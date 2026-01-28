https://crimea.ria.ru/20260128/obschee-soglashenie-po-garantiyam-bezopasnosti-ukrainy-dostignuto--rubio-1152763737.html

Общее соглашение по гарантиям безопасности Украины достигнуто – Рубио

Общее соглашение по гарантиям безопасности Украины достигнуто – Рубио - РИА Новости Крым, 28.01.2026

Общее соглашение по гарантиям безопасности Украины достигнуто – Рубио

Общее соглашение по гарантиям безопасности для Киева, предполагающее развертывание на Украине ограниченных контингентов войск Франции и Британии, уже... РИА Новости Крым, 28.01.2026

2026-01-28T19:30

2026-01-28T19:30

2026-01-28T19:30

марко рубио

новости

сша

переговоры

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/19/1144454583_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_b2ebc1946ac22daf3dea6d249b2601df.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Общее соглашение по гарантиям безопасности для Киева, предполагающее развертывание на Украине ограниченных контингентов войск Франции и Британии, уже достигнуто. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, выступая перед комитетом Сената по международным отношениям.Рубио уточнил, что на практике эти гарантии безопасности сводятся к размещению "ограниченного контингента европейских войск – главным образом французских и британских – и к американским гарантиям безопасности". Военных США на Украине не будет, добавил он.В минувшие пятницу и субботу в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию с участием делегаций Москвы, Вашингтона и Киева, они проходили в закрытом режиме.По итогам двухдневного разговора МИД Объединенных Арабских Эмиратов заявил, что обсуждения проходили в конструктивной и позитивной атмосфере. Переговоры включали "прямое взаимодействие российских и украинских представителей по нерешенным вопросам предложенного США мирного соглашения, а также меры по укреплению доверия, направленные на содействие прогрессу в достижении всеобъемлющего соглашения".Владимир Зеленский также навал переговоры конструктивными, в ходе консультаций стороны успели "многое обсудить". По словам главы киевского режима, главное, на чем сосредоточились обсуждения, – это возможные параметры завершения конфликта.Делегации России, США и Украины договорились продолжить переговоры по урегулированию конфликта.Следующий раунд переговоров планируется провести 1 февраля в Абу-Даби.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле прокомментировали переговоры в Абу-ДабиЗеленский готов обсудить с Путиным вопрос территорий – когда это возможноУкраина собирается подписать с США договор о завершении конфликта с РФ

сша

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марко рубио, новости, сша, переговоры, украина