Обстановка на Крымском мосту сейчас

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. На Крымском мосту по состоянию на 9.00 перед пунктами ручного досмотра стоят почти 30 машин. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.С самого утра после семичасовой приостановки движения транспорта по мосту перед пунктами досмотра скопилось 500 машин с обеих сторон.Крымский мост был закрыт для проезда с полуночи, ограничения сняли в 7:32. Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
