Поддержка Трампа среди американцев упала до минимума – что произошло

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Уровень поддержки президента США Дональда Трампа среди американцев продолжает катастрофически снижаться, большая часть избирателей недовольны чрезмерным вниманием главы государства к внешней политике. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков, основываясь на результаты соцопросов в США.По словам Дудакова, большинство американцев недовольны чрезмерным вниманием Белого дома к внешней политике и требуют заниматься проблемами в экономике. Кроме того, 60% опрошенных полагают, что президент США не заслужил нобелевскую премию мира.Также избиратели скептически относятся к действиям Трампа на внешнем контуре, в том числе к нападению на Венесуэлу, попыткам купить или захватить Гренландию, угрозам Ирану.На фоне продолжающихся массовых беспорядков в Миннесоте, вызванных депортационными рейдами, на выборах в ассамблею штата разгромно победили демократы. Так, в одном из округов они получили 95% голосов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Год массовых протестов: против Трампа распаляют цветную революциюОбнародована новая стратегия обороны США – что она значит для России Трамп "закончил восемь войн": почему не ладится с Украиной – мнение

