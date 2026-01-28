Рейтинг@Mail.ru
Новости СВО: Киев несет колоссальные потери - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Новости СВО: Киев несет колоссальные потери
Новости СВО: Киев несет колоссальные потери - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Новости СВО: Киев несет колоссальные потери
Еще 1125 украинских боевиков, а также вражеская техника и вооружения уничтожены российскими военными в зоне спецоперации за сутки. Об этом сообщается в сводке... РИА Новости Крым, 28.01.2026
2026-01-28T12:36
2026-01-28T12:37
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
группировка войск "южная"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
группировка войск "днепр"
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0e/1145656691_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ec32012cf3885c993eebef08c9d93529.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Еще 1125 украинских боевиков, а также вражеская техника и вооружения уничтожены российскими военными в зоне спецоперации за сутки. Об этом сообщается в сводке Минобороны в среду.Подразделения группировки войск "Север" уничтожили свыше 145 солдат ВСУ, боевую бронированную машину, три автомобиля, реактивную систему залпового огня и орудие полевой артиллерии западного производства, а также четыре склада материальных средств.Группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю. Потери противника превысили 180 военных. Враг также лишился четырех боевых бронированных машин, 19 автомобилей и четырех артиллерийских орудий, в том числе западного производства. Уничтожены четыре склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. ВСУ в боях потеряли до 100 солдат, боевую бронированную машину, 13 автомобилей, три артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и два склада материальных средств.Военнослужащие группы "Центр" улучшили тактическое положение, разбили свыше 390 украинских боевиков, пять боевых бронированных машин и восемь автомобилей.Подразделения группировки "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Враг потерял более 270 человек, четыре боевые бронированные машины и 20 автомобилей.Подразделения "Днепра" ликвидировали до 40 военных ВСУ, четыре автомобиля и две станции радиоэлектронной борьбы.Кроме того, российские военные поразили места хранения и подготовки к запуску беспилотников дальнего действия, базу горючего, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 158 районах. Средства ПВО сбили 175 беспилотников самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 111 406 беспилотных летательных аппаратов, 646 зенитных ракетных комплексов, 27 364 танка и других боевых бронированных машин,1 652 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32 903 орудия полевой артиллерии и минометов, 53 043 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нанесен удар по местам запуска беспилотников ВСУ дальнего действияНовости СВО: российские войска наступают и громят формирования ВСУУдары по Украине: поражены объекты энергетики и склады БПЛА
новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу, группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "днепр", группировка войск "центр"
Новости СВО: Киев несет колоссальные потери

Новости СВО: Киев потерял еще 1125 боевиков за сутки

12:36 28.01.2026 (обновлено: 12:37 28.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Еще 1125 украинских боевиков, а также вражеская техника и вооружения уничтожены российскими военными в зоне спецоперации за сутки. Об этом сообщается в сводке Минобороны в среду.
Сводка Минобороны из зоны СВО за 28 января 2026Сводка Минобороны из зоны СВО за 28 января 2026
Подразделения группировки войск "Север" уничтожили свыше 145 солдат ВСУ, боевую бронированную машину, три автомобиля, реактивную систему залпового огня и орудие полевой артиллерии западного производства, а также четыре склада материальных средств.
Группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю. Потери противника превысили 180 военных. Враг также лишился четырех боевых бронированных машин, 19 автомобилей и четырех артиллерийских орудий, в том числе западного производства. Уничтожены четыре склада боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. ВСУ в боях потеряли до 100 солдат, боевую бронированную машину, 13 автомобилей, три артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и два склада материальных средств.
Военнослужащие группы "Центр" улучшили тактическое положение, разбили свыше 390 украинских боевиков, пять боевых бронированных машин и восемь автомобилей.
Подразделения группировки "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Враг потерял более 270 человек, четыре боевые бронированные машины и 20 автомобилей.
Подразделения "Днепра" ликвидировали до 40 военных ВСУ, четыре автомобиля и две станции радиоэлектронной борьбы.
Кроме того, российские военные поразили места хранения и подготовки к запуску беспилотников дальнего действия, базу горючего, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 158 районах. Средства ПВО сбили 175 беспилотников самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 111 406 беспилотных летательных аппаратов, 646 зенитных ракетных комплексов, 27 364 танка и других боевых бронированных машин,1 652 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32 903 орудия полевой артиллерии и минометов, 53 043 единицы специальной военной автомобильной техники.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Нанесен удар по местам запуска беспилотников ВСУ дальнего действия
Новости СВО: российские войска наступают и громят формирования ВСУ
Удары по Украине: поражены объекты энергетики и склады БПЛА
 
Новости СВО, Министерство обороны РФ, ВСУ (Вооруженные силы Украины), Вооруженные силы России, Потери ВСУ, Группировка войск "Южная", Группировка войск "Север", Группировка войск "Восток", Группировка войск "Запад", Группировка войск "Днепр", Группировка войск "Центр"
 
