, угрозам Ирану.
На фоне продолжающихся массовых беспорядков в Миннесоте, вызванных депортационными рейдами, на выборах в ассамблею штата разгромно победили демократы. Так, в одном из округов они получили 95% голосов.
"Половина американцев полагают, что Трамп испытывает физическое и когнитивное угасание, этим и объясняется его экстравагантное поведение. Даже союзники Трампа в Европе вроде Роберта Фицо начали жаловаться на проблемы в общении с президентом США. Это еще один фактор, который вынуждает многих республиканцев идти на разрыв с Белым домом, пытаясь избежать поражения на скорых выборах в Конгресс", – заключил Дудаков.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: