Общее соглашение по гарантиям безопасности Украины достигнуто – Рубио
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Общее соглашение по гарантиям безопасности для Киева, предполагающее развертывание на Украине ограниченных контингентов войск Франции и Британии, уже достигнуто. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, выступая перед комитетом Сената по международным отношениям.Рубио уточнил, что на практике эти гарантии безопасности сводятся к размещению "ограниченного контингента европейских войск – главным образом французских и британских – и к американским гарантиям безопасности". Военных США на Украине не будет, добавил он.В минувшие пятницу и субботу в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию с участием делегаций Москвы, Вашингтона и Киева, они проходили в закрытом режиме.По итогам двухдневного разговора МИД Объединенных Арабских Эмиратов заявил, что обсуждения проходили в конструктивной и позитивной атмосфере. Переговоры включали "прямое взаимодействие российских и украинских представителей по нерешенным вопросам предложенного США мирного соглашения, а также меры по укреплению доверия, направленные на содействие прогрессу в достижении всеобъемлющего соглашения".Владимир Зеленский также навал переговоры конструктивными, в ходе консультаций стороны успели "многое обсудить". По словам главы киевского режима, главное, на чем сосредоточились обсуждения, – это возможные параметры завершения конфликта.Делегации России, США и Украины договорились продолжить переговоры по урегулированию конфликта.Следующий раунд переговоров планируется провести 1 февраля в Абу-Даби.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле прокомментировали переговоры в Абу-ДабиЗеленский готов обсудить с Путиным вопрос территорий – когда это возможноУкраина собирается подписать с США договор о завершении конфликта с РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Общее соглашение по гарантиям безопасности для Киева, предполагающее развертывание на Украине ограниченных контингентов войск Франции и Британии, уже достигнуто. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, выступая перед комитетом Сената по международным отношениям.
"Сейчас много разговоров о гарантиях безопасности и это что-то, о чем сейчас есть общее соглашение, если говорить об Украине, но эти гарантии безопасности в основном предполагают развертывание небольшого контингента европейских войск, в первую очередь французских и британских, а затем и поддержку со стороны США", – цитирует РИА Новости главу Госдепа.
Рубио уточнил, что на практике эти гарантии безопасности сводятся к размещению "ограниченного контингента европейских войск – главным образом французских и британских – и к американским гарантиям безопасности". Военных США на Украине не будет, добавил он.
"По сути, гарантией безопасности является именно американский "страхующий" фактор... Без американских гарантий это (гарантии Европы – ред.) не имеет решающего значения", – добавил госсекретарь США.
В минувшие пятницу и субботу в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию с участием делегаций Москвы, Вашингтона и Киева, они проходили в закрытом режиме.
По итогам двухдневного разговора МИД Объединенных Арабских Эмиратов
заявил, что обсуждения проходили в конструктивной и позитивной атмосфере. Переговоры включали "прямое взаимодействие российских и украинских представителей по нерешенным вопросам предложенного США мирного соглашения, а также меры по укреплению доверия, направленные на содействие прогрессу в достижении всеобъемлющего соглашения".
Владимир Зеленский также навал переговоры конструктивными, в ходе консультаций стороны успели "многое обсудить". По словам главы киевского режима, главное, на чем сосредоточились обсуждения, – это возможные параметры завершения конфликта
.
Делегации России, США и Украины договорились продолжить переговоры
по урегулированию конфликта.
Следующий раунд переговоров планируется провести 1 февраля в Абу-Даби.
