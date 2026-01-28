https://crimea.ria.ru/20260128/ostalsya-odin-vopros-rubio-rasskazal-o-khode-peregovorov-po-ukraine-1152766180.html

Остался один вопрос: Рубио рассказал о ходе переговоров по Украине

Остался один вопрос: Рубио рассказал о ходе переговоров по Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Территориальные претензии на данный момент остается единственным спорным вопросом в процессе урегулирования конфликта на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио в ходе выступления перед сенатским комитетом по иностранным делам.Он также сообщил, что новый раунд переговоров по урегулированию на Украине, запланированный на 1 февраля, будет двусторонним между Москвой и Киевом, но Вашингтон может присоединиться к ним. При этом в случае участия США в новом раунде переговоров спецпосланник президента Штатов Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер не будут в нем участвовать, уточнил Рубио.Говоря о рассматриваемом проекте гарантий безопасности Украины, госсекретарь указал, что каждая из продвигаемых европейцами концепций требует от США твердых обязательств, которые по сути означали бы потенциальное вовлечение в будущий конфликт.Другой обязательной частью предлагается размещение европейских сил на Украине, добавил он.При этом гарантии безопасности вступят в силу только после урегулирования, подчеркнул Рубио.Ранее госсекретарь США сообщил о достижении общего соглашения по гарантиям безопасности. По его словам, предполагается развертывание на Украине небольшого контингента европейских войск, в первую очередь французских и британских, а затем и поддержку со стороны Штатов.В минувшие пятницу и субботу в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию с участием делегаций Москвы, Вашингтона и Киева, они проходили в закрытом режиме. По итогам двухдневного разговора МИД Объединенных Арабских Эмиратов заявил, что обсуждения проходили в конструктивной и позитивной атмосфере. Переговоры включали "прямое взаимодействие российских и украинских представителей по нерешенным вопросам предложенного США мирного соглашения, а также меры по укреплению доверия, направленные на содействие прогрессу в достижении всеобъемлющего соглашения".Делегации России, США и Украины договорились продолжить переговоры по урегулированию конфликта. Следующий раунд переговоров планируется провести 1 февраля в Абу-Даби.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

