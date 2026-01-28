https://crimea.ria.ru/20260128/novosti-svo-kiev-prodolzhaet-nesti-kolossalnye-poteri-1152746843.html

Новости СВО: Киев несет колоссальные потери

Новости СВО: Киев несет колоссальные потери - РИА Новости Крым, 28.01.2026

Новости СВО: Киев несет колоссальные потери

Еще 1125 украинских боевиков, а также вражеская техника и вооружения уничтожены российскими военными в зоне спецоперации за сутки. Об этом сообщается в сводке... РИА Новости Крым, 28.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Еще 1125 украинских боевиков, а также вражеская техника и вооружения уничтожены российскими военными в зоне спецоперации за сутки. Об этом сообщается в сводке Минобороны в среду.Подразделения группировки войск "Север" уничтожили свыше 145 солдат ВСУ, боевую бронированную машину, три автомобиля, реактивную систему залпового огня и орудие полевой артиллерии западного производства, а также четыре склада материальных средств.Группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю. Потери противника превысили 180 военных. Враг также лишился четырех боевых бронированных машин, 19 автомобилей и четырех артиллерийских орудий, в том числе западного производства. Уничтожены четыре склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. ВСУ в боях потеряли до 100 солдат, боевую бронированную машину, 13 автомобилей, три артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и два склада материальных средств.Военнослужащие группы "Центр" улучшили тактическое положение, разбили свыше 390 украинских боевиков, пять боевых бронированных машин и восемь автомобилей.Подразделения группировки "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Враг потерял более 270 человек, четыре боевые бронированные машины и 20 автомобилей.Подразделения "Днепра" ликвидировали до 40 военных ВСУ, четыре автомобиля и две станции радиоэлектронной борьбы.Кроме того, российские военные поразили места хранения и подготовки к запуску беспилотников дальнего действия, базу горючего, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 158 районах. Средства ПВО сбили 175 беспилотников самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 111 406 беспилотных летательных аппаратов, 646 зенитных ракетных комплексов, 27 364 танка и других боевых бронированных машин,1 652 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32 903 орудия полевой артиллерии и минометов, 53 043 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нанесен удар по местам запуска беспилотников ВСУ дальнего действияНовости СВО: российские войска наступают и громят формирования ВСУУдары по Украине: поражены объекты энергетики и склады БПЛА

Новости

